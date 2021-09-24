Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210924/borrell-lavrovla-gorusmenin-saatini-karistirdi-japon-mevkidasinin-onune-gecmeye-calisti-1049204385.html
Borrell, Lavrov'la görüşmenin saatini karıştırdı, Japon mevkidaşının önüne geçmeye çalıştı
Borrell, Lavrov'la görüşmenin saatini karıştırdı, Japon mevkidaşının önüne geçmeye çalıştı
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, programını karıştırarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile... 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T05:26+0300
2021-09-24T05:26+0300
dünya
sergey lavrov
avrupa birliği
josep borrell
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1043873144_0:94:1801:1107_1920x0_80_0_0_a2d263aae9da2412095f5222baf0d83e.jpg
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, önce Japon mevkidaşı Toşimitsu Motegi’yle, ardından AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşecekti. Ancak Borrell erken gelerek Motegi’nin ‘önüne geçmeye’ çalıştı.Borrell, Lavrov ile tokalaşarak toplantı odasına geçmek istedi. Bu sırada Japon diplomatlar Borrell’in arkasında bekliyordu.AB Yüksek Temsilcisine, Rus heyetle görüşmesinin daha geç saatte planlandığı anımsatıldı. Borrell, Motegi ve Lavrov güldüler ve Japon bakan toplantı odasına geçti.
https://tr.sputniknews.com/20210923/abden-rusya-ile-daha-istikrarli-ve-ongorulebilir-bir-iliski-istiyoruz-mesaji-1049196474.html
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1043873144_100:0:1699:1199_1920x0_80_0_0_0ca2a1b97dbf66827ef18e1db1e14978.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sergey lavrov, avrupa birliği, josep borrell

Borrell, Lavrov'la görüşmenin saatini karıştırdı, Japon mevkidaşının önüne geçmeye çalıştı

05:26 24.09.2021
© REUTERS / Johanna GeronJosep Borrell
Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© REUTERS / Johanna Geron
Abone ol
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, programını karıştırarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile kararlaştırılan saatten önce görüşmeye çalıştı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, önce Japon mevkidaşı Toşimitsu Motegi’yle, ardından AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşecekti. Ancak Borrell erken gelerek Motegi’nin ‘önüne geçmeye’ çalıştı.
Borrell, Lavrov ile tokalaşarak toplantı odasına geçmek istedi. Bu sırada Japon diplomatlar Borrell’in arkasında bekliyordu.
AB Yüksek Temsilcisine, Rus heyetle görüşmesinin daha geç saatte planlandığı anımsatıldı. Borrell, Motegi ve Lavrov güldüler ve Japon bakan toplantı odasına geçti.
Avrupa Birliği bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
DÜNYA
AB'den 'Rusya ile daha istikrarlı ve öngörülebilir bir ilişki istiyoruz' mesajı
Dün, 21:57
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
05:38Ukrayna, Afganistan'dan 96 kişiyi daha tahliye etti
05:26Borrell, Lavrov'la görüşmenin saatini karıştırdı, Japon mevkidaşının önüne geçmeye çalıştı
05:12Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad ile New York'ta görüştü
04:46Peru seçimlerinin mağlubu Fujimori, başkent Lima'da aşırı sağcı Vox partisinin liderlerini ağırladı
04:16Manavgat'ta orman yangını: 3 dönüm ormanlık alan zarar gördü
04:07ABD’de Kongre baskını soruşturmasında Trump yönetimi yetkilileri ifadeye çağrıldı
03:58FARC muhalifleri: Kolombiya'nın Cucuta bölgesindeki askeri üsse düzenlenen saldırıdan biz sorumluyuz
03:16'5 Fransız bakanın telefonunda casus yazılım Pegasus'un izi bulundu' iddiası
03:00Küba'dan Rusya'ya koronavirüsle mücadelede sunduğu yardımlardan ötürü teşekkür mesajı
02:51CHP’den Türkiye Belediyeler Birliği’ne tepki: Partizanlık kabul edilemez noktaya ulaştı
02:28'Çakal Carlos'a 3. kez müebbet hapis cezası
02:17Aliyev: Bakü, Dağlık Karabağ'ın kaynaklarını sömüren yabancı şirketlerden hesap soracak
01:57Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Başarının sırrı mutlu çalışmak
01:46Rus enerji şirketi Novatek'in mali işler müdürü, ABD'de vergi kaçırma suçlamasıyla tutuklandı
01:31İki NATO gemisi Karadeniz’e girdi
01:23FSB: Yekaterinburg'da yakalanan 15 teröristten 5'i tutuklandı, diğerleri sınır dışı edilecek
01:21Beyaz Saray’dan müttefiklerine ‘siber alanda Rusya’ya kolektif baskı’ çağrısı
01:20Brezilya’da Evsiz İşçiler Hareketi, Sao Paulo Borsası’nı bastı
01:17Macaristan Dışişleri Bakanı: Afganistan'dan gelen hiçbir sığınmacıyı kabul etmeyeceğiz
01:13FETÖ firarisi istihbaratçı komiser Habip Bozdoğan yakalandı