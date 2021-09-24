Avustralya'nın Kovid-19 veri takip sitesinin arkasından 14 yaşında üç çocuk çıktı
15:32 24.09.2021 (güncellendi: 15:34 24.09.2021)
© Fotoğraf : Twitter/CovidBaseAUAvustralya'nın Kovid-19 veri takip sitesinin arkasından 14 yaşında üç çocuk çıktı
© Fotoğraf : Twitter/CovidBaseAU
Avustralya'da en çok kullanılan Kovid-19 veri takip sitelerinden birini, 14-15 yaşlarında üç çocuğun kurduğu ortaya çıktı. Çocuklar siteyi 'eğlenmek' için kurduklarını ancak daha sonra 'işi büyüttüklerini' söyledi.
Avustralya'da Nisan 2021'den beri yerel ve küresel çapta Kovid-19 verilerinin yer aldığı popüler internet sitesi CovidbaseAU'nun 14 yaşındaki Wesley ve 15 yaşındaki Jack ile Darcy isimli çocuklar tarafından kurulduğu ortaya çıktı.
Ülkede 12-15 yaş grubuna Kovid-19 aşılarının açılması üzerine CovidbaseAU’nun Twitter hesabından paylaşım yapan çocuklar, "Bugün, CovidbaseAU’yu yürüten üçümüz, Jack, Wesley ve Darcy ilk doz Moderna aşımızı olduk. Bu yolla, sizinle kim olduğumuzu paylaşmış olduk. Kendi verilerimizin bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.
BOOM! 12-15s can get the💉— CovidBaseAU 🦠📊🇦🇺 (@covidbaseau) September 23, 2021
Today the three of us who run @covidbaseau, Jack, Wesley and Darcy, had our first dose of the Moderna vaccine.🎉
Thought this would be a good time to share who we really are.😄
Thrilled that we will finally be included in our data! pic.twitter.com/SeIQFXPjGW
ABC kanalına konuşan çocuklar, kodlama ile medyaya ilgili duyduklarını ve siteyi ilk olarak 'eğlenmek için' açtıklarını ancak sonra bunun 'hobi olmaktan çıktığını' söyledi.
Eyalet ve hükümet verilerinin farklı formatta yayınlandığını ve takibinin zor olduğunu belirten çocuklar, bu verileri bir araya getirerek herkesin doğru bilgiye ulaşmasını amaçlarını belirtti. Sitede ölüm ve vaka sayılarının yanı sıra, aşılanma ve yoğun bakım doluluk oranları da yer alıyor.
Twitter'da 30 binden fazla takipçisi olan sitenin veri işlemleriyle Jack, kod yazma kısmıyla Darcy, infografik ve emojileri tasarımlayla ise Wesley ilgileniyor.
ABC'ye konuşan Jack, "Şu anda Melbourne'dayiz ve karantinadayız, bu da bize işleri daha özgürce yapabilmemiz için çok zaman verdi… Endişelenmeyin, okulumuzu da aksatmıyoruz" dedi.
Yesterdays Vaccinations By Age & State— CovidBaseAU 🦠📊🇦🇺 (@covidbaseau) September 24, 2021
Top groups:
1️⃣💉
ACT 12-15s🔺3.68%
NSW 12-15s🔺3.22%
VIC 12-15s🔺3.04%
ACT 16-19s🔺2.66%
ACT 25-29s🔺2.13%
ACT 20-24s🔺1.85%
2️⃣💉
NSW 16-19s🔺1.96%
NSW 35-39s🔺1.58%
NSW 30-34s🔺1.53%
NSW 20-24s🔺1.46%
NSW 25-29s🔺1.39%
TAS 16-19s🔺1.38% pic.twitter.com/xWLu70sAZD