https://tr.sputniknews.com/20210924/abdden-afganistana-insani-yardim-saglanmasi-icin-izin-1049227933.html

ABD'den Afganistan'a insani yardım sağlanması için izin

ABD'den Afganistan'a insani yardım sağlanması için izin

ABD Hazine Bakanlığı, Afganistan halkına sürekli yardım akışının ve ülkedeki temel insani ihtiyaçların sağlanmasına yönelik diğer faaliyetlerin desteklenmesi... 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T21:51+0300

2021-09-24T21:51+0300

2021-09-24T21:51+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

taliban

abd hazine bakanlığı

insani yardım

yaptırım

yabancı varlıklar kontrol ofisi (ofac)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1048789588_0:0:2786:1568_1920x0_80_0_0_a9bc54c458d5d659cb0f2fc9e40c0185.jpg

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisi (OFAC) tarafından konuya ilişkin 2 genel lisansın yayımlandığı aktarıldı.Açıklamada, söz konusu lisanslarla Afganistan halkına sürekli yardım akışının ve ülkedeki temel insani ihtiyaçların sağlanmasına yönelik diğer faaliyetlerin desteklenmesinin amaçlandığı kaydedildi.ABD yaptırımlarından etkilenen bölgelere insani mal ve hizmetlerin sağlanmasına izin verileceği belirtilen açıklamada, "Hazine, Taliban'ı ve diğer yaptırıma tabi kuruluşlar ile bireyleri mal varlıklarından mahrum ederken, ABD yaptırımlarının Afganistan'da bulunan sivillerin ABD hükümeti ve uluslararası toplumdan insani destek alma yeteneklerini sınırlamamasını sağlamaya kararlıdır" değerlendirmesinde bulunuldu.

https://tr.sputniknews.com/20210924/talibandan-rusyaya-bmnin-yaptirimlarinin-kaldirilmasi-icin-arabuluculuk-cagrisi-1049208621.html

afganistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afganistan, taliban, abd hazine bakanlığı, insani yardım, yaptırım, yabancı varlıklar kontrol ofisi (ofac)