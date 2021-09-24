https://tr.sputniknews.com/20210924/besiktas-ilk-yenilgisini-aldi-1049228441.html

Beşiktaş ilk yenilgisini aldı

Beşiktaş ilk yenilgisini aldı

Süper Lig'in 7. haftasında Altay'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T22:08+0300

2021-09-24T22:08+0300

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spor

beşiktaş

altay

süper lig

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Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında Altay, 1-0 geriye düştüğü müsabakada Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.Beşiktaş, 47. dakikada öne geçti. Nsakala'nın Altay yarı sahasına gönderdiği topa Gökhan Töre ile hareketlenen Björkander, topu kalecisine aktarmak istedi. Meşin yuvarlağı kapan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Güven Yalçın, topla bir süre hareket ettikten sonra kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.55. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Güven Yalçın'ın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Kenan Karaman, savunma oyuncularını geçmesine rağmen kaleci Lis yerinde bir müdahale ile topu kontrol etti.57. dakikada Altay beraberliği yakaladı. Sağ kanatta Björkander'in kaptığı topla ceza sahası içinde buluşan Bamba'nın ortasında kale önünde meşin yuvarlağa dokunan Kappel, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.78. dakikada Can'ın pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Kenan'ın şutunda, kaleci Lis topu kontrol etti.88. dakikada Altay tekrar öne geçti. Kappel'in uzun pasına ceza sahası içinde hareketlenen ve kaleciyle karşı karşıya Bamba'nın şutunda, Mert Günok'a da çarpan top filelere gitti: 2-1.90+3. dakikada ceza sahası içindeki Rıdvan'ın şutunda, kaleci Lis topu uzaklaştırdı.90+5. dakikada Serdar'ın müdahalesiyle ceza sahası içinde Kappel'in yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Fırat Aydınus, penaltı kararı verdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonun dışarıda olduğunu belirten Fırat Aydınus, penaltıyı iptal etti.Müsabaka Altay'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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beşiktaş, altay, süper lig