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Adana'da 15 yaşındaki kızı kaçıran şüpheli yakalandı
Adana'da 15 yaşındaki kızı kaçıran şüpheli yakalandı
Adana'nın Karaisalı ilçesinde orman işçisi İ.Ç.'nin kaçırdığı lise öğrencisi A.R.Ş., jandarma tarafından bulundu. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen... 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T08:17+0300
2021-09-24T08:16+0300
yaşam
operasyon
gözaltı
kaçırma
yakalama
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İlçeye bağlı Cumahocalar köyünde yaşayan aile, Karaisalı İmam Hatip Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi kızları A.R.Ş.’yi okulların açılmasıyla yakın bölgedeki bir öğrenci yurduna yerleşti.Ancak ailesi, kızlarının İ.Ç.’nin evinde kaldığını öğrendi. A.R.Ş.’nin babası Halil Ş., kızını alarak köye dönerken, İ.Ç.’den de şikayetçi oldu.Jandarma, İ.Ç.’nin ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı. İ.Ç.’nin kendisine zarar vermediğini ve kendi isteğiyle evde kaldığını söyleyen A.R.Ş.’nin, 20 Eylül sabahı evde olmadığı anlaşıldı.Ailesine teslim edildiAile, jandarmaya giderek kızlarının kendisinden 25 yaş büyük İ.Ç. tarafından kaçırıldığını öne sürüp, bir kez daha şikayetçi oldu. Ailenin şikayeti üzerine harekete geçen jandarma, 3 gün sonra İ.Ç. ve A.R.Ş., ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Tümenli köyünde olduğunu saptadı.Jandarmanın yaptığı baskında İ.Ç. ve A.R.Ş. aynı barakada bulundu. İ.Ç., jandarma tarafından gözaltına alınırken, A.R.Ş. ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesine teslim edildi.
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operasyon, gözaltı, kaçırma, yakalama

Adana'da 15 yaşındaki kızı kaçıran şüpheli yakalandı

08:17 24.09.2021
© AAgözaltı - polis
gözaltı - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© AA
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Adana'nın Karaisalı ilçesinde orman işçisi İ.Ç.'nin kaçırdığı lise öğrencisi A.R.Ş., jandarma tarafından bulundu. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen A.R.Ş. ailesine teslim edildi. Gözaltına alınan İ.Ç.'nin sorgusu sürüyor.
İlçeye bağlı Cumahocalar köyünde yaşayan aile, Karaisalı İmam Hatip Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi kızları A.R.Ş.’yi okulların açılmasıyla yakın bölgedeki bir öğrenci yurduna yerleşti.
Ancak ailesi, kızlarının İ.Ç.’nin evinde kaldığını öğrendi. A.R.Ş.’nin babası Halil Ş., kızını alarak köye dönerken, İ.Ç.’den de şikayetçi oldu.
Jandarma, İ.Ç.’nin ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı. İ.Ç.’nin kendisine zarar vermediğini ve kendi isteğiyle evde kaldığını söyleyen A.R.Ş.’nin, 20 Eylül sabahı evde olmadığı anlaşıldı.

Ailesine teslim edildi

Aile, jandarmaya giderek kızlarının kendisinden 25 yaş büyük İ.Ç. tarafından kaçırıldığını öne sürüp, bir kez daha şikayetçi oldu. Ailenin şikayeti üzerine harekete geçen jandarma, 3 gün sonra İ.Ç. ve A.R.Ş., ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Tümenli köyünde olduğunu saptadı.
Jandarmanın yaptığı baskında İ.Ç. ve A.R.Ş. aynı barakada bulundu. İ.Ç., jandarma tarafından gözaltına alınırken, A.R.Ş. ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesine teslim edildi.
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