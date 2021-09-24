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AK Partili Yanılmaz: 2016 yılındaki kalkışma başarılı olamayınca ekonomik darbe yapmaya kalkıştılar
AK Partili Yanılmaz: 2016 yılındaki kalkışma başarılı olamayınca ekonomik darbe yapmaya kalkıştılar
AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz "2016 yılında o hain kalkışma başarılı olamayınca hemen akabinde ekonomik darbe yapmaya... 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T18:09+0300
2021-09-24T18:09+0300
politika
ak parti
enflasyon
mücahit yanılmaz
fahiş fiyat
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AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Konya’da katıldığı bir yerel televizyon kanalında artan gıda fiyatları ve hayat pahalılığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Artan gıda fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mücahit Yanılmaz, “Tarladan alıyor musunuz bir ürünü 1 buçuk TL'ye diyelim, onun marketteki satış fiyatının 4 TL'den fazla olmaması lazım. Antalya'dan aldınız, İstanbul'a kadar taşıyorsunuz diyelim, nakliye fiyatı, diğer giderleriniz belli. O zaman neden bunu 15 TL'ye satıyorsunuz? Niye 12 TL'ye satıyorsunuz? Burada bir zincirin içinde bir yer mutlaka. İşte Cumhurbaşkanımızın talimatı da bu. Bir yer ortaya çıkarılıp, vatandaşımızın daha uygun olacak fiyatların orada olmasıdır” dedi.T24'ün aktardığı haberde, 15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olmamasının ardından ekonomik bir darbe yapmaya kalkışıldığını söyleyen Yanılmaz, şöyle konuştu:"Hepsi vatandaşı bir bıktırma operasyonu. Netice itibariyle vatandaşın yaşamını zorlaştırmak ve hükümet bu işi başaramıyor, gitsin yerine kimin geleceğini de söylemiyorlar gitsin de sonrasına bakarız gibi bir mantıkla hareket ediyorlar.Allah'ın izniyle bunların hiçbiri vatandaşımızı kandırmaya yetmiyor.15 Temmuz akşamını düşünün. O gece zor bir geceydi. Milletimiz vatanı uğruna, ülkesi uğruna canını ortaya koyarcasına meydanlara çıktı. Aynı akşam birileri de çıkmayın diyor muydu?Algıyı farklı bir şekilde yönetmeye gayret ediyorlar mıydı? Ediyorlardı ama milletimiz onları dinlemedi, dinlemiyor da."'Bugün market fiyatları, yarın farklı bir şey ortaya çıkacak, bundan bıkmayacaklar'"Farklı ekonomik değerler üzerinden bunu üretmek isteyenler, asla başarılı olamayacak. 15 Temmuz'da başarılı olamayanlar, oyunlarına yarın da devam edecek.Bugün market fiyatları, yarın farklı bir şey ortaya çıkacak. Bundan bıkmayacaklar. Su uyur, düşman uyumaz. Milletimiz feraset sahibi. Doğruları, gerçekleri görüyor.Algı yönetimiyle olumlu sonuç alacaklarına inanıyorlar, benim onlara tavsiyem, bu hikâyeler bitti. Bu algı yönetimleriyle sonuç alamazsınız."
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ak parti, enflasyon, mücahit yanılmaz, fahiş fiyat

AK Partili Yanılmaz: 2016 yılındaki kalkışma başarılı olamayınca ekonomik darbe yapmaya kalkıştılar

18:09 24.09.2021
© AATicaret Bakanlığınca, Ümraniye'deki bazı zincir market şubelerinde etiket ve fahiş fiyat artışı denetimi yapıldı.
Ticaret Bakanlığınca, Ümraniye'deki bazı zincir market şubelerinde etiket ve fahiş fiyat artışı denetimi yapıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© AA
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AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz "2016 yılında o hain kalkışma başarılı olamayınca hemen akabinde ekonomik darbe yapmaya kalkıştılar, olmadı döviz ve kur üzerinden darbe yapmaya kalkıştılar. Bunların hepsi vatandaşı bir bıktırma operasyonu" dedi.
AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Konya’da katıldığı bir yerel televizyon kanalında artan gıda fiyatları ve hayat pahalılığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Artan gıda fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mücahit Yanılmaz, “Tarladan alıyor musunuz bir ürünü 1 buçuk TL'ye diyelim, onun marketteki satış fiyatının 4 TL'den fazla olmaması lazım. Antalya'dan aldınız, İstanbul'a kadar taşıyorsunuz diyelim, nakliye fiyatı, diğer giderleriniz belli. O zaman neden bunu 15 TL'ye satıyorsunuz? Niye 12 TL'ye satıyorsunuz? Burada bir zincirin içinde bir yer mutlaka. İşte Cumhurbaşkanımızın talimatı da bu. Bir yer ortaya çıkarılıp, vatandaşımızın daha uygun olacak fiyatların orada olmasıdır” dedi.
T24'ün aktardığı haberde, 15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olmamasının ardından ekonomik bir darbe yapmaya kalkışıldığını söyleyen Yanılmaz, şöyle konuştu:
"Hepsi vatandaşı bir bıktırma operasyonu. Netice itibariyle vatandaşın yaşamını zorlaştırmak ve hükümet bu işi başaramıyor, gitsin yerine kimin geleceğini de söylemiyorlar gitsin de sonrasına bakarız gibi bir mantıkla hareket ediyorlar.
Allah'ın izniyle bunların hiçbiri vatandaşımızı kandırmaya yetmiyor.
15 Temmuz akşamını düşünün. O gece zor bir geceydi. Milletimiz vatanı uğruna, ülkesi uğruna canını ortaya koyarcasına meydanlara çıktı. Aynı akşam birileri de çıkmayın diyor muydu?
Algıyı farklı bir şekilde yönetmeye gayret ediyorlar mıydı? Ediyorlardı ama milletimiz onları dinlemedi, dinlemiyor da."

'Bugün market fiyatları, yarın farklı bir şey ortaya çıkacak, bundan bıkmayacaklar'

"Farklı ekonomik değerler üzerinden bunu üretmek isteyenler, asla başarılı olamayacak. 15 Temmuz'da başarılı olamayanlar, oyunlarına yarın da devam edecek.
Bugün market fiyatları, yarın farklı bir şey ortaya çıkacak. Bundan bıkmayacaklar. Su uyur, düşman uyumaz. Milletimiz feraset sahibi. Doğruları, gerçekleri görüyor.
Algı yönetimiyle olumlu sonuç alacaklarına inanıyorlar, benim onlara tavsiyem, bu hikâyeler bitti. Bu algı yönetimleriyle sonuç alamazsınız."
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