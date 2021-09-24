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AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Türkiye açıklaması
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Türkiye açıklaması
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile yakın iş birliği ve koordinasyonun ilişkilerin temeli... 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T09:02+0300
2021-09-24T09:01+0300
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Borrell, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından Twitter'dan açıklama yaptı."BM Genel Kurulu esnasında Çavuşoğlu'nu görmek güzel" ifadesini kullanan Borrell, AB-Türkiye ilişkilerinin yanı sıra, Kıbrıs meselesini, Doğu Akdeniz ve Afganistan'daki durumu ele aldıklarını bildirdi.Borrell, "Türkiye ile yakın iş birliği ve koordinasyon esastır" değerlendirmesinde bulundu.Çavuşoğlu da görüşmenin ardından paylaştığı mesajında "Uluslararası ve bölgesel istikrar için AB'nin Türkiye ile iş birliği yapması şart" değerlendirmesinde bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210922/cavusoglu-ve-blinkendan-afganistanda-yakindan-calismaya-devam-vurgusu-1049125989.html
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ab, avrupa birliği, josep borrell

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Türkiye açıklaması

09:02 24.09.2021
© REUTERS / Johanna GeronJosep Borrell
Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© REUTERS / Johanna Geron
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile yakın iş birliği ve koordinasyonun ilişkilerin temeli olduğunu belirtti.
Borrell, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından Twitter'dan açıklama yaptı.
"BM Genel Kurulu esnasında Çavuşoğlu'nu görmek güzel" ifadesini kullanan Borrell, AB-Türkiye ilişkilerinin yanı sıra, Kıbrıs meselesini, Doğu Akdeniz ve Afganistan'daki durumu ele aldıklarını bildirdi.
Borrell, "Türkiye ile yakın iş birliği ve koordinasyon esastır" değerlendirmesinde bulundu.
Çavuşoğlu da görüşmenin ardından paylaştığı mesajında "Uluslararası ve bölgesel istikrar için AB'nin Türkiye ile iş birliği yapması şart" değerlendirmesinde bulunmuştu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
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Çavuşoğlu ve Blinken'dan 'Afganistan'da yakından çalışmaya devam' vurgusu
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