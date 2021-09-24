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https://tr.sputniknews.com/20210924/cin-mb-kripto-paralarla-ilgili-tum-islemleri-yasakladi-1049213592.html
Çin Merkez Bankası, kripto paralarla ilgili tüm işlemleri yasakladı
Çin Merkez Bankası, kripto paralarla ilgili tüm işlemleri yasakladı
Çin Merkez Bankası kripto paralarla ilgili tüm işlemlerin yasaklandığını duyurdu. 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T13:30+0300
2021-09-24T13:41+0300
dünya
çin
çin merkez bankası
açıklama
kripto para
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Çin Merkez Bankası web sitesinden yaptığı açıklamada kripto paralarla ilgili tüm işlemlerin yasaklandığını, kripto paralarla ilgili yasa dışı finansal aktivitelerin cezalandırılacağını duyurdu.Bloomberg News’in haberine göre, açıklamada bitcoin de dahil hiçbir kripto paranın resmî para birimi olmadığı ve dolaşımda olmaması gerektiği belirtildi. Banka, finansal kuruluşlara kripto hizmeti sunma imkanı verilmeyeceğini de açıkladı.Bitcoin'de yüzde 4.5, Ethereum'da yüzde 6'dan fazla düşüşHaber sonrası Bitcoin yüzde 4.5 düşerken Ether yüzde 6’dan fazla geriledi. Litecoin, Dash ve Bitcoin Cash de yüzde 5’ten fazla düştü.Çin daha önce de kripto paralarla ilgili sert tedbirler devreye almış, kripto para madenciliği yasaklanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210709/cinde-yeni-kripto-para-duzenlemesi-binance-yasaklandi-1044925408.html
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çin, çin merkez bankası, açıklama, kripto para

Çin Merkez Bankası, kripto paralarla ilgili tüm işlemleri yasakladı

13:30 24.09.2021 (güncellendi: 13:41 24.09.2021)
© AFP 2021 / Mark RaltsonÇin Merkez Bankası (PBoC)
Çin Merkez Bankası (PBoC) - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© AFP 2021 / Mark Raltson
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Çin Merkez Bankası kripto paralarla ilgili tüm işlemlerin yasaklandığını duyurdu.
Çin Merkez Bankası web sitesinden yaptığı açıklamada kripto paralarla ilgili tüm işlemlerin yasaklandığını, kripto paralarla ilgili yasa dışı finansal aktivitelerin cezalandırılacağını duyurdu.
Bloomberg News’in haberine göre, açıklamada bitcoin de dahil hiçbir kripto paranın resmî para birimi olmadığı ve dolaşımda olmaması gerektiği belirtildi. Banka, finansal kuruluşlara kripto hizmeti sunma imkanı verilmeyeceğini de açıkladı.

Bitcoin'de yüzde 4.5, Ethereum'da yüzde 6'dan fazla düşüş

Haber sonrası Bitcoin yüzde 4.5 düşerken Ether yüzde 6’dan fazla geriledi. Litecoin, Dash ve Bitcoin Cash de yüzde 5’ten fazla düştü.
Çin daha önce de kripto paralarla ilgili sert tedbirler devreye almış, kripto para madenciliği yasaklanmıştı.
Binance logosu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2021
DÜNYA
Çin'de yeni kripto para düzenlemesi: Binance yasaklandı
9 Temmuz, 11:51
710000
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