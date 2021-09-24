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https://tr.sputniknews.com/20210924/burdurdan-avrupaya-1-milyon-celenk-gidiyor-1049211314.html
Burdur'dan Avrupa'ya 1 milyon çelenk gidiyor
Burdur'dan Avrupa'ya 1 milyon çelenk gidiyor
Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler beldesinde köylü kadınlar, 25 Ağustos'tan aralık ayının ilk haftasına kadar çelenk yapıyor. Her yıl yaklaşık 1 milyon... 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T12:14+0300
2021-09-24T12:14+0300
yaşam
avrupa
antalya
burdur
ithalat
kadın
çelenk
üretim
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Antalya'da 1990'lı yılların ortalarında ilk olarak Alman bir kadın tarafından üretimi ve ihracatı gerçekleştirilen çelenkler, Noel ve yılbaşı öncesinde en yoğun ihracat dönemini yaşıyor. Antalya, Burdur ve Isparta'nın orman köylerinden toplanan başta mersin dalı olmak üzere, ardıç, dağ çileği, kozalak, andız kozağı, tespih bitkisi, süs patlıcanı, Afyonkarahisar'dan getirilen kırmızı fındık biberi, kızılcık, siyah yabani üzüm, kuşburnu gibi çoğunluğu orman bitkisi toplandıktan sonra Bucak'a bağlı Kocaaliler beldesine getiriliyor.Yılda 1 milyon çiçekKocaaliler beldesinde köylü kadınlar, bu orman bitkileriyle 25 Ağustos'tan aralık ayının ilk haftasına kadar her yıl yaklaşık 1 milyon adet çelenk yapıyor. Hollanda ve Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine gönderilen bu çelenklerin, Hristiyanlık dünyasında kutsal bir değeri bulunuyor. İsa'nın yeniden doğumunun sembollerinden olan sıfır rakamı şeklinde, üzerindeki bitkilerin de bolluk ve bereketi simgelediği çelenkler, özellikle bu dönemde ev ve mezarlık ziyaretleri, yemek masaları, kapı ve duvarlara asılıyor. Üç ilin dağlık ormanlık alanlarından toplanan orman bitkileri ile Bucak'a bağlı Kestel köyünde yetiştirilen süs patlıcanı ile Afyonkarahisar'dan getirilen kırmızı fındık biberi de bu süslemelerde kullanılıyor.Kadınlar evlerde yapıyorBölgede çelenk üretimi ve ihracatı yapan bir firmanın sorumlusu Ulaş Aktürk, Kocaaliler beldesinde yaklaşık 18-20 yıldır çelenk üretimi yapıldığını belirterek, “Her sabah ormandan izinli bir şekilde budama yöntemiyle toplanıp getirilen bitkiler ve meyveler evlere dağıtılıyor. Firma olarak bizim 110 ev var. Kadınlar bitki ve meyveleri sarıyor, öğleden sonra 15.00-16.00 gibi topluyoruz. Yaklaşık iki günde bir TIR'la Hollanda ve Almanya'ya gönderiyoruz. Köydeki neredeyse hemen her evde 25 Ağustos'ta başlayıp aralık ayının ilk haftası sonuna kadar kadınlar ve bazı erkekler bu işi yapıyor" dedi.Kadınların aylık kazancı 4-5 bin liraÇelenk yapımının köyün en önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu da dile getiren Aktürk, erkeklerin bitki, kasa gibi malzemelerin dağıtımı, toplanması, taşınması gibi işlerde çalıştığını, çelenk sarma işini de kadınların yaptığını kaydetti. Bir kadının günde ortalama 30-40 çelenk yapabildiğini ve aylık kazancının 4-5 bin TL'yi bulduğunu belirten Aktürk, “Çelenk yapım işi 100 gün sürüyor. Çelenk dışında Avrupa'da onların da kendilerince şehit mezarlarına ise 40 ve 80'lik kılıç dediğimiz çelenkler de yapılmaya başladı. Bunlar düz, 40 veya 80 santimetre uzunluğa sahip ve şehit mezarlarına bırakılıyor" dedi.Köyde çelenk yapım işinde çalışan Arife Çelik, Rahime Yiğit, Fatma Fidan, Müzeyyen Karaca, her yıl kazancın memnun edici olduğunu dile getirdi. Evlerinde yaptıkları çelenk sayısına göre para aldıklarını aktaran köylü kadınlar, çelenk yapımını ve kullandıkları bitki türlerini de anlattı. Arife Çelik, “Oturduğumuz yerden çalışıyoruz ve güzel para kazanıyoruz. 20 yıl öncesi zamanlarda Döşemealtı halısı dokuyorduk ama o bitince bu çelenk işi başladı. 18-20 yıldır da halı yerine artık çelenk yapıyoruz. 3-4 ay mevsimlik bir iş ama oturduğumuz yerden güzel para kazanıyoruz" ifadelerini kullandı.
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avrupa, antalya, burdur, ithalat, kadın, çelenk, üretim

