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Çocuğun eline silah verip zorla ateş ettirdi
Çocuğun eline silah verip zorla ateş ettirdi
Rize'de Mustafa A., 8 yaşlarındaki Şevval isimli yeğenine verdiği tabancayla zorla ateş ettirdi. Vurulma tehlikesi de yaşayan Mustafa A., yaşananları cep... 24.09.2021, Sputnik Türkiye
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türkiye
rize
çocuk
yeğen
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Rize'de kaydedilen görüntülerde Mustafa A., evin bahçesinde Şevval isimli yeğeninin eline silah verdi ve çocuğu ateş etmesi için zorladı. Küçük kız, Mustafa A.'ya doğru ateş etti. Tabancadan çıkan mermi şans eseri kimseyi yaralamadı. Kızın tabancayı kendisine doğru tutmasına kızan amca, kızın "Korkuyorum" sözlerine rağmen yeniden ateş etmesini istedi. Çocuktan sonra kendisi de ateş eden adam, o anları telefon kamerası ile kaydedip, sosyal medya hesabında yayınladı.
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rize, çocuk, yeğen, tabanca

Çocuğun eline silah verip zorla ateş ettirdi

11:16 24.09.2021 (güncellendi: 11:25 24.09.2021)
© DHARize'de Mustafa A., 8 yaşlarındaki Şevval isimli yeğenine verdiği tabancayla zorla ateş ettirdi. Vurulma tehlikesi de yaşayan Mustafa A., yaşananları cep telefonu ile kayda alıp, sosyal medya hesabında paylaştı.
Rize'de Mustafa A., 8 yaşlarındaki Şevval isimli yeğenine verdiği tabancayla zorla ateş ettirdi. Vurulma tehlikesi de yaşayan Mustafa A., yaşananları cep telefonu ile kayda alıp, sosyal medya hesabında paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© DHA
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Rize'de Mustafa A., 8 yaşlarındaki Şevval isimli yeğenine verdiği tabancayla zorla ateş ettirdi. Vurulma tehlikesi de yaşayan Mustafa A., yaşananları cep telefonu ile kayda alıp, sosyal medya hesabında paylaştı.
Rize'de kaