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ABD'nin Tennessee eyaletinde merkette silahlı saldırı: 1 ölü, 13 yaralı
ABD'nin Tennessee eyaletinde merkette silahlı saldırı: 1 ölü, 13 yaralı
ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Collierville kentinde bir markette düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı... 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T00:36+0300
2021-09-24T00:36+0300
2021-09-24T00:36+0300
dünya
abd
tennessee
silahlı saldırı
market
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ABD'de düzenlenen silahlı saldırılara bir yenisi daha eklendi, bu kez hadise Tennessee eyaletindeki Collierville kentinde yaşandı.Polis birimlerinin aktardığı bilgiye göre, kentte bulunan bir markette meydana gelen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.CBS News'te yer alan haberde, saldırganın polis tarafından yakalanmadan önce intihar ettiği bilgisi yer aldı.Yaralıların civar bölgedeki bir hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
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ABD'nin Tennessee eyaletinde merkette silahlı saldırı: 1 ölü, 13 yaralı
ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Collierville kentinde bir markette düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı bildirildi.
ABD'de düzenlenen silahlı saldırılara bir yenisi daha eklendi, bu kez hadise Tennessee eyaletindeki Collierville kentinde yaşandı.
Polis birimlerinin aktardığı bilgiye göre, kentte bulunan bir markette meydana gelen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.
CBS News'te yer alan haberde, saldırganın polis tarafından yakalanmadan önce intihar ettiği bilgisi yer aldı.
Yaralıların civar bölgedeki bir hastaneye kaldırıldığı belirtildi.