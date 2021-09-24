https://tr.sputniknews.com/20210924/aliyev-putin-karabagdaki-krizin-cozumunde-aktif-rol-oynadi-1049210926.html

Aliyev: Putin, Karabağ’daki krizin çözümünde aktif rol oynadı

Aliyev: Putin, Karabağ’daki krizin çözümünde aktif rol oynadı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, 2020 sonbaharında Karabağ’daki krizin çözümünde aktif rol oynadığını söyledi. 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T12:05+0300

2021-09-24T12:05+0300

2021-09-24T12:04+0300

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Natsionalnaya Oborana dergisine konuşan Aliyev, “8 Kasım akşamıydı. 9 Kasım’da tekrar telefonlaşmak konusunda anlaştık, zira Vladimir Putin yaşanan olaylar sırasında çok aktif bir rol oynadı. Mesajlarımı (Ermenistan Başbakanı Nikol) Paşinyan’a iletti, ondan da bana… Anlaşma süreci gece geç saatlere kadar devam etti, gece yarısını geçti. Bakü’deki saate göre 10 Kasım akşamıydı, bu nedenle biz 10 Kasım tarihli bildiri diyoruz, Moskova’da ise 9 Kasım’dı” ifadelerini kullandı.‘Putin ile aramızda güvene dayalı bir ilişki var’Görüşmenin neticesinde bildiri metni üzerinde anlaşıldığını belirten Aliyev, şunları söyledi: “Doğal olarak anlaşmanın Paşinyan tarafından da imzalanması gerekiyordu, ancak Vladimir Vladimiroviç onun bunu bizim huzurumuzda imzalaması için ısrar etmememi istedi. Rusya Devlet Başkanı çok hassas, çok ince bir insan, herkese çok saygıyla yaklaşıyor. Ben de ısrar etmeyeceğimi, Paşinyan’ın küçük düşmesiyle bağlantılı daha fazla şeye ihtiyacım olmadığını söyledim. Zira bu sadece bir kişinin değil, bir ülkenin küçük düşmesi demek, biz bunun olmasına müsaade etmeyiz.”Aliyev, Putin ile aralarında oldukça güvene dayalı bir ilişkileri olduğunu ifade etti.Aliyev, “Siyasetçiler arasında karşılıklı güvenin olması önemli, özellikle de komşu ülkelerin siyasetçileri arasında… Bizim aramızda da bu var. Elbette derin bir karşılıklı saygı da mevcut. Hedeflerimiz tam olarak birbiriyle uyumlu” dedi.‘İlk olarak 7 Ekim’de Putin’in doğum gününde konuştuk’Aliyev, Karabağ’daki savaşı Putin’e ilk kez 7 Ekim’de, doğum gününde anlattığını söyledi.Aliyev, “Vladimir Vladimiroviç Putin’le askeri eylemlerin farklı aşamalarında düzenli olarak temas kuruyorduk. Savaş başladıktan sonra ilk telefon görüşmemiz 7 Ekim’de kendisinin doğum gününde gerçekleşti. Her yıl doğum gününü kutlarım. Telefonla ilk temasımız o zaman oldu, çatışmaların başlamasının üzerinden 10 gün geçmişti. Savaşın bitmesi için neyi, nasıl yapmamız gerektiğiyle ilgili konuları görüştük” ifadelerini kullandı.‘Dağlık Karabağ krizi geçmişte kaldı’Aliyev, BM Genel Kurulu’nun 76. oturumu çerçevesinde de Karabağ krizinin geçmişte kaldığını, ülkesinin topraklarında Dağlık Karabağ adı altında bir idari bölgesel birimlerin bulunmadığını ifade etti.Aliyev, “Azerbaycan, askeri ve siyasi yolla 30 yıl süren krizi çözdü, toprak bütünlüğünü ve tarihi adaleti yeniden sağladı. Dağlık Karabağ krizi geçmişte kaldı. Artık Azerbaycan’da Dağlık Karabağ adı altında idari bölgesel birimler yok. Devlet Başkanı’nın 7 Temmuz 2021 tarihli talimatıyla Karabağ ve Doğu Zengezur ekonomik bölgelerini kurduk” dedi.Aliyev, BM üye devletleri ve BM Sekreterliği’ne de Azerbaycan topraklarından bahsederken hukuki açıdan var olmayan, siyasi bakımdan taraflı ve manipülatif isimlerin kullanılmasına izin vermemeleri çağrısı yaptı.Aliyev, “Kriz sona erdi, bu nedenle Azerbaycan Ermenistan’la sınırların belirlenmesi ve çizilmesi, iki tarafın birbirinin toprak bütünlüğü ve egemenliğini tanıması prensibi temelinde barış anlaşması imzalanmasına yönelik görüşmelere hazır olduğunu bildirdi. Böyle bir anlaşmanın imzalanması bölgemizi işbirliği ve barış bölgesine dönüştürebilir. Ancak Ermenistan’dan bu teklifimize karşı hiçbir olumlu reaksiyon görmüyoruz” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20210720/putin-aliyev-ile-gorusuyor-rusya-ve-azerbaycan-arasindaki-ekonomik-iliskiler-aktif-olarak-1045011648.html

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