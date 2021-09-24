https://tr.sputniknews.com/20210924/abdnin-tennessee-eyaletinde-merkette-silahli-saldiri-1-olu-13-yarali-1049201016.html

ABD'nin Tennessee eyaletinde merkette silahlı saldırı: 1 ölü, 13 yaralı

ABD'nin Tennessee eyaletinde merkette silahlı saldırı: 1 ölü, 13 yaralı

ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Collierville kentinde bir markette düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı... 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T00:36+0300

2021-09-24T00:36+0300

2021-09-24T00:36+0300

dünya

abd

tennessee

silahlı saldırı

market

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ABD'de düzenlenen silahlı saldırılara bir yenisi daha eklendi, bu kez hadise Tennessee eyaletindeki Collierville kentinde yaşandı.Polis birimlerinin aktardığı bilgiye göre, kentte bulunan bir markette meydana gelen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.CBS News'te yer alan haberde, saldırganın polis tarafından yakalanmadan önce intihar ettiği bilgisi yer aldı.Yaralıların civar bölgedeki bir hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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abd, tennessee, silahlı saldırı, market