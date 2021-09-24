Aleyna Tilki veda etti: 'Ben gidiyorum'

2016 yılında 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Aleyna Tilki, 2017'de de 'Sen Olsan Bari' şarkısını piyasaya sürmüştü.Son olarak Dua Lipa, Sarah Hudson ve Coffee'nin sözlerini yazdığı, Diplo, King Henry ve Jr. Blender'ın ise bestelediği 'Retrograde' adlı İngilizce şarkısını dinleyicilerle buluşturan Tilki, son paylaşımıyla yurt dışına çıktığını duyurdu.Londra'ya giden Aleyna Tilki, önceki gün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla hayranlarına veda etti.Genç popçu, gönderisinde "Dört ay sonra görüşürüz. Ben gidiyorum millet" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde iki yıldır zor günler geçirdiğini ve pek bir şey üretemediğini söyleyen genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından 'veda' paylaşımında bulundu. Yurt dışına çıktığını duyuran Tilki, "Ben gidiyorum millet" ifadelerini kullandı
2016 yılında 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Aleyna Tilki, 2017'de de 'Sen Olsan Bari' şarkısını piyasaya sürmüştü.
Son olarak Dua Lipa, Sarah Hudson ve Coffee'nin sözlerini yazdığı, Diplo, King Henry ve Jr. Blender'ın ise bestelediği 'Retrograde' adlı İngilizce şarkısını dinleyicilerle buluşturan Tilki, son paylaşımıyla yurt dışına çıktığını duyurdu.