Burdur'dan Avrupa'ya 1 milyon çelenk gidiyor

12:14 24.09.2021
© DHAAvrupa'ya 1 milyon çelenk ihraç ediliyor
Avrupa'ya 1 milyon çelenk ihraç ediliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© DHA
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Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler beldesinde köylü kadınlar, 25 Ağustos'tan aralık ayının ilk haftasına kadar çelenk yapıyor. Her yıl yaklaşık 1 milyon çelenk Hollanda ve Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine gönderiliyor.
Antalya'da 1990'lı yılların ortalarında ilk olarak Alman bir kadın tarafından üretimi ve ihracatı gerçekleştirilen çelenkler, Noel ve yılbaşı öncesinde en yoğun ihracat dönemini yaşıyor.
Antalya, Burdur ve Isparta'nın orman köylerinden toplanan başta mersin dalı olmak üzere, ardıç, dağ çileği, kozalak, andız kozağı, tespih bitkisi, süs patlıcanı, Afyonkarahisar'dan getirilen kırmızı fındık biberi, kızılcık, siyah yabani üzüm, kuşburnu gibi çoğunluğu orman bitkisi toplandıktan sonra Bucak'a bağlı Kocaaliler beldesine getiriliyor.

Yılda 1 milyon çiçek

Kocaaliler beldesinde köylü kadınlar, bu orman bitkileriyle 25 Ağustos'tan aralık ayının ilk haftasına kadar her yıl yaklaşık 1 milyon adet çelenk yapıyor. Hollanda ve Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine gönderilen bu çelenklerin, Hristiyanlık dünyasında kutsal bir değeri bulunuyor.
İsa'nın yeniden doğumunun sembollerinden olan sıfır rakamı şeklinde, üzerindeki bitkilerin de bolluk ve bereketi simgelediği çelenkler, özellikle bu dönemde ev ve mezarlık ziyaretleri, yemek masaları, kapı ve duvarlara asılıyor.
Üç ilin dağlık ormanlık alanlarından toplanan orman bitkileri ile Bucak'a bağlı Kestel köyünde yetiştirilen süs patlıcanı ile Afyonkarahisar'dan getirilen kırmızı fındık biberi de bu süslemelerde kullanılıyor.

Kadınlar evlerde yapıyor

Bölgede çelenk üretimi ve ihracatı yapan bir firmanın sorumlusu Ulaş Aktürk, Kocaaliler beldesinde yaklaşık 18-20 yıldır çelenk üretimi yapıldığını belirterek, “Her sabah ormandan izinli bir şekilde budama yöntemiyle toplanıp getirilen bitkiler ve meyveler evlere dağıtılıyor. Firma olarak bizim 110 ev var. Kadınlar bitki ve meyveleri sarıyor, öğleden sonra 15.00-16.00 gibi topluyoruz. Yaklaşık iki günde bir TIR'la Hollanda ve Almanya'ya gönderiyoruz. Köydeki neredeyse hemen her evde 25 Ağustos'ta başlayıp aralık ayının ilk haftası sonuna kadar kadınlar ve bazı erkekler bu işi yapıyor" dedi.

Kadınların aylık kazancı 4-5 bin lira

Çelenk yapımının köyün en önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu da dile getiren Aktürk, erkeklerin bitki, kasa gibi malzemelerin dağıtımı, toplanması, taşınması gibi işlerde çalıştığını, çelenk sarma işini de kadınların yaptığını kaydetti. Bir kadının günde ortalama 30-40 çelenk yapabildiğini ve aylık kazancının 4-5 bin TL'yi bulduğunu belirten Aktürk, “Çelenk yapım işi 100 gün sürüyor. Çelenk dışında Avrupa'da onların da kendilerince şehit mezarlarına ise 40 ve 80'lik kılıç dediğimiz çelenkler de yapılmaya başladı. Bunlar düz, 40 veya 80 santimetre uzunluğa sahip ve şehit mezarlarına bırakılıyor" dedi.
Köyde çelenk yapım işinde çalışan Arife Çelik, Rahime Yiğit, Fatma Fidan, Müzeyyen Karaca, her yıl kazancın memnun edici olduğunu dile getirdi. Evlerinde yaptıkları çelenk sayısına göre para aldıklarını aktaran köylü kadınlar, çelenk yapımını ve kullandıkları bitki türlerini de anlattı. Arife Çelik, “Oturduğumuz yerden çalışıyoruz ve güzel para kazanıyoruz. 20 yıl öncesi zamanlarda Döşemealtı halısı dokuyorduk ama o bitince bu çelenk işi başladı. 18-20 yıldır da halı yerine artık çelenk yapıyoruz. 3-4 ay mevsimlik bir iş ama oturduğumuz yerden güzel para kazanıyoruz" ifadelerini kullandı.
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