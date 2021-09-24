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Beşiktaş'ta eksik sayısı 11 oldu
Beşiktaş'ta eksik sayısı 11 oldu
Beşiktaş, Montero'nun rahatsızlanması üzerine Altay maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T11:07+0300
2021-09-24T11:07+0300
spor
gökhan töre
oğuzhan özyakup
beşiktaş
josef de souza
atiba hutchinson
umut meraş
salih uçan
fabrice n'sakala
francisco montero
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Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Altay ile karşılaşacak Beşiktaş'a bir kötü haber de Francisco Montero'dan geldi.İzmir deplasmanına 10 eksikle giden Siyah-Beyazlılarda İspanyol stoper hastalandı ve kadrodan çıkarıldı.Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Francisco Montero, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle Futbol Takımımızın Altay maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır" ifadeleri yer aldı.Francisco Montero'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Batshuayi, Ghezzal, Larin, Welinton, Vida, N’Koudou, Teixeira, Mehmet Topal ve Necip ve kırmızı kart cezalısı Rosier, Altay karşısında forma giyemeyecek.Kadroda 15 kişi kaldı16 futbolcuyla İzmir'e giden Beşiktaş'ta oynayabilir durumda 15 futbolcu kaldı.Siyah Beyazlıların kadrosunu Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Fabrice N'Sakala, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Umut Meraş oluşturuyor.
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gökhan töre, oğuzhan özyakup, beşiktaş, josef de souza, atiba hutchinson, umut meraş, salih uçan, fabrice n'sakala , francisco montero, miralem pjanic

Beşiktaş'ta eksik sayısı 11 oldu

11:07 24.09.2021
© AABeşiktaş - forma- logo
Beşiktaş - forma- logo - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© AA
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Beşiktaş, Montero'nun rahatsızlanması üzerine Altay maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Altay ile karşılaşacak Beşiktaş'a bir kötü haber de Francisco Montero'dan geldi.
İzmir deplasmanına 10 eksikle giden Siyah-Beyazlılarda İspanyol stoper hastalandı ve kadrodan çıkarıldı.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Francisco Montero, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle Futbol Takımımızın Altay maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır" ifadeleri yer aldı.
Francisco Montero'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Batshuayi, Ghezzal, Larin, Welinton, Vida, N’Koudou, Teixeira, Mehmet Topal ve Necip ve kırmızı kart cezalısı Rosier, Altay karşısında forma giyemeyecek.

Kadroda 15 kişi kaldı

16 futbolcuyla İzmir'e giden Beşiktaş'ta oynayabilir durumda 15 futbolcu kaldı.
Siyah Beyazlıların kadrosunu Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Fabrice N'Sakala, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Umut Meraş oluşturuyor.
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