Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210924/barajlarda-doluluk-orani-son-8-ayin-en-dusuk-seviyesinde-1049209213.html
Barajlarda doluluk oranı son 8 ayın en düşük seviyesinde
Barajlarda doluluk oranı son 8 ayın en düşük seviyesinde
İstanbul’da sıcak hava yerini yağışa bıraktı ancak barajlardaki doluluk oranı azalmaya devam ediyor. 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T11:11+0300
2021-09-24T11:11+0300
2021-09-24T11:11+0300
yaşam
istanbul
baraj
su
yağış
kuraklık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0a/1044463479_0:2:960:542_1920x0_80_0_0_1662760c48b7259b7974d69f7ed54b9b.jpg
İstanbul'da sonbahar mevsiminin etkisiyle sıcak hava yerini yağışa bıraktı ancak barajlardaki doluluk oranı azalmaya devam ediyor.İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 52 ile son 8 ayın en düşük seviyesine indi. En yüksek doluluk oranı yüzde 81.46 ile Ömerli'de ölçülürken, en düşük oran yüzde 2.85 ile Pabuçdere'de ölçüldü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 2021 yılının Şubat ayında yüzde 56.2 olan su seviyesi, Nisan ayında 80.82 ile en yüksek orana ulaşırken, Eylül ayındaki yüzde 52.38 doluluk oranıyla son 8 ayın en düşük seviyesine indi.Böylece İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranı 5 ayda toplam olarak yüzde 28.44 seviyesinde düştü.
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0a/1044463479_118:0:843:544_1920x0_80_0_0_dc16fb34ee0c2b6184e25b890a11c4b2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, baraj, su, yağış, kuraklık
Barajlarda doluluk oranı son 8 ayın en düşük seviyesinde
İstanbul’da sıcak hava yerini yağışa bıraktı ancak barajlardaki doluluk oranı azalmaya devam ediyor.
İstanbul'da
sonbahar mevsiminin etkisiyle sıcak hava yerini yağışa bıraktı ancak barajlardaki doluluk oranı azalmaya devam ediyor.
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı
yüzde 52 ile son 8 ayın en düşük seviyesine indi. En yüksek doluluk oranı yüzde 81.46 ile Ömerli'de ölçülürken, en düşük oran yüzde 2.85 ile Pabuçdere'de ölçüldü.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (
İSKİ
) verilerine göre, 2021 yılının Şubat ayında yüzde 56.2 olan su seviyesi,
Nisan ayında 80.82 ile en yüksek orana ulaşırken,
Eylül ayındaki yüzde 52.38 doluluk oranıyla son 8 ayın en düşük seviyesine indi.
Böylece İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranı 5 ayda toplam olarak yüzde 28.44 seviyesinde düştü.