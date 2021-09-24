https://tr.sputniknews.com/20210924/bakan-ozer-iki-doz-asi-olan-ya-da-hastalanip-bagisiklik-kazanan-ogretmen-oranimiz-yuzde-86-1049208752.html

Bakan Özer: İki doz aşı olan ya da hastalanıp bağışıklık kazanan öğretmen oranımız yüzde 86

Bakan Özer: İki doz aşı olan ya da hastalanıp bağışıklık kazanan öğretmen oranımız yüzde 86

Milli Eğitim Bakanı Özer, "İki doz aşı olan ya da hastalanıp bağışıklık kazanıp antikor oluşturan öğretmen oranımız yüzde 86. Çoğu Kıta Avrupası'ndaki... 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T10:44+0300

2021-09-24T10:44+0300

2021-09-24T11:01+0300

öğretmen

mahmut özer

koronavirüs

türkiye

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

koronavirüs aşısı

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iki doz aşı olan ya da hastalanıp bağışıklık kazanıp antikor oluşturan öğretmen oranının yüzde 86 olduğunu belirterek "Çoğun kıta Avrupası'ndaki ülkelerden çok daha yüksek" dedi.Özer, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı yaptığı ziyarette 6 Eylül tarihi itibarıyla tüm kademelerde yüz yüze eğitime başlanıldığını anımsatarak bugün üçüncü haftanın tamamlandığını söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın önerileri çerçevesinde oluşturulan rehberler kapsamında sürecin yönetildiğini belirten Özer, okulların temizlik, dezenfektan, maske gibi tüm ihtiyaçlarının giderildiğini anlattı.'14 gün ara verildiği zaman öğrencileri kendi başlarına bırakmıyoruz'Herhangi bir sınıfta iki vaka olması durumunda yüz yüze sınıf bazlı ara verildiğini ve ara verilen sınıfların 14 gün sonra yüz yüze eğitime kaldığı yerden devam ettiğini aktaran Özer, şöyle devam etti:Bakan Özer, bu süreçteki en büyük avantajın öğretmenlerin aşılanma oranları olduğunu dile getirdi. Öğretmenlerin aşılanma oranları hakkında da bilgi veren Özer, şunları kaydetti:

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öğretmen, mahmut özer, türkiye, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, koronavirüs aşısı