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Bakan Yanık: Yaşlılarımızın pandemiden etkilenme oranı dünya ortalamasının altında
Bakan Yanık: Yaşlılarımızın pandemiden etkilenme oranı dünya ortalamasının altında
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Pandemide dünyada maddi ve manevi ciddi kayıplar yaşandı. Özellikle ileri yaş büyüklerimizin pandemiden etkilenme... 24.09.2021, Sputnik Türkiye
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Sultangazi Belediyesi tarafından, Mimar Sinan Şehir Ormanı’nda ‘Hoş Geldiniz Ulu Çınarlarımız’ programı düzenlendi. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun’un ev sahipliğinde gerçekleşen programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da programa katıldı. 'Dünya ortalamasının neredeyse 6’da 1’i kadar''Bakan Yanık, "Uzun bir pandemi dönemi yaşadık. Bütün dünya imkanlar ölçüsünde elimizden gelen çabayı gösterdik ama pandeminin kendisinin maalesef oluşturduğu şartları geçebilmek çok zor değil ama şunu gönül rahatlığıyla ifade ediyorum. Dünyada pandemi döneminde çok ciddi bir maddi ve manevi kayıp yaşandı. Özellikle ileri yaş büyüklerimizin dünyada pandemiden etkilenme oranları çok yüksek. Biz şükürler olsun ülkemizde bunu o kadar güzel yürüttük ki. Bizim büyüklerimizin pandemiden etkilenme oranları dünya ortalamasının neredeyse 6’da 1’i kadar. Bu sadece bizim kamu kurumları olarak yaptığımız çalışmaların sonucu değil. Bunda siz kıymetli büyüklerimizin de çok önemli bir katkısı var. Yapılan çalışmalara, alınan tedbirlere riayet etmek, bunlara saygı göstermek, gerekliliğine inanmak da bu tedbirlerin hayata geçmesinde çok büyük bir rol oynadı. Pandemi dönemini olabildiği kadar güzel geçirmiş, burada bir araya gelmiş olmanın mutluluğuyla sizlere göstermiş olduğunuz sabırdan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Büyüklerle vakit geçirip sohbet etmekten büyük keyif duyduğunu belirten Yanık, şöyle konuştu:
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sultangazi, yaşlı, sultangazi belediyesi, derya yanık

Bakan Yanık: Yaşlılarımızın pandemiden etkilenme oranı dünya ortalamasının altında

17:09 24.09.2021
© DHAAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© DHA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Pandemide dünyada maddi ve manevi ciddi kayıplar yaşandı. Özellikle ileri yaş büyüklerimizin pandemiden etkilenme oranları çok yüksek. Şükürler olsun biz ülkemizde bunu güzel yürüttük. Büyüklerimizin pandemiden etkilenme oranları dünya ortalamasının neredeyse 6’da 1’i kadar" dedi.
Sultangazi Belediyesi tarafından, Mimar Sinan Şehir Ormanı’nda ‘Hoş Geldiniz Ulu Çınarlarımız’ programı düzenlendi. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun’un ev sahipliğinde gerçekleşen programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da programa katıldı.

'Dünya ortalamasının neredeyse 6’da 1’i kadar''

Bakan Yanık, "Uzun bir pandemi dönemi yaşadık. Bütün dünya imkanlar ölçüsünde elimizden gelen çabayı gösterdik ama pandeminin kendisinin maalesef oluşturduğu şartları geçebilmek çok zor değil ama şunu gönül rahatlığıyla ifade ediyorum. Dünyada pandemi döneminde çok ciddi bir maddi ve manevi kayıp yaşandı. Özellikle ileri yaş büyüklerimizin dünyada pandemiden etkilenme oranları çok yüksek. Biz şükürler olsun ülkemizde bunu o kadar güzel yürüttük ki. Bizim büyüklerimizin pandemiden etkilenme oranları dünya ortalamasının neredeyse 6’da 1’i kadar. Bu sadece bizim kamu kurumları olarak yaptığımız çalışmaların sonucu değil. Bunda siz kıymetli büyüklerimizin de çok önemli bir katkısı var. Yapılan çalışmalara, alınan tedbirlere riayet etmek, bunlara saygı göstermek, gerekliliğine inanmak da bu tedbirlerin hayata geçmesinde çok büyük bir rol oynadı. Pandemi dönemini olabildiği kadar güzel geçirmiş, burada bir araya gelmiş olmanın mutluluğuyla sizlere göstermiş olduğunuz sabırdan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Büyüklerle vakit geçirip sohbet etmekten büyük keyif duyduğunu belirten Yanık, şöyle konuştu:
"İnsan varlığıyla çok saygıya layık. İnsanın her hali de sevgiye saygıya layık. Bütün insanların reçetesi sevgidir. Çocuklukta ayrı gençlikte ayrı yaşlılıkta ayrı kıymetlidir. Bizim bakanlığımız başkanımızın ifadesiyle ‘sizin bakanlığınız’. İnsanın doğumdan ileri yaşlara kadar bütün evrelerine hizmet sunan, bütün evreleriyle alakalı bir sorumluluğu olan bakanlık. Biz de elimizden geldiği kadar hem çocuklarımızla hem gençlerimiz hem de büyüklerimizle elimizden geldiği kadar bir araya gelmeye çalışıyoruz. Çocukluk bir gelecek ifade etmesi bakımından çok önemli. Çocuklarla olduğumuz küçük zamanlarda bile onlardan çok ilginç şeyler öğreniyoruz. Bir gelecek projeksiyonu alıyoruz. Gençlik başlı başına bir kıymet ama büyüklerimizle bir araya geldiğimizde bütün bir hayatın özetini, tecrübenin özetini dinlemek muazzam önemli. Elinize hazır hayat reçeteleri veren bir süreç. Ben değerli büyüklerimizle bir araya gelmeyi, sohbet edebilmeyi çok seviyorum. Sizlerin tecrübesi, yılların getirdiği süzülmüş tecrübe bizim için geleceğe dönük hazır bir reçete, kaynak, güven, bir duadır. Fiili bir duaya dönüşüyor sizlerin tecrübelerini dinlemek."
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