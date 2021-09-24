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https://tr.sputniknews.com/20210924/abdde-kongre-baskini-sorusturmasinda-trump-yonetimi-yetkilileri-ifadeye-cagrildi-1049203894.html
ABD’de Kongre baskını soruşturmasında Trump yönetimi yetkilileri ifadeye çağrıldı
ABD’de Kongre baskını soruşturmasında Trump yönetimi yetkilileri ifadeye çağrıldı
ABD'de 6 Ocak’ta düzenlenen Kongre baskınını soruşturmakla görevli Temsilciler Meclisi Komitesi, eski Başkan Donald Trump’la ilişkili 4 kişiyi ifadeye... 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T04:07+0300
2021-09-24T04:07+0300
dünya
abd
donald trump
ifade
soruşturma
kongre baskını
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Komite, yayınladığı yazılı açıklamada Trump yönetiminde görevli Beyaz Saray eski Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, iletişimden sorumlu eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı Daniel Scavino, Savunma Bakanlığı eski yetkilisi Kashyap Patel ve Trump’ın eski danışmanı Stephen Bannon’dan 14 ve 15 Ekim tarihlerinde Kongre baskını ve darbe girişimi iddiaları ile ilgili ifade vermelerinin talep edildiğini duyurdu.Açıklamada, 4 kişinin 6 Ocak ve öncesindeki günlerde Kongre Baskını ve seçim sonuçlarının değiştirilmesi konularında Trump ile iletişim içinde olduklarına dair iddialara da yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20210719/abddeki-6-ocak-kongre-baskini-nedeniyle-ilk-hapis-cezasi-verildi-1045003828.html
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abd, donald trump, ifade, soruşturma, kongre baskını

ABD’de Kongre baskını soruşturmasında Trump yönetimi yetkilileri ifadeye çağrıldı

04:07 24.09.2021
© REUTERS / Ahmed GaberABD - Kongre - baskın
ABD - Kongre - baskın - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© REUTERS / Ahmed Gaber
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ABD'de 6 Ocak’ta düzenlenen Kongre baskınını soruşturmakla görevli Temsilciler Meclisi Komitesi, eski Başkan Donald Trump’la ilişkili 4 kişiyi ifadeye çağırdığını açıkladı.
Komite, yayınladığı yazılı açıklamada Trump yönetiminde görevli Beyaz Saray eski Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, iletişimden sorumlu eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı Daniel Scavino, Savunma Bakanlığı eski yetkilisi Kashyap Patel ve Trump’ın eski danışmanı Stephen Bannon’dan 14 ve 15 Ekim tarihlerinde Kongre baskını ve darbe girişimi iddiaları ile ilgili ifade vermelerinin talep edildiğini duyurdu.
Açıklamada, 4 kişinin 6 Ocak ve öncesindeki günlerde Kongre Baskını ve seçim sonuçlarının değiştirilmesi konularında Trump ile iletişim içinde olduklarına dair iddialara da yer verildi.
Mitingde konuşan ABD Başkanı Trump, destekçilerini Kongre binasına yürümeye çağırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2021
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