https://tr.sputniknews.com/20210924/borrell-lavrovla-gorusmenin-saatini-karistirdi-japon-mevkidasinin-onune-gecmeye-calisti-1049204385.html
Borrell, Lavrov'la görüşmenin saatini karıştırdı, Japon mevkidaşının önüne geçmeye çalıştı
Borrell, Lavrov'la görüşmenin saatini karıştırdı, Japon mevkidaşının önüne geçmeye çalıştı
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, programını karıştırarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile... 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T05:26+0300
2021-09-24T05:26+0300
2021-09-24T05:26+0300
dünya
sergey lavrov
avrupa birliği
josep borrell
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, önce Japon mevkidaşı Toşimitsu Motegi’yle, ardından AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşecekti. Ancak Borrell erken gelerek Motegi’nin ‘önüne geçmeye’ çalıştı.Borrell, Lavrov ile tokalaşarak toplantı odasına geçmek istedi. Bu sırada Japon diplomatlar Borrell’in arkasında bekliyordu.AB Yüksek Temsilcisine, Rus heyetle görüşmesinin daha geç saatte planlandığı anımsatıldı. Borrell, Motegi ve Lavrov güldüler ve Japon bakan toplantı odasına geçti.
https://tr.sputniknews.com/20210923/abden-rusya-ile-daha-istikrarli-ve-ongorulebilir-bir-iliski-istiyoruz-mesaji-1049196474.html
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sergey lavrov, avrupa birliği, josep borrell
Borrell, Lavrov'la görüşmenin saatini karıştırdı, Japon mevkidaşının önüne geçmeye çalıştı
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, programını karıştırarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile kararlaştırılan saatten önce görüşmeye çalıştı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, önce Japon mevkidaşı Toşimitsu Motegi’yle, ardından AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşecekti. Ancak Borrell erken gelerek Motegi’nin ‘önüne geçmeye’ çalıştı.
Borrell, Lavrov ile tokalaşarak toplantı odasına geçmek istedi. Bu sırada Japon diplomatlar Borrell’in arkasında bekliyordu.
AB Yüksek Temsilcisine, Rus heyetle görüşmesinin daha geç saatte planlandığı anımsatıldı. Borrell, Motegi ve Lavrov güldüler ve Japon bakan toplantı odasına geçti.