https://tr.sputniknews.com/20210923/zelenskiy-putinle-ne-zaman-gorusecegine-iliskin-soruyu-yanitladi-1049184520.html

Zelenskiy, Putin'le ne zaman görüşeceğine ilişkin soruyu yanıtladı

Zelenskiy, Putin'le ne zaman görüşeceğine ilişkin soruyu yanıtladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ne zaman görüşmeye hazır olursa o zaman görüşeceğini söyledi. Kremlin Sözcüsü... 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T15:38+0300

2021-09-23T15:38+0300

2021-09-23T15:38+0300

rusya

vladimir putin

ukrayna

suikast

vladimir zelenskiy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1048017091_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_b55ae90753f08021dac020c47e386bd7.jpg

BM Genel Kurulu toplantısının yapıldığı genel merkezden çıktığı sırada Sputnik muhabirinin Putin ile ne zaman görüşeceği sorusunu yanıtlayan Zelenskiy, “O ne zaman hazır olursa” ifadelerini kullandı.Zelenskiy aynı zamanda yardımcısına düzenlenen suikast girişiminin arkasında kim olduğuna ilişkin soruları da yanıtsız bıraktı.Kremlin: Ne konuşacakları açık olduğunda görüşeceklerKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Putin ve Zelenskiy’nin görüşmelerinin gündeminde neler olacağı açık olduğunda görüşeceklerini ifade etti.Peskov, “İki devlet başkanı da hazır olduğunda, konuşacakları bir gündem olduğunda, ne konuşacaklarını anladıklarında elbette görüşecekler” dedi.Zelenskiy'nin Birinci Yardımcısı Sergey Şefir'in bulunduğu araca Kiev yakınlarında silahlı saldırı düzenlendiği açıklanmıştı.

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, vladimir putin, ukrayna, suikast, vladimir zelenskiy