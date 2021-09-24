https://tr.sputniknews.com/20210924/abdde-kongre-baskini-sorusturmasinda-trump-yonetimi-yetkilileri-ifadeye-cagrildi-1049203894.html

ABD’de Kongre baskını soruşturmasında Trump yönetimi yetkilileri ifadeye çağrıldı

ABD’de Kongre baskını soruşturmasında Trump yönetimi yetkilileri ifadeye çağrıldı

ABD'de 6 Ocak’ta düzenlenen Kongre baskınını soruşturmakla görevli Temsilciler Meclisi Komitesi, eski Başkan Donald Trump’la ilişkili 4 kişiyi ifadeye... 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T04:07+0300

2021-09-24T04:07+0300

2021-09-24T04:07+0300

dünya

abd

donald trump

ifade

soruşturma

kongre baskını

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/07/1043536165_0:83:1800:1096_1920x0_80_0_0_5bebe86108836bf6d055ec74e72b7e20.jpg

Komite, yayınladığı yazılı açıklamada Trump yönetiminde görevli Beyaz Saray eski Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, iletişimden sorumlu eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı Daniel Scavino, Savunma Bakanlığı eski yetkilisi Kashyap Patel ve Trump’ın eski danışmanı Stephen Bannon’dan 14 ve 15 Ekim tarihlerinde Kongre baskını ve darbe girişimi iddiaları ile ilgili ifade vermelerinin talep edildiğini duyurdu.Açıklamada, 4 kişinin 6 Ocak ve öncesindeki günlerde Kongre Baskını ve seçim sonuçlarının değiştirilmesi konularında Trump ile iletişim içinde olduklarına dair iddialara da yer verildi.

https://tr.sputniknews.com/20210719/abddeki-6-ocak-kongre-baskini-nedeniyle-ilk-hapis-cezasi-verildi-1045003828.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, donald trump, ifade, soruşturma, kongre baskını