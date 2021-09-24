https://tr.sputniknews.com/20210924/cin-hukumeti-evergrande-hesaplarini-incelemeye-aldi-1049222064.html

Çin hükümeti, Evergrande hesaplarını incelemeye aldı

Çin hükümeti, Evergrande hesaplarını incelemeye aldı

Çin İskan Bakanlığı yetkilileri borç krizindeki emlak devi Evergrande Group’un banka hesaplarındaki kaynakların kreditörlere ödenmek yerine konut projelerinin... 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T17:21+0300

2021-09-24T17:21+0300

2021-09-24T17:21+0300

dünya

çin

evergrande

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1049134465_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_adbf5d095f117e7b9bd7f6c0a1eecf67.jpg

Çin İskan Bakanlığı borç krizindeki gayrimenkul devi Evergrande’in hesaplarını inceliyor.Konuya yakın kaynakların Bloomberg'e verdiği bilgiye göre Bakanlık yetkilileri geçen ay verdiği talimatla Evergrande’in emlak projeleri için ayrılan fonları emanet hesaplara alınıp denetlemek için harekete geçti.Denetleme kapsamında Evergrande’in söz konusu hesaplardaki kaynaklarını projeleri tamamlamada kullanması sağlanacak.Evergrande ve bakanlık konu hakkında açıklama yapmadı.Hesaplardaki kaynakların öncelikli olarak proje teslimatını sağlamak için kullanılacağı, tedarikçilerin ödemeleri gibi çeşitli ödemeler için devlet onayı gerekeceği belirtildi. Bazı şehirlerdeki yerel ofislerin şimdiden alınan önlemleri uyguladığı ifade edildi.Atılan bu adımlar, Evergrande krizinde Pekin hükümetinin önceliğinin konut sahipleri olduğunu gösteriyor. Çinli gayrimenkul devinin 300 milyar dolar borcu olduğu biliniyor.Şirket dünkü dolar cinsi tahvil ödemesine ilişkin açıklama yapmadı. Üç tahvil yatırımcısına göre şirket herhangi bir ödeme yapmadı.

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

çin, evergrande