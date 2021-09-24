https://tr.sputniknews.com/20210924/abd-disislerinden-talibanin-uzuv-kesme-ve-infazlari-surdurme-kararina-kinama-1049228188.html
ABD Dışişleri'nden Taliban'ın uzuv kesme ve infazları sürdürme kararına kınama
ABD Dışişleri'nden Taliban'ın uzuv kesme ve infazları sürdürme kararına kınama
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Taliban örgütünün uzuv kesme ve infazları sürdüreceğini açıklamasını kınayarak, bu eylemlerin faillerini sorumlu... 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T22:02+0300
2021-09-24T22:02+0300
2021-09-24T22:02+0300
taliban kontrolünde afganistan
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taliban
ned price
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban örgütünün uzuv kesme ve infaz uygulamalarını sürdürecekleri yönündeki açıklamasını değerledirdi.Price, düzenlediği basın toplantısında, kararı güçlü bir şekilde kınadıklarını belirterek, "Taliban'ın burada bahsettiği eylemler, açık ve ağır insan hakları ihlalleri teşkil edecek" dedi.Price, "Bu türden insan hakları ihlallerinin faillerinden hesap sormak için uluslararası toplumun emin bir şekilde yanındayız" ifadelerini kullandı.Daha önce Taliban'ın kıdemli yöneticilerinden Molla Turabi, İslam dininin hukuk kurallarına geri dönüş olarak, mahkum ettikleri suçlular için çeşitli infazlara ve belirli uzuvların kesilmesi cezalarına devam edeceklerini duyurmuştu.Turabi, infazların daha önce olduğu gibi kamuya açık alanlarda gerçekleştirilmesine gerek duyulmayabileceğini ifade etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210924/abdden-afganistana-insani-yardim-saglanmasi-icin-izin-1049227933.html
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ABD Dışişleri'nden Taliban'ın uzuv kesme ve infazları sürdürme kararına kınama
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Taliban örgütünün uzuv kesme ve infazları sürdüreceğini açıklamasını kınayarak, bu eylemlerin faillerini sorumlu tutmak için uluslararası toplumun yanında olacaklarını söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Ned Price, Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban
örgütünün uzuv kesme ve infaz uygulamalarını sürdürecekleri yönündeki açıklamasını
değerledirdi.
Price, düzenlediği basın toplantısında, kararı güçlü bir şekilde kınadıklarını belirterek, "Taliban'ın burada bahsettiği eylemler, açık ve ağır insan hakları ihlalleri teşkil edecek" dedi.
Price, "Bu türden insan hakları ihlallerinin faillerinden hesap sormak için uluslararası toplumun emin bir şekilde yanındayız" ifadelerini kullandı.
Daha önce Taliban'ın kıdemli yöneticilerinden Molla Turabi, İslam dininin hukuk kurallarına geri dönüş olarak, mahkum ettikleri suçlular için çeşitli infazlara ve belirli uzuvların kesilmesi cezalarına devam edeceklerini duyurmuştu.
Turabi, infazların daha önce olduğu gibi kamuya açık alanlarda gerçekleştirilmesine gerek duyulmayabileceğini ifade etmişti.