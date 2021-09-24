'Acun Ilıcalı, Süper Lig ihalesine girmeye hazırlanıyor' iddiası

Spor yorumcusu ve gazeteci Mehmet Demirkol, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin yeni yayıncısı olan Exxen'in Süper Lig'e de talip olacağını iddia etti.T24'ün aktardığına göre Demirkol, yaptığı programda "Acun Ilıcalı ile konuştum, konuşmadan aldığım izlenim Acun Ilıcalı ve Exxen'in Süper Lig yayın hakları ihalesine gireceği ve ihaleyi alacağı yönünde" ifadesini kullandı.
Dijital içerik platformu Exxen'in sahibi Acun Ilıcalı'nın, Süper Lig'in yayın hakları ihalesine gireceği iddia edildi.
Spor yorumcusu ve gazeteci Mehmet Demirkol, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin yeni yayıncısı olan Exxen'in Süper Lig'e de talip olacağını iddia etti.
T24'ün aktardığına göre Demirkol, yaptığı programda "Acun Ilıcalı ile konuştum, konuşmadan aldığım izlenim Acun Ilıcalı ve Exxen'in Süper Lig yayın hakları ihalesine gireceği ve ihaleyi alacağı yönünde" ifadesini kullandı.