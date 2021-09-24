https://tr.sputniknews.com/20210924/cocugun-eline-silah-verip-zorla-ates-ettirdi-1049209367.html

Çocuğun eline silah verip zorla ateş ettirdi

Çocuğun eline silah verip zorla ateş ettirdi

Rize'de Mustafa A., 8 yaşlarındaki Şevval isimli yeğenine verdiği tabancayla zorla ateş ettirdi. Vurulma tehlikesi de yaşayan Mustafa A., yaşananları cep... 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T11:16+0300

2021-09-24T11:16+0300

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türkiye

rize

çocuk

yeğen

tabanca

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Rize'de kaydedilen görüntülerde Mustafa A., evin bahçesinde Şevval isimli yeğeninin eline silah verdi ve çocuğu ateş etmesi için zorladı. Küçük kız, Mustafa A.'ya doğru ateş etti. Tabancadan çıkan mermi şans eseri kimseyi yaralamadı. Kızın tabancayı kendisine doğru tutmasına kızan amca, kızın "Korkuyorum" sözlerine rağmen yeniden ateş etmesini istedi. Çocuktan sonra kendisi de ateş eden adam, o anları telefon kamerası ile kaydedip, sosyal medya hesabında yayınladı.

türkiye

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rize, çocuk, yeğen, tabanca