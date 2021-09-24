https://tr.sputniknews.com/20210924/borrell-lavrovla-gorusmenin-saatini-karistirdi-japon-mevkidasinin-onune-gecmeye-calisti-1049204385.html

Borrell, Lavrov'la görüşmenin saatini karıştırdı, Japon mevkidaşının önüne geçmeye çalıştı

Borrell, Lavrov'la görüşmenin saatini karıştırdı, Japon mevkidaşının önüne geçmeye çalıştı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, programını karıştırarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile... 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T05:26+0300

2021-09-24T05:26+0300

2021-09-24T05:26+0300

dünya

sergey lavrov

avrupa birliği

josep borrell

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1043873144_0:94:1801:1107_1920x0_80_0_0_a2d263aae9da2412095f5222baf0d83e.jpg

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, önce Japon mevkidaşı Toşimitsu Motegi’yle, ardından AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşecekti. Ancak Borrell erken gelerek Motegi’nin ‘önüne geçmeye’ çalıştı.Borrell, Lavrov ile tokalaşarak toplantı odasına geçmek istedi. Bu sırada Japon diplomatlar Borrell’in arkasında bekliyordu.AB Yüksek Temsilcisine, Rus heyetle görüşmesinin daha geç saatte planlandığı anımsatıldı. Borrell, Motegi ve Lavrov güldüler ve Japon bakan toplantı odasına geçti.

https://tr.sputniknews.com/20210923/abden-rusya-ile-daha-istikrarli-ve-ongorulebilir-bir-iliski-istiyoruz-mesaji-1049196474.html

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sergey lavrov, avrupa birliği, josep borrell