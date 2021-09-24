Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20210924/chpden-turkiye-belediyeler-birligine-tepki-partizanlik-kabul-edilemez-noktaya-ulasti-1049203244.html
CHP’den Türkiye Belediyeler Birliği’ne tepki: Partizanlık kabul edilemez noktaya ulaştı
CHP’den Türkiye Belediyeler Birliği’ne tepki: Partizanlık kabul edilemez noktaya ulaştı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) belediyeler arasında ayrımcılık yapan tutum sergilediğini söyleyerek, “Tüm... 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T02:51+0300
2021-09-24T02:51+0300
politika
tbb
seyit torun
cumhuriyet halk partisi (chp)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102499/84/1024998405_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_e8fd19aafb4076d8cb8e231f9ee1aa2d.jpg
TBB Encümen Üyesi olan CHP'li belediye başkanlarının TBB Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret ettiğini ve birliğin kaynaklarının nerelere harcandığını sorduğunu belirten Torun, “TBB yönetiminin bu sorularımıza yanıt vermemesi durumunda, tüm yasal ve hukuki haklarımız sonuna kadar kullanılacaktır” ifadelerini kullandı.Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun, şu açıklamalarda bulundu:'Başkanlar Fatma Şahin'e gitti'TBB'ye 4 soru
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102499/84/1024998405_0:0:1176:882_1920x0_80_0_0_bed87be1e6f7b467e376cb06c3bc828d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tbb, seyit torun, cumhuriyet halk partisi (chp)

CHP’den Türkiye Belediyeler Birliği’ne tepki: Partizanlık kabul edilemez noktaya ulaştı

02:51 24.09.2021
© AA / Murat KaynakCHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© AA / Murat Kaynak
Abone ol
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) belediyeler arasında ayrımcılık yapan tutum sergilediğini söyleyerek, “Tüm belediyelerden kesilen paylarla bütçesini oluşturan TBB, maalesef artık sadece Cumhur İttifakı belediyelerine hizmet eden bir kurum haline getirilmiştir” dedi.
TBB Encümen Üyesi olan CHP'li belediye başkanlarının TBB Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret ettiğini ve birliğin kaynaklarının nerelere harcandığını sorduğunu belirten Torun, “TBB yönetiminin bu sorularımıza yanıt vermemesi durumunda, tüm yasal ve hukuki haklarımız sonuna kadar kullanılacaktır” ifadelerini kullandı.
Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun, şu açıklamalarda bulundu:
Tüm belediyelerin hak ve menfaatlerini korumak, belediyelere farklı alanlarda destek sağlamak amacıyla kanunla kurulan Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) belediyeler arasında ayrımcılık yapan tutumu, artık kabul edilemez bir noktaya ulaşmıştır. Ülkemizdeki tüm belediyelerden düzenli olarak kesilen paylarla bütçesini oluşturan TBB, maalesef artık sadece Cumhur İttifakı belediyelerine hizmet eden bir kurum haline getirilmiştir. TBB yönetiminin bu tutumu, kuruluş kanununa açıkça aykırılık teşkil etmektedir.

'Başkanlar Fatma Şahin'e gitti'

Bu kapsamda; TBB Encümen Üyelerimiz; Yenimahalle Belediye Başkanımız Sayın Fethi Yaşar, Konak Belediye Başkanımız Sayın Abdül Batur, Büyükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Hasan Akgün ve Odunpazarı Belediye Başkanımız Sayın Kazım Kurt ile bugün bir toplantı gerçekleştirilmiş, toplantıda, TBB'nin sorunlu tutumu ele alınmış ve atılacak adımlar değerlendirilmiştir. Encümen Üyelerimiz toplantımızın ardından TBB Başkanı Sayın Fatma Şahin'i ziyaret etmiştir. Ziyarette; TBB'nin, belediyeler arasında ayrımcılık yapan tutumundan duyulan rahatsızlık dile getirilmiştir.

TBB'ye 4 soru

Üyelerimiz ayrıca, resmi olarak TBB'den, dört soruya yanıt istemiştir. Bu çerçevede; TBB tarafından 2015 yılından bu yana her yıl partilerine göre belediyelere verilen araçların listesi, yurt dışına gönderilen araçların ülkelere göre dağılım listesi, proje desteği sunulan belediyelerin listesi ile valiliklere, kaymakamlıklara, il/ilçe özel idarelerine ve diğer tüm resmi kurumlara verilen araçların listesi talep edilmiştir.
Üyelerimizin bu sorularına yanıt verilmesi halinde, TBB'nin tüm belediyelerden kesilen paylarla oluşturulan ve tüm belediyelere eşit dağıtılması gereken bütçesini, nerelere harcadığı açık ve net olarak ortaya çıkacaktır. Altını dikkatle çizmek isteriz ki; TBB yönetiminin bu sorularımıza yanıt vermemesi durumunda, tüm yasal ve hukuki haklarımız sonuna kadar kullanılacaktır. Hiçbir belediyemizin hakkı hukuku, TBB yönetiminin insafına bırakılmayacak ve gerekli tüm mücadele sonuna kadar sürdürülecektir.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
03:16'5 Fransız bakanın telefonunda casus yazılım Pegasus'un izi bulundu' iddiası
03:00Küba'dan Rusya'ya koronavirüsle mücadelede sunduğu yardımlardan ötürü teşekkür mesajı
02:51CHP’den Türkiye Belediyeler Birliği’ne tepki: Partizanlık kabul edilemez noktaya ulaştı
02:28'Çakal Carlos'a 3. kez müebbet hapis cezası
02:17Aliyev: Bakü, Dağlık Karabağ'ın kaynaklarını sömüren yabancı şirketlerden hesap soracak
01:57Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Başarının sırrı mutlu çalışmak
01:46Rus enerji şirketi Novatek'in mali işler müdürü, ABD'de vergi kaçırma suçlamasıyla tutuklandı
01:31İki NATO gemisi Karadeniz’e girdi
01:23FSB: Yekaterinburg'da yakalanan 15 teröristten 5'i tutuklandı, diğerleri sınır dışı edilecek
01:21Beyaz Saray’dan müttefiklerine ‘siber alanda Rusya’ya kolektif baskı’ çağrısı
01:20Brezilya’da Evsiz İşçiler Hareketi, Sao Paulo Borsası’nı bastı
01:17Macaristan Dışişleri Bakanı: Afganistan'dan gelen hiçbir sığınmacıyı kabul etmeyeceğiz
01:13FETÖ firarisi istihbaratçı komiser Habip Bozdoğan yakalandı
01:06Irak Cumhurbaşkanı Salih: Irak’ta istikrar sağlanmadan bölge istikrarının sağlanması mümkün değil
01:02Muson yağmurları Pakistan’da sele neden oldu
01:00İsrail'e ilave 1 milyar dolarlık askeri yardım tasarısı ABD Temsilciler Meclisi'nden geçti
01:00Galatasaray'da tarihi başarısızlık
00:47Türkiye’den Yunanistan’ın Batı Trakya’daki okullarda dini vecibeleri kısıtlayan kararına tepki
00:36ABD'nin Tennessee eyaletinde merkette silahlı saldırı: 1 ölü, 13 yaralı
00:36Eski Katalonya özerk hükümet başkanı Puigdemont, İtalya'da gözaltına alındı