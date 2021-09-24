https://tr.sputniknews.com/20210924/ak-parti-kadin-kollari-25-bin-kadinin-liseyi-bitirmesini-hedefliyoruz-1049213875.html

AK Parti Kadın Kolları: 25 bin kadının liseyi bitirmesini hedefliyoruz

AK Parti Kadın Kolları: 25 bin kadının liseyi bitirmesini hedefliyoruz

AK Parti Kadın Kolları, kadınların eğim ve istihdamını artırmaya yönelik çalışma yürütüyor. Önümüzdeki çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi... 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T13:36+0300

2021-09-24T13:36+0300

2021-09-24T13:36+0300

politika

ak parti

eğitim

istihdam

kadın kolları

ayşe keşir

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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir düzenlediği basın toplantısı ile kadınların eğitimlerinin tamamlamaları ve istihdama katılmaları için yürüttükleri çalışmaları anlattı.Liseyi bırakan kadınlar için seferberlik başlıyorOrtaokulu bitirdikten sonra liseye gitmeyen ve lise eğitimini yarım bırakmış kadınların eğitimin için “Nerede kalmıştık” projesi başlattıklarını açıklayan Keşir “Eğitim en önemli fırsat eşitliği aracıdır. Ve kadınlar için olmazsa olmaz bir konudur. Ben üniversiteye başladığımda kız çocuklarının üniversiteye erişimi yüzde 7’ydi, 2002’de bu oran 13’tü, bugün yüzde 46’yı aştı. Üniversite eğitimi almış kadınların yüzde 71’inin işgücü piyasasına katıldığını görüyorsunuz. 4+4+4 eğitim sistemine geçildikten sonra orta okulu bitirip liseye kayıt olma oranı yüzde 12 oranında artı. Bundan önce kadınların yüzde 24’ü orta okulu bitirdikten sonra liseye kayıt olmuyordu. Bu makas kapanıyor ama geçmişten gelen orta okuldan sonra liseye gitmeyen yada liseyi terk eden kadınlar var. Bu kadınlar liseyi bitirmediklerinde meslek sahibi olma hayalleri kayboluyor. Çarşamba günü liseyi yarım bırakmış yada liseye gitmemiş kadınlarla ilgili bir eğitim seferberliği başlatıyoruz. Kadınlara eğitimlerinde nerde kaldılarsa oradan devam etmelerini arzu ediyoruz. 20 yaş üstü kadınla ile bu projeyi yürüteceğiz” dedi “Proje Emine Erdoğan himayesinde yürüyecek”Projenin detaylarının önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılacağı programla çalışmanın detaylarının açıklayacağını ifade eden Keşir “Çarşamba günü Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde eğitim üzerine bir seferberlik başlatıyoruz. Bizim yereldeki kadın kolundaki arkadaşlarımız bu projeyi duyuracak hem de, liseyi bitirmek isteyen kadınlara destek olacaklar. Kadınlara müracaat etme süreçleri, bazı derslerden kurs açılması süreçlerini bizim arkadaşlarımız koordine edecek. İlk etapta 25 bin kadının liseyi bitirmesini hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. “Örnek kadınları buluyoruz”Eğitim projesinin yanı sıra istihdam projesi de yürüttüklerini ifade eden Keşir “Göreve geldikten sonra başlattığımız proje ile kadınların iş gücüne katılımını artırmayı hedefliyoruz. Bunun için 26 ilde kadınlarla toplantılar gerçekleştirdik. Bu toplantılarda devletten aldığı destek ile işini kurmuş kadınların başarı hikayelerini diğer kadınlar ile paylaşıyoruz. Aynı zamandan kadınların bu desteklerine nasıl ulaşabileceği konusunda onları bilgilendiriyoruz. 81 ilin tamamında bu çalışmayı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

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2021

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ak parti, eğitim, istihdam, kadın kolları, ayşe keşir