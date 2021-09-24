https://tr.sputniknews.com/20210924/besiktasta-eksik-sayisi-11-oldu-1049209049.html

Beşiktaş'ta eksik sayısı 11 oldu

Beşiktaş'ta eksik sayısı 11 oldu

Beşiktaş, Montero'nun rahatsızlanması üzerine Altay maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T11:07+0300

2021-09-24T11:07+0300

2021-09-24T11:07+0300

spor

gökhan töre

oğuzhan özyakup

beşiktaş

josef de souza

atiba hutchinson

umut meraş

salih uçan

fabrice n'sakala

francisco montero

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Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Altay ile karşılaşacak Beşiktaş'a bir kötü haber de Francisco Montero'dan geldi.İzmir deplasmanına 10 eksikle giden Siyah-Beyazlılarda İspanyol stoper hastalandı ve kadrodan çıkarıldı.Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Francisco Montero, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle Futbol Takımımızın Altay maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır" ifadeleri yer aldı.Francisco Montero'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Batshuayi, Ghezzal, Larin, Welinton, Vida, N’Koudou, Teixeira, Mehmet Topal ve Necip ve kırmızı kart cezalısı Rosier, Altay karşısında forma giyemeyecek.Kadroda 15 kişi kaldı16 futbolcuyla İzmir'e giden Beşiktaş'ta oynayabilir durumda 15 futbolcu kaldı.Siyah Beyazlıların kadrosunu Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Fabrice N'Sakala, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Umut Meraş oluşturuyor.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gökhan töre, oğuzhan özyakup, beşiktaş, josef de souza, atiba hutchinson, umut meraş, salih uçan, fabrice n'sakala , francisco montero, miralem pjanic