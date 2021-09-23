https://tr.sputniknews.com/20210923/zelenskiyden-natoya-karadenizdeki-varligini-artirma-cagrisi-1049164938.html

Zelenskiy'den NATO'ya Karadeniz'deki varlığını artırma çağrısı

Zelenskiy'den NATO'ya Karadeniz'deki varlığını artırma çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO üyesi ülkelerin Karadeniz'deki filolarını büyütmesi gerektiğini söyledi. 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T01:56+0300

2021-09-23T01:56+0300

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dünya

ukrayna

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jens stoltenberg

karadeniz

ziyaret

vladimir zelenskiy

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD ziyareti kapsamında bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi'nden yapılan açıklamada, "Ülke lideri, Karadeniz bölgesinde güvenliği artırmak için NATO ile ortak çabaların öneminden bahsederken, NATO ülkelerinin Karadeniz'deki filo varlıklarını artırmaya devam etmesinin ve Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, "Zelenskiy, Ukrayna’nın ittifak ile ilgili ortak eylemlere aktif olarak katılmaya hazır olduğunu kaydetti ve ortak tatbikat sayısının artırılmasına duyduğu ilgiyi dile getirdi" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20210627/zaharova-nato-ve-ukrayna-tatbikatlarinin-amaci-rusya-sinirlarinda-surekli-istikrarsizlik-yaratmak-1044826755.html

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ukrayna, nato, jens stoltenberg, karadeniz, ziyaret, vladimir zelenskiy