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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210924/abd-disislerinden-talibanin-uzuv-kesme-ve-infazlari-surdurme-kararina-kinama-1049228188.html
ABD Dışişleri'nden Taliban'ın uzuv kesme ve infazları sürdürme kararına kınama
ABD Dışişleri'nden Taliban'ın uzuv kesme ve infazları sürdürme kararına kınama
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Taliban örgütünün uzuv kesme ve infazları sürdüreceğini açıklamasını kınayarak, bu eylemlerin faillerini sorumlu... 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T22:02+0300
2021-09-24T22:02+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
afganistan
taliban
ned price
infaz
kınama
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban örgütünün uzuv kesme ve infaz uygulamalarını sürdürecekleri yönündeki açıklamasını değerledirdi.Price, düzenlediği basın toplantısında, kararı güçlü bir şekilde kınadıklarını belirterek, "Taliban'ın burada bahsettiği eylemler, açık ve ağır insan hakları ihlalleri teşkil edecek" dedi.Price, "Bu türden insan hakları ihlallerinin faillerinden hesap sormak için uluslararası toplumun emin bir şekilde yanındayız" ifadelerini kullandı.Daha önce Taliban'ın kıdemli yöneticilerinden Molla Turabi, İslam dininin hukuk kurallarına geri dönüş olarak, mahkum ettikleri suçlular için çeşitli infazlara ve belirli uzuvların kesilmesi cezalarına devam edeceklerini duyurmuştu.Turabi, infazların daha önce olduğu gibi kamuya açık alanlarda gerçekleştirilmesine gerek duyulmayabileceğini ifade etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210924/abdden-afganistana-insani-yardim-saglanmasi-icin-izin-1049227933.html
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abd, afganistan, taliban, ned price, infaz, kınama

ABD Dışişleri'nden Taliban'ın uzuv kesme ve infazları sürdürme kararına kınama

22:02 24.09.2021
© REUTERS / Kevin LamarqueNed Price
Ned Price - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Taliban örgütünün uzuv kesme ve infazları sürdüreceğini açıklamasını kınayarak, bu eylemlerin faillerini sorumlu tutmak için uluslararası toplumun yanında olacaklarını söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban örgütünün uzuv kesme ve infaz uygulamalarını sürdürecekleri yönündeki açıklamasını değerledirdi.
Price, düzenlediği basın toplantısında, kararı güçlü bir şekilde kınadıklarını belirterek, "Taliban'ın burada bahsettiği eylemler, açık ve ağır insan hakları ihlalleri teşkil edecek" dedi.
Price, "Bu türden insan hakları ihlallerinin faillerinden hesap sormak için uluslararası toplumun emin bir şekilde yanındayız" ifadelerini kullandı.
Daha önce Taliban'ın kıdemli yöneticilerinden Molla Turabi, İslam dininin hukuk kurallarına geri dönüş olarak, mahkum ettikleri suçlular için çeşitli infazlara ve belirli uzuvların kesilmesi cezalarına devam edeceklerini duyurmuştu.
Turabi, infazların daha önce olduğu gibi kamuya açık alanlarda gerçekleştirilmesine gerek duyulmayabileceğini ifade etmişti.
Afganistan başkenti Kabil'de sokaktaki kalabalık arasında devriye gezen silahlı Taliban militanı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
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