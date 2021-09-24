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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210924/abdden-afganistana-insani-yardim-saglanmasi-icin-izin-1049227933.html
ABD'den Afganistan'a insani yardım sağlanması için izin
ABD'den Afganistan'a insani yardım sağlanması için izin
ABD Hazine Bakanlığı, Afganistan halkına sürekli yardım akışının ve ülkedeki temel insani ihtiyaçların sağlanmasına yönelik diğer faaliyetlerin desteklenmesi... 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T21:51+0300
2021-09-24T21:51+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
abd hazine bakanlığı
insani yardım
yaptırım
yabancı varlıklar kontrol ofisi (ofac)
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisi (OFAC) tarafından konuya ilişkin 2 genel lisansın yayımlandığı aktarıldı.Açıklamada, söz konusu lisanslarla Afganistan halkına sürekli yardım akışının ve ülkedeki temel insani ihtiyaçların sağlanmasına yönelik diğer faaliyetlerin desteklenmesinin amaçlandığı kaydedildi.ABD yaptırımlarından etkilenen bölgelere insani mal ve hizmetlerin sağlanmasına izin verileceği belirtilen açıklamada, "Hazine, Taliban'ı ve diğer yaptırıma tabi kuruluşlar ile bireyleri mal varlıklarından mahrum ederken, ABD yaptırımlarının Afganistan'da bulunan sivillerin ABD hükümeti ve uluslararası toplumdan insani destek alma yeteneklerini sınırlamamasını sağlamaya kararlıdır" değerlendirmesinde bulunuldu.
https://tr.sputniknews.com/20210924/talibandan-rusyaya-bmnin-yaptirimlarinin-kaldirilmasi-icin-arabuluculuk-cagrisi-1049208621.html
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afganistan, taliban, abd hazine bakanlığı, insani yardım, yaptırım, yabancı varlıklar kontrol ofisi (ofac)

ABD'den Afganistan'a insani yardım sağlanması için izin

21:51 24.09.2021
© REUTERS / STRINGERAfganistan başkenti Kabil'de sokaktaki kalabalık arasında devriye gezen silahlı Taliban militanı
Afganistan başkenti Kabil'de sokaktaki kalabalık arasında devriye gezen silahlı Taliban militanı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© REUTERS / STRINGER
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ABD Hazine Bakanlığı, Afganistan halkına sürekli yardım akışının ve ülkedeki temel insani ihtiyaçların sağlanmasına yönelik diğer faaliyetlerin desteklenmesi için izin verdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisi (OFAC) tarafından konuya ilişkin 2 genel lisansın yayımlandığı aktarıldı.
Açıklamada, söz konusu lisanslarla Afganistan halkına sürekli yardım akışının ve ülkedeki temel insani ihtiyaçların sağlanmasına yönelik diğer faaliyetlerin desteklenmesinin amaçlandığı kaydedildi.
ABD yaptırımlarından etkilenen bölgelere insani mal ve hizmetlerin sağlanmasına izin verileceği belirtilen açıklamada, "Hazine, Taliban'ı ve diğer yaptırıma tabi kuruluşlar ile bireyleri mal varlıklarından mahrum ederken, ABD yaptırımlarının Afganistan'da bulunan sivillerin ABD hükümeti ve uluslararası toplumdan insani destek alma yeteneklerini sınırlamamasını sağlamaya kararlıdır" değerlendirmesinde bulunuldu.
Afganistan başkenti Kabil'de Pakistan karşıtı sloganlar atan kadın erkek karışık protestocuların önüne set çekmeye çalışan silahlı Taliban militanları - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
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