Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210923/zelenskiyden-natoya-karadenizdeki-varligini-artirma-cagrisi-1049164938.html
Zelenskiy'den NATO'ya Karadeniz'deki varlığını artırma çağrısı
Zelenskiy'den NATO'ya Karadeniz'deki varlığını artırma çağrısı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO üyesi ülkelerin Karadeniz'deki filolarını büyütmesi gerektiğini söyledi. 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T01:56+0300
2021-09-23T01:56+0300
dünya
ukrayna
nato
jens stoltenberg
karadeniz
ziyaret
vladimir zelenskiy
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0b/1044706388_0:128:1800:1141_1920x0_80_0_0_cfb706d5c048719aefb928731f3143b6.jpg
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD ziyareti kapsamında bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi'nden yapılan açıklamada, "Ülke lideri, Karadeniz bölgesinde güvenliği artırmak için NATO ile ortak çabaların öneminden bahsederken, NATO ülkelerinin Karadeniz'deki filo varlıklarını artırmaya devam etmesinin ve Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, "Zelenskiy, Ukrayna’nın ittifak ile ilgili ortak eylemlere aktif olarak katılmaya hazır olduğunu kaydetti ve ortak tatbikat sayısının artırılmasına duyduğu ilgiyi dile getirdi" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20210627/zaharova-nato-ve-ukrayna-tatbikatlarinin-amaci-rusya-sinirlarinda-surekli-istikrarsizlik-yaratmak-1044826755.html
ukrayna
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0b/1044706388_55:0:1746:1268_1920x0_80_0_0_4a2baf795a3f16742d6340cfb1961ca0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, nato, jens stoltenberg, karadeniz, ziyaret, vladimir zelenskiy

Zelenskiy'den NATO'ya Karadeniz'deki varlığını artırma çağrısı

01:56 23.09.2021
© AFP 2021 / Sergei SupinskyUkrayna Devlet Başkanı Zelenskiy - NATO Genel Sekreteri Stoltenberg
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy - NATO Genel Sekreteri Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© AFP 2021 / Sergei Supinsky
Abone ol
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO üyesi ülkelerin Karadeniz'deki filolarını büyütmesi gerektiğini söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD ziyareti kapsamında bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi'nden yapılan açıklamada, "Ülke lideri, Karadeniz bölgesinde güvenliği artırmak için NATO ile ortak çabaların öneminden bahsederken, NATO ülkelerinin Karadeniz'deki filo varlıklarını artırmaya devam etmesinin ve Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "Zelenskiy, Ukrayna’nın ittifak ile ilgili ortak eylemlere aktif olarak katılmaya hazır olduğunu kaydetti ve ortak tatbikat sayısının artırılmasına duyduğu ilgiyi dile getirdi" denildi.
'Korkusuz Gardiyan' adlı tatbikat kapsamında Amerikan askerleri, Lviv'de Ukrayna Ulusal Tugayı'na bağlı birlikleri eğitiyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2021
DÜNYA
Zaharova: NATO ve Ukrayna tatbikatlarının amacı, ‘Rusya sınırlarında sürekli istikrarsızlık’ yaratmak
27 Haziran , 04:36
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
02:12Instagram yöneticisi, platformun 'genç kızların kötü hissetmesine neden olduğunu' doğruladı
01:56Zelenskiy'den NATO'ya Karadeniz'deki varlığını artırma çağrısı
01:38Aykut Kocaman: İstifa için şimdilik bir düşüncem yok
01:29Frida Kahlo'nun otoportresinin 30 milyon dolardan fazlaya satılması bekleniyor
01:22Nesli tükenen kum zambakları Mersin'de koruma altına alındı
01:21İsrail basını: ABD ile İsrail, İran hakkındaki 'B planını' gizlice görüştü
01:18İstanbul'da kuvvetli sağanak etkili oluyor: Sel ve su baskınlarına dikkat
01:11Mısır'da amcasıyla 25 bin lirasına iddiaya girerek sokakta çıplak yürüyen gence gözaltı
01:01Cübbeli Ahmet: Çocuklarınızı imam hatip ve ilahiyata göndereceğinize düz ortaokul, liselere gönderin
00:52Kovid-19 semptomları 1 yıl devam edenler var: Antikorlarla savaşan oto-antikorlar mı bulunuyor?
00:48Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rohinga Müslümanlarını kaderlerine asla terk etmeyeceğiz
00:40CHP'li gençlerden yurt protestosu: 44 kişiye bir yatak düşüyor
00:32Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü
00:15Brezilya'da 'hava taksileri' kullanıma giriyor
00:11Uruguay devlet başkanlığı binası önünde bir kişi kendisini ateşe verdi
00:04İmamoğlu, Çipras ile görüştü
00:00Pentagon: Afgan sığınmacıların Fort McCoy üssünde kötü koşullarda barındığından haberdarız
DünUkrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rusya’yla ilişkiler 2014’te kesilmeliydi
Dünİngiltere, Hindistan'da üretilen Covishield aşısını uluslararası seyahatlerde tanıyacak
DünTarihte bir ilk: ABD sevkiyat gemisi Lübnan ordusuna ait üsse demirledi