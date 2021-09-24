https://tr.sputniknews.com/20210924/bakan-yanik-yaslilarimizin-pandemiden-etkilenme-orani-dunya-ortalamasinin-altinda-1049221509.html

Bakan Yanık: Yaşlılarımızın pandemiden etkilenme oranı dünya ortalamasının altında

Bakan Yanık: Yaşlılarımızın pandemiden etkilenme oranı dünya ortalamasının altında

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Pandemide dünyada maddi ve manevi ciddi kayıplar yaşandı. Özellikle ileri yaş büyüklerimizin pandemiden etkilenme... 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T17:09+0300

2021-09-24T17:09+0300

2021-09-24T17:09+0300

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derya yanık

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Sultangazi Belediyesi tarafından, Mimar Sinan Şehir Ormanı’nda ‘Hoş Geldiniz Ulu Çınarlarımız’ programı düzenlendi. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun’un ev sahipliğinde gerçekleşen programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da programa katıldı. 'Dünya ortalamasının neredeyse 6’da 1’i kadar''Bakan Yanık, "Uzun bir pandemi dönemi yaşadık. Bütün dünya imkanlar ölçüsünde elimizden gelen çabayı gösterdik ama pandeminin kendisinin maalesef oluşturduğu şartları geçebilmek çok zor değil ama şunu gönül rahatlığıyla ifade ediyorum. Dünyada pandemi döneminde çok ciddi bir maddi ve manevi kayıp yaşandı. Özellikle ileri yaş büyüklerimizin dünyada pandemiden etkilenme oranları çok yüksek. Biz şükürler olsun ülkemizde bunu o kadar güzel yürüttük ki. Bizim büyüklerimizin pandemiden etkilenme oranları dünya ortalamasının neredeyse 6’da 1’i kadar. Bu sadece bizim kamu kurumları olarak yaptığımız çalışmaların sonucu değil. Bunda siz kıymetli büyüklerimizin de çok önemli bir katkısı var. Yapılan çalışmalara, alınan tedbirlere riayet etmek, bunlara saygı göstermek, gerekliliğine inanmak da bu tedbirlerin hayata geçmesinde çok büyük bir rol oynadı. Pandemi dönemini olabildiği kadar güzel geçirmiş, burada bir araya gelmiş olmanın mutluluğuyla sizlere göstermiş olduğunuz sabırdan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Büyüklerle vakit geçirip sohbet etmekten büyük keyif duyduğunu belirten Yanık, şöyle konuştu:

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sultangazi, yaşlı, sultangazi belediyesi, derya yanık