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Beyaz Saray’dan müttefiklerine ‘siber alanda Rusya’ya kolektif baskı’ çağrısı
Beyaz Saray’dan müttefiklerine ‘siber alanda Rusya’ya kolektif baskı’ çağrısı
Beyaz Saray bünyesindeki Ulusal Siber Güvenlik Birimi’nin Direktörü Chris Inglis, dijital tehditler bağlamında, Rusya’ya baskı sürecine müttefik ülkeleri de... 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T01:21+0300
2021-09-24T01:21+0300
dünya
abd
rusya
siber saldırı
beyaz saray
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ABD Senatosu Ulusal Güvenlik Komitesi’nin oturumunda konuşan Inglis, “Bunu mümkün olduğu kadar geniş bir koalisyon içinde yapmalıyız. Bu sadece ABD’nin değil uluslararası bir sorun. Bu nedenle, eğer Vladimir Putin’e, siber korsanlara sığınak veya eylemlerine izin verdiği için baskı yapıyorsak koalisyonu dahil etmek zorundayız” ifadesini kullandı.Çalışmalarını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i, “tehdit altında tutmaya ve neyle ilgilendiğini tanımlamaya” yönlendirmeleri gerektiğini söyleyen Inglis, “Bunu, aynı sorunlara sahip ve bu bağlamda sonuç elde etme isteğinde benzer şekilde düşünen uluslar arasındaki tüm gücümüzü kullanmak için yapmalıyız” dedi.ABD’de son zamanlarda DarkSide adlı hacker grubunun yaklaşık 90 hedefe saldırdığı bildirilmişti. Beyaz Saray, hackerlerin Rusya’da olabileceğini belirtse de Rusya yönetimini suçlamamıştı. Rusya yönetimi, siber saldırılarla ilgili olmadığını kaydederek korsanlarla mücadelede ABD’yle işbirliğine hazır olduğunu açıklamıştı. Rusya ve ABD heyetleri, enformasyon güvenliği konusunda uzmanlar düzeyinde birkaç görüşme gerçekleştirmişti.
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abd, rusya, siber saldırı, beyaz saray, siber

Beyaz Saray’dan müttefiklerine ‘siber alanda Rusya’ya kolektif baskı’ çağrısı

01:21 24.09.2021
© AABeyaz Saray
Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© AA
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Beyaz Saray bünyesindeki Ulusal Siber Güvenlik Birimi’nin Direktörü Chris Inglis, dijital tehditler bağlamında, Rusya’ya baskı sürecine müttefik ülkeleri de çekmeleri gerektiğini belirtti.
ABD Senatosu Ulusal Güvenlik Komitesi’nin oturumunda konuşan Inglis, “Bunu mümkün olduğu kadar geniş bir koalisyon içinde yapmalıyız. Bu sadece ABD’nin değil uluslararası bir sorun. Bu nedenle, eğer Vladimir Putin’e, siber korsanlara sığınak veya eylemlerine izin verdiği için baskı yapıyorsak koalisyonu dahil etmek zorundayız” ifadesini kullandı.
Çalışmalarını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i, “tehdit altında tutmaya ve neyle ilgilendiğini tanımlamaya” yönlendirmeleri gerektiğini söyleyen Inglis, “Bunu, aynı sorunlara sahip ve bu bağlamda sonuç elde etme isteğinde benzer şekilde düşünen uluslar arasındaki tüm gücümüzü kullanmak için yapmalıyız” dedi.
ABD’de son zamanlarda DarkSide adlı hacker grubunun yaklaşık 90 hedefe saldırdığı bildirilmişti.
Beyaz Saray, hackerlerin Rusya’da olabileceğini belirtse de Rusya yönetimini suçlamamıştı. Rusya yönetimi, siber saldırılarla ilgili olmadığını kaydederek korsanlarla mücadelede ABD’yle işbirliğine hazır olduğunu açıklamıştı.
Rusya ve ABD heyetleri, enformasyon güvenliği konusunda uzmanlar düzeyinde birkaç görüşme gerçekleştirmişti.
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