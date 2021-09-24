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Avustralya'nın Kovid-19 veri takip sitesinin arkasından 14 yaşında üç çocuk çıktı
Avustralya'nın Kovid-19 veri takip sitesinin arkasından 14 yaşında üç çocuk çıktı
Avustralya'da en çok kullanılan Kovid-19 veri takip sitelerinden birini, 14-15 yaşlarında üç çocuğun kurduğu ortaya çıktı. Çocuklar siteyi 'eğlenmek' için... 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T15:32+0300
2021-09-24T15:34+0300
avustralya
veri
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Avustralya'da Nisan 2021'den beri yerel ve küresel çapta Kovid-19 verilerinin yer aldığı popüler internet sitesi CovidbaseAU'nun 14 yaşındaki Wesley ve 15 yaşındaki Jack ile Darcy isimli çocuklar tarafından kurulduğu ortaya çıktı. Ülkede 12-15 yaş grubuna Kovid-19 aşılarının açılması üzerine CovidbaseAU’nun Twitter hesabından paylaşım yapan çocuklar, "Bugün, CovidbaseAU’yu yürüten üçümüz, Jack, Wesley ve Darcy ilk doz Moderna aşımızı olduk. Bu yolla, sizinle kim olduğumuzu paylaşmış olduk. Kendi verilerimizin bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz” ifadelerini kullandı. ABC kanalına konuşan çocuklar, kodlama ile medyaya ilgili duyduklarını ve siteyi ilk olarak 'eğlenmek için' açtıklarını ancak sonra bunun 'hobi olmaktan çıktığını' söyledi. Eyalet ve hükümet verilerinin farklı formatta yayınlandığını ve takibinin zor olduğunu belirten çocuklar, bu verileri bir araya getirerek herkesin doğru bilgiye ulaşmasını amaçlarını belirtti. Sitede ölüm ve vaka sayılarının yanı sıra, aşılanma ve yoğun bakım doluluk oranları da yer alıyor.Twitter'da 30 binden fazla takipçisi olan sitenin veri işlemleriyle Jack, kod yazma kısmıyla Darcy, infografik ve emojileri tasarımlayla ise Wesley ilgileniyor. ABC'ye konuşan Jack, "Şu anda Melbourne'dayiz ve karantinadayız, bu da bize işleri daha özgürce yapabilmemiz için çok zaman verdi… Endişelenmeyin, okulumuzu da aksatmıyoruz" dedi.
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avustralya, veri, koronavirüs

Avustralya'nın Kovid-19 veri takip sitesinin arkasından 14 yaşında üç çocuk çıktı

15:32 24.09.2021 (güncellendi: 15:34 24.09.2021)
© Fotoğraf : Twitter/CovidBaseAUAvustralya'nın Kovid-19 veri takip sitesinin arkasından 14 yaşında üç çocuk çıktı
Avustralya'nın Kovid-19 veri takip sitesinin arkasından 14 yaşında üç çocuk çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© Fotoğraf : Twitter/CovidBaseAU
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Avustralya'da en çok kullanılan Kovid-19 veri takip sitelerinden birini, 14-15 yaşlarında üç çocuğun kurduğu ortaya çıktı. Çocuklar siteyi 'eğlenmek' için kurduklarını ancak daha sonra 'işi büyüttüklerini' söyledi.
Avustralya'da Nisan 2021'den beri yerel ve küresel çapta Kovid-19 verilerinin yer aldığı popüler internet sitesi CovidbaseAU'nun 14 yaşındaki Wesley ve 15 yaşındaki Jack ile Darcy isimli çocuklar tarafından kurulduğu ortaya çıktı.
Ülkede 12-15 yaş grubuna Kovid-19 aşılarının açılması üzerine CovidbaseAU’nun Twitter hesabından paylaşım yapan çocuklar, "Bugün, CovidbaseAU’yu yürüten üçümüz, Jack, Wesley ve Darcy ilk doz Moderna aşımızı olduk. Bu yolla, sizinle kim olduğumuzu paylaşmış olduk. Kendi verilerimizin bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.
ABC kanalına konuşan çocuklar, kodlama ile medyaya ilgili duyduklarını ve siteyi ilk olarak 'eğlenmek için' açtıklarını ancak sonra bunun 'hobi olmaktan çıktığını' söyledi.
Eyalet ve hükümet verilerinin farklı formatta yayınlandığını ve takibinin zor olduğunu belirten çocuklar, bu verileri bir araya getirerek herkesin doğru bilgiye ulaşmasını amaçlarını belirtti. Sitede ölüm ve vaka sayılarının yanı sıra, aşılanma ve yoğun bakım doluluk oranları da yer alıyor.
Twitter'da 30 binden fazla takipçisi olan sitenin veri işlemleriyle Jack, kod yazma kısmıyla Darcy, infografik ve emojileri tasarımlayla ise Wesley ilgileniyor.
ABC'ye konuşan Jack, "Şu anda Melbourne'dayiz ve karantinadayız, bu da bize işleri daha özgürce yapabilmemiz için çok zaman verdi… Endişelenmeyin, okulumuzu da aksatmıyoruz" dedi.
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