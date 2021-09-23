Zelenskiy, Putin'le ne zaman görüşeceğine ilişkin soruyu yanıtladı

BM Genel Kurulu toplantısının yapıldığı genel merkezden çıktığı sırada Sputnik muhabirinin Putin ile ne zaman görüşeceği sorusunu yanıtlayan Zelenskiy, “O ne zaman hazır olursa” ifadelerini kullandı.Zelenskiy aynı zamanda yardımcısına düzenlenen suikast girişiminin arkasında kim olduğuna ilişkin soruları da yanıtsız bıraktı.Kremlin: Ne konuşacakları açık olduğunda görüşeceklerKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Putin ve Zelenskiy’nin görüşmelerinin gündeminde neler olacağı açık olduğunda görüşeceklerini ifade etti.Peskov, “İki devlet başkanı da hazır olduğunda, konuşacakları bir gündem olduğunda, ne konuşacaklarını anladıklarında elbette görüşecekler” dedi.Zelenskiy'nin Birinci Yardımcısı Sergey Şefir'in bulunduğu araca Kiev yakınlarında silahlı saldırı düzenlendiği açıklanmıştı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ne zaman görüşmeye hazır olursa o zaman görüşeceğini söyledi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da konuşacakları gündem açık olduğunda görüşeceklerini belirtti.
BM Genel Kurulu toplantısının yapıldığı genel merkezden çıktığı sırada Sputnik muhabirinin Putin ile ne zaman görüşeceği sorusunu yanıtlayan Zelenskiy, “O ne zaman hazır olursa” ifadelerini kullandı.
Zelenskiy aynı zamanda yardımcısına düzenlenen suikast girişiminin arkasında kim olduğuna ilişkin soruları da yanıtsız bıraktı.
Kremlin: Ne konuşacakları açık olduğunda görüşecekler
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Putin ve Zelenskiy’nin görüşmelerinin gündeminde neler olacağı açık olduğunda görüşeceklerini ifade etti.
Peskov, “İki devlet başkanı da hazır olduğunda, konuşacakları bir gündem olduğunda, ne konuşacaklarını anladıklarında elbette görüşecekler” dedi.
Zelenskiy'nin Birinci Yardımcısı Sergey Şefir'in bulunduğu araca Kiev yakınlarında silahlı saldırı düzenlendiği açıklanmıştı.