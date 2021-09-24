https://tr.sputniknews.com/20210924/cin-mb-kripto-paralarla-ilgili-tum-islemleri-yasakladi-1049213592.html

Çin Merkez Bankası, kripto paralarla ilgili tüm işlemleri yasakladı

Çin Merkez Bankası, kripto paralarla ilgili tüm işlemleri yasakladı

Çin Merkez Bankası kripto paralarla ilgili tüm işlemlerin yasaklandığını duyurdu. 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T13:30+0300

2021-09-24T13:30+0300

2021-09-24T13:41+0300

dünya

çin

çin merkez bankası

açıklama

kripto para

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Çin Merkez Bankası web sitesinden yaptığı açıklamada kripto paralarla ilgili tüm işlemlerin yasaklandığını, kripto paralarla ilgili yasa dışı finansal aktivitelerin cezalandırılacağını duyurdu.Bloomberg News’in haberine göre, açıklamada bitcoin de dahil hiçbir kripto paranın resmî para birimi olmadığı ve dolaşımda olmaması gerektiği belirtildi. Banka, finansal kuruluşlara kripto hizmeti sunma imkanı verilmeyeceğini de açıkladı.Bitcoin'de yüzde 4.5, Ethereum'da yüzde 6'dan fazla düşüşHaber sonrası Bitcoin yüzde 4.5 düşerken Ether yüzde 6’dan fazla geriledi. Litecoin, Dash ve Bitcoin Cash de yüzde 5’ten fazla düştü.Çin daha önce de kripto paralarla ilgili sert tedbirler devreye almış, kripto para madenciliği yasaklanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210709/cinde-yeni-kripto-para-duzenlemesi-binance-yasaklandi-1044925408.html

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