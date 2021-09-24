https://tr.sputniknews.com/20210924/aleyna-tilki-veda-etti-ben-gidiyorum-1049222452.html

Aleyna Tilki veda etti: 'Ben gidiyorum'

Aleyna Tilki veda etti: 'Ben gidiyorum'

Geçtiğimiz günlerde iki yıldır zor günler geçirdiğini ve pek bir şey üretemediğini söyleyen genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından 'veda'... 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T17:40+0300

2021-09-24T17:40+0300

2021-09-24T17:40+0300

yaşam

türkiye

veda

aleyna tilki

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2016 yılında 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Aleyna Tilki, 2017'de de 'Sen Olsan Bari' şarkısını piyasaya sürmüştü.Son olarak Dua Lipa, Sarah Hudson ve Coffee'nin sözlerini yazdığı, Diplo, King Henry ve Jr. Blender'ın ise bestelediği 'Retrograde' adlı İngilizce şarkısını dinleyicilerle buluşturan Tilki, son paylaşımıyla yurt dışına çıktığını duyurdu.Londra'ya giden Aleyna Tilki, önceki gün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla hayranlarına veda etti.Genç popçu, gönderisinde "Dört ay sonra görüşürüz. Ben gidiyorum millet" ifadelerini kullandı.

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türkiye, veda, aleyna tilki