https://tr.sputniknews.com/20210924/aliyev-baku-daglik-karabagin-kaynaklarini-somuren-yabanci-sirketlerden-hesap-soracak-1049202968.html

Aliyev: Bakü, Dağlık Karabağ'ın kaynaklarını sömüren yabancı şirketlerden hesap soracak

Aliyev: Bakü, Dağlık Karabağ'ın kaynaklarını sömüren yabancı şirketlerden hesap soracak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, daha önce Ermenistan güçlerinin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesinin doğal kaynaklarını sömüren yabancı şirketleri... 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T02:17+0300

2021-09-24T02:17+0300

2021-09-24T02:17+0300

dünya

azerbaycan

ilham aliyev

dağlık karabağ

şirket

sömürü

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Dağlık Karabağ ihtilafına değindi.Aliyev, yaptığı açıklamada, "Ermenistan, daha önce işgal altındaki toprakların altın ve diğer değerli metalleri de dahil olmak üzere doğal kaynaklarını yasa dışı bir şekilde sömürdü ve uluslararası pazarlara ihraç etti" ifadelerini kullandı.Aliyev, "Somut hakikatlere dayanarak, önceden işgal edilmiş topraklarda yasa dışı olarak Azerbaycan'ın doğal kaynaklarını sömüren ve başka yasa dışı faaliyetlerde bulunan farklı ülkelerden şirketler tespit ettik" diye konuştu."Bu şirketler hakkındaki yasal işlemleri başlattık bile" Azerbaycan lideri, bu şirketlerin sorumlu tutulacağını da sözlerine ekledi.

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azerbaycan, ilham aliyev, dağlık karabağ, şirket, sömürü