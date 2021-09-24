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https://tr.sputniknews.com/20210924/5-fransiz-bakanin-telefonunda-casus-yazilim-pegasusun-izi-bulundu-iddiasi-1049203548.html
'5 Fransız bakanın telefonunda casus yazılım Pegasus'un izi bulundu' iddiası
'5 Fransız bakanın telefonunda casus yazılım Pegasus'un izi bulundu' iddiası
Fransız bakanlar ile Elysee Sarayı'ndan bir yetkilinin cep telefonlarında, İsrail şirketi NSO'nun hükümetlere sattığı casus yazılım Pegasus'un izlerinin tespit... 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T03:16+0300
2021-09-24T03:16+0300
dünya
fransa
fas
pegasus
pegasus casus yazılımı
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İsrail şirketi NSO'nun hükümetlere sattığı casus yazılım Pegasus'un özelliklerinin ortaya çıkmasıyla tüm dünyada başlayan 'siber güvenlik' tartışmasına yeni bir halka eklendi.Fransa'da 5 bakanın cep telefonlarında "Pegasus" adlı casus yazılımın izlerinin tespit edildiği ileri sürüldü.Fransız Mediapart internet sitesinin haberinde, Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, Topraklar Arası Uyum Bakanı Jacqueline Gourault, Tarım Bakanı Julien Denormandie, Konut Bakanı Emmanuelle Wargon, Denizaşırı Ülkeler Bakanı Sebastien Lecornu'nun cep telefonlarının 2019 ve 2020'de "Pegasus" adlı casus yazılımın hedefinde olduğu aktarıldı.Söz konusu bakanların ve Elysee Sarayı'ndan bir yetkilinin cep telefonları üzerinde yapılan incelemelerde, "Pegasus" adlı casus yazılımın izlerinin tespit edildiği belirtildi.Bakan Gourault'un bu olay üzerine cep telefonunu ve numarasını değiştirdiği kaydedildi.Mediapart'a açıklama yapan Elysee Sarayı, "devam eden araştırmalar" hakkında yorum yapmak istemediğini bildirdi.Fas istihbarat servisinin, Mart 2019'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2017'den bu yana kullandığı ve çoğunlukla gazetecilerle iletişimde bulunduğu akıllı telefonlardan birini Pegasus programı ile takip etmeye çalıştığı ileri sürülmüştü.Macron'un yanı sıra Fransa'da aralarında eski Başbakan Edouard Philippe ile hükûmetin üst düzey isimlerinin ve gazetecilerin de yer aldığı 100'den fazla kişinin telefonuna sızma girişiminde bulunulduğu iddia edilmişti.İddiaya göre, bir telefonu "gözetleme" cihazına dönüştürebilen bu casus yazılımla, kullanıcının bilgisi ve izni olmadan mikrofon, kamera, mesajlar, ses kayıtları ve rehber gibi çok sayıda uygulamaya erişim sağlanabiliyor. Diğer casus programlar gibi bir dosyaya, linke tıklamaya ya da kısa süre de olsa bir cihaza bağlanmaya ihtiyaç duymayan yazılım, ardında neredeyse hiç iz bırakmıyor.
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fransa, fas, pegasus, pegasus casus yazılımı

'5 Fransız bakanın telefonunda casus yazılım Pegasus'un izi bulundu' iddiası

03:16 24.09.2021
© REUTERS / Kacper Pempel/IllustrationHacker / Siber saldırı
Hacker / Siber saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© REUTERS / Kacper Pempel/Illustration
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Fransız bakanlar ile Elysee Sarayı'ndan bir yetkilinin cep telefonlarında, İsrail şirketi NSO'nun hükümetlere sattığı casus yazılım Pegasus'un izlerinin tespit edildiği öne sürüldü.
İsrail şirketi NSO'nun hükümetlere sattığı casus yazılım Pegasus'un özelliklerinin ortaya çıkmasıyla tüm dünyada başlayan 'siber güvenlik' tartışmasına yeni bir halka eklendi.
Fransa'da 5 bakanın cep telefonlarında "Pegasus" adlı casus yazılımın izlerinin tespit edildiği ileri sürüldü.
Fransız Mediapart internet sitesinin haberinde, Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, Topraklar Arası Uyum Bakanı Jacqueline Gourault, Tarım Bakanı Julien Denormandie, Konut Bakanı Emmanuelle Wargon, Denizaşırı Ülkeler Bakanı Sebastien Lecornu'nun cep telefonlarının 2019 ve 2020'de "Pegasus" adlı casus yazılımın hedefinde olduğu aktarıldı.
Söz konusu bakanların ve Elysee Sarayı'ndan bir yetkilinin cep telefonları üzerinde yapılan incelemelerde, "Pegasus" adlı casus yazılımın izlerinin tespit edildiği belirtildi.
Bakan Gourault'un bu olay üzerine cep telefonunu ve numarasını değiştirdiği kaydedildi.
Mediapart'a açıklama yapan Elysee Sarayı, "devam eden araştırmalar" hakkında yorum yapmak istemediğini bildirdi.
Fas istihbarat servisinin, Mart 2019'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2017'den bu yana kullandığı ve çoğunlukla gazetecilerle iletişimde bulunduğu akıllı telefonlardan birini Pegasus programı ile takip etmeye çalıştığı ileri sürülmüştü.
Macron'un yanı sıra Fransa'da aralarında eski Başbakan Edouard Philippe ile hükûmetin üst düzey isimlerinin ve gazetecilerin de yer aldığı 100'den fazla kişinin telefonuna sızma girişiminde bulunulduğu iddia edilmişti.
İddiaya göre, bir telefonu "gözetleme" cihazına dönüştürebilen bu casus yazılımla, kullanıcının bilgisi ve izni olmadan mikrofon, kamera, mesajlar, ses kayıtları ve rehber gibi çok sayıda uygulamaya erişim sağlanabiliyor. Diğer casus programlar gibi bir dosyaya, linke tıklamaya ya da kısa süre de olsa bir cihaza bağlanmaya ihtiyaç duymayan yazılım, ardında neredeyse hiç iz bırakmıyor.
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