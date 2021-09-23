https://tr.sputniknews.com/20210923/zelenskiyden-natoya-karadenizdeki-varligini-artirma-cagrisi-1049164938.html
Zelenskiy'den NATO'ya Karadeniz'deki varlığını artırma çağrısı
Zelenskiy'den NATO'ya Karadeniz'deki varlığını artırma çağrısı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO üyesi ülkelerin Karadeniz'deki filolarını büyütmesi gerektiğini söyledi. 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T01:56+0300
2021-09-23T01:56+0300
2021-09-23T01:56+0300
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD ziyareti kapsamında bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi'nden yapılan açıklamada, "Ülke lideri, Karadeniz bölgesinde güvenliği artırmak için NATO ile ortak çabaların öneminden bahsederken, NATO ülkelerinin Karadeniz'deki filo varlıklarını artırmaya devam etmesinin ve Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, "Zelenskiy, Ukrayna’nın ittifak ile ilgili ortak eylemlere aktif olarak katılmaya hazır olduğunu kaydetti ve ortak tatbikat sayısının artırılmasına duyduğu ilgiyi dile getirdi" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20210627/zaharova-nato-ve-ukrayna-tatbikatlarinin-amaci-rusya-sinirlarinda-surekli-istikrarsizlik-yaratmak-1044826755.html
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ukrayna, nato, jens stoltenberg, karadeniz, ziyaret, vladimir zelenskiy
Zelenskiy'den NATO'ya Karadeniz'deki varlığını artırma çağrısı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO üyesi ülkelerin Karadeniz'deki filolarını büyütmesi gerektiğini söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD ziyareti kapsamında bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi'nden yapılan açıklamada, "Ülke lideri, Karadeniz bölgesinde güvenliği artırmak için NATO ile ortak çabaların öneminden bahsederken, NATO ülkelerinin Karadeniz'deki filo varlıklarını artırmaya devam etmesinin ve Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "Zelenskiy, Ukrayna’nın ittifak ile ilgili ortak eylemlere aktif olarak katılmaya hazır olduğunu kaydetti ve ortak tatbikat sayısının artırılmasına duyduğu ilgiyi dile getirdi" denildi.