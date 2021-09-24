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Avrupa’nın en yüksek dağındaki tırmanış sırasında beş Rus dağcı hayatını kaybetti
Avrupa’nın en yüksek dağındaki tırmanış sırasında beş Rus dağcı hayatını kaybetti
Avrupa’nın en yüksek dağı olan Rusya’daki Elbrus Dağı’na tırmanan 19 dağcıdan beşi aniden çıkan kar fırtınası nedeniyle hayatını kaybetti. 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T15:55+0300
2021-09-24T15:55+0300
rusya
dağcı
elbrus dağı
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na göre, Elbrus Dağı’na çıkan beş dağcı aniden kar fırtınası çıkması sonucunda öldü.Grubun diğer 14 üyesi de hava sıcaklığının -20 santigrat derece, görüşün kötü olduğu ve şiddetli rüzgarın etkisindeki Kafkas Dağları’ndaki tepede kurtarıldı.Rus dağcılar sabah saatlerinde acil durum çağrısı gönderdi. Kurtarılan dağcılardan 11’i hastaneye kaldırıldı.Rus basınına göre tırmanışın organizasyonuna yardım eden Denis Alimov, bir kadının hastalanıp rehberlerden birinin kucağında öldüğünü ifade etti.Bir başka dağcı da bacağını kırdığını, grubun en hızlı gidenlere göre üçe ayrıldığını belirten Alimov, “İniş yaparken bir gruptaki iki kişi daha hayatını kaybetti. Ancak üçe bölünme kararı doğru bir karardı, aksi takdirde daha fazla can kaybı yaşanırdı” dedi.Hayatta kalan dağcıların vücutlarında şiddetli soğuk ısırması ve başka yaralanmalar mevcut.Gürcistan sınırındaki 5 bin 642 metre yüksekliğindeki Elbrus Dağı, ani hava değişiklikleri ve tırmanış koşulları nedeniyle kötü ün salmış bir yer.
rusya
elbrus dağı
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rusya, dağcı, elbrus dağı

Avrupa’nın en yüksek dağındaki tırmanış sırasında beş Rus dağcı hayatını kaybetti

15:55 24.09.2021
© Sputnik / Aleksy Boytsov / Fotoğraf bankasına girUçak'tan Elbrus dağı manzarası
Uçak'tan Elbrus dağı manzarası - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© Sputnik / Aleksy Boytsov
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Avrupa’nın en yüksek dağı olan Rusya’daki Elbrus Dağı’na tırmanan 19 dağcıdan beşi aniden çıkan kar fırtınası nedeniyle hayatını kaybetti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na göre, Elbrus Dağı’na çıkan beş dağcı aniden kar fırtınası çıkması sonucunda öldü.
Grubun diğer 14 üyesi de hava sıcaklığının -20 santigrat derece, görüşün kötü olduğu ve şiddetli rüzgarın etkisindeki Kafkas Dağları’ndaki tepede kurtarıldı.
Rus dağcılar sabah saatlerinde acil durum çağrısı gönderdi. Kurtarılan dağcılardan 11’i hastaneye kaldırıldı.
Rus basınına göre tırmanışın organizasyonuna yardım eden Denis Alimov, bir kadının hastalanıp rehberlerden birinin kucağında öldüğünü ifade etti.
Bir başka dağcı da bacağını kırdığını, grubun en hızlı gidenlere göre üçe ayrıldığını belirten Alimov, “İniş yaparken bir gruptaki iki kişi daha hayatını kaybetti. Ancak üçe bölünme kararı doğru bir karardı, aksi takdirde daha fazla can kaybı yaşanırdı” dedi.
Hayatta kalan dağcıların vücutlarında şiddetli soğuk ısırması ve başka yaralanmalar mevcut.
Gürcistan sınırındaki 5 bin 642 metre yüksekliğindeki Elbrus Dağı, ani hava değişiklikleri ve tırmanış koşulları nedeniyle kötü ün salmış bir yer.
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