https://tr.sputniknews.com/20210924/cakal-carlosa-3-kez-muebbet-hapis-cezasi-1049203105.html

'Çakal Carlos'a 3. kez müebbet hapis cezası

'Çakal Carlos'a 3. kez müebbet hapis cezası

Dünya genelinde 1970'li ve 1980'li yıllarda birçok terör saldırısının sorumlusu olarak yargılanan “Çakal Carlos” olarak bilinen Illich Ramirez Sanchez, müebbet... 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T02:28+0300

2021-09-24T02:28+0300

2021-09-24T02:28+0300

dünya

müebbet hapis cezası

çakal carlos

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Dünya genelinde 1970’li ve 1980’li yıllarda birçok terör saldırısı sorumlusu olarak yargılanan “Çakal Carlos” olarak bilinen Illich Ramirez Sanchez, çarptırıldığı müebbet hapis cezasına karşı açtığı temyiz davasını kaybetti.Paris Savcılığı, 71 yaşındaki Sanchez'i 1974’te 2 kişinin ölümüne ve 34 kişinin yaralanmasına neden olan Drugstore Publicis terör saldırısı nedeniyle müebbet hapis cezasını onadı. Sanchez, 1974’teki bombalı saldırı nedeniyle 2017'de müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.Sanchez ayrıca, 1975’te ise 2'si polis memuru olmak üzere 3 kişiyi öldürmekten, 1982 ve 1983’te Fransa’da 11 kişinin hayatını kaybettiği, 150 kişinin yaralandığı 4 bombalı saldırı düzenlemiş, bu saldırılar nedeniyle 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.Venezüella uyruklu Sanchez, 1994’te Sudan’da yakalanana kadar güvenlik güçlerinden kaçmayı başarmış ve “Çakal” lakabını almıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210922/3-kez-muebbet-hapse-carptirilan-cakal-carlos-tekrar-hakim-karsisinda-1049139236.html

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müebbet hapis cezası, çakal carlos