https://tr.sputniknews.com/20210924/aliyev-baku-daglik-karabagin-kaynaklarini-somuren-yabanci-sirketlerden-hesap-soracak-1049202968.html
Aliyev: Bakü, Dağlık Karabağ'ın kaynaklarını sömüren yabancı şirketlerden hesap soracak
Aliyev: Bakü, Dağlık Karabağ'ın kaynaklarını sömüren yabancı şirketlerden hesap soracak
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, daha önce Ermenistan güçlerinin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesinin doğal kaynaklarını sömüren yabancı şirketleri... 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T02:17+0300
2021-09-24T02:17+0300
2021-09-24T02:17+0300
dünya
azerbaycan
ilham aliyev
dağlık karabağ
şirket
sömürü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/18/1049202941_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_6e12f8cbfc0a0f56ac8e9f63c412f930.jpg
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Dağlık Karabağ ihtilafına değindi.Aliyev, yaptığı açıklamada, "Ermenistan, daha önce işgal altındaki toprakların altın ve diğer değerli metalleri de dahil olmak üzere doğal kaynaklarını yasa dışı bir şekilde sömürdü ve uluslararası pazarlara ihraç etti" ifadelerini kullandı.Aliyev, "Somut hakikatlere dayanarak, önceden işgal edilmiş topraklarda yasa dışı olarak Azerbaycan'ın doğal kaynaklarını sömüren ve başka yasa dışı faaliyetlerde bulunan farklı ülkelerden şirketler tespit ettik" diye konuştu."Bu şirketler hakkındaki yasal işlemleri başlattık bile" Azerbaycan lideri, bu şirketlerin sorumlu tutulacağını da sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20210906/karabagda-savasin-ardindan-bir-ilk-azerbaycan-turkiye-ortak-tatbikati-1048661891.html
azerbaycan
dağlık karabağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/18/1049202941_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_1b180f4ec0f5a0e3bf0ff43f01dda291.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
azerbaycan, ilham aliyev, dağlık karabağ, şirket, sömürü
Aliyev: Bakü, Dağlık Karabağ'ın kaynaklarını sömüren yabancı şirketlerden hesap soracak
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, daha önce Ermenistan güçlerinin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesinin doğal kaynaklarını sömüren yabancı şirketleri tespit ettiklerini ve bu şirketlerden hesap soracaklarını söyledi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Dağlık Karabağ ihtilafına değindi.
Aliyev, yaptığı açıklamada, "Ermenistan, daha önce işgal altındaki toprakların altın ve diğer değerli metalleri de dahil olmak üzere doğal kaynaklarını yasa dışı bir şekilde sömürdü ve uluslararası pazarlara ihraç etti" ifadelerini kullandı.
Aliyev, "Somut hakikatlere dayanarak, önceden işgal edilmiş topraklarda yasa dışı olarak Azerbaycan'ın doğal kaynaklarını sömüren ve başka yasa dışı faaliyetlerde bulunan farklı ülkelerden şirketler tespit ettik" diye konuştu.
"Bu şirketler hakkındaki yasal işlemleri başlattık bile" Azerbaycan lideri, bu şirketlerin sorumlu tutulacağını da sözlerine ekledi.