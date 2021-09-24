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Beşiktaş kongre üyesi, Urla'da aracıyla uçurumdan düşerek hayatını kaybetti
Beşiktaş kongre üyesi, Urla'da aracıyla uçurumdan düşerek hayatını kaybetti
İzmir'in Urla ilçesinde, uçurumdan deniz kenarına düşerek alev alan aracın içinde bulunan Beşiktaş Kongre Üyesi Enis Server Uğur hayatını kaybetti. 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T23:01+0300
2021-09-24T23:01+0300
yaşam
beşiktaş
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Urla’nın Balıklıova Mahallesi’nde, dün saat 05.00 sıralarında, 06 ADV 784 plakalı çift kabinli pick-up araç, henüz belirlenemeyen bir sebeple uçurumdan deniz kıyısına düşerek alev aldı.Alevleri fark eden diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına almasının ardından sürücü koltuğunda yanmış bir erkek cesedi bulundu.Polis ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin Enis Server Uğur’a ait olduğu tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından Uğur’un cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.Uğur’un, Beşiktaş Kongre üyesi ve İzmir Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu üyesi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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beşiktaş

Beşiktaş kongre üyesi, Urla'da aracıyla uçurumdan düşerek hayatını kaybetti

23:01 24.09.2021
© DHABeşiktaş kongre üyesi, Urla'da aracıyla uçurumdan düşerek hayatını kaybetti
Beşiktaş kongre üyesi, Urla'da aracıyla uçurumdan düşerek hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© DHA
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İzmir'in Urla ilçesinde, uçurumdan deniz kenarına düşerek alev alan aracın içinde bulunan Beşiktaş Kongre Üyesi Enis Server Uğur hayatını kaybetti.
Urla’nın Balıklıova Mahallesi’nde, dün saat 05.00 sıralarında, 06 ADV 784 plakalı çift kabinli pick-up araç, henüz belirlenemeyen bir sebeple uçurumdan deniz kıyısına düşerek alev aldı.
Alevleri fark eden diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına almasının ardından sürücü koltuğunda yanmış bir erkek cesedi bulundu.
Polis ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin Enis Server Uğur’a ait olduğu tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından Uğur’un cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.
Uğur’un, Beşiktaş Kongre üyesi ve İzmir Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu üyesi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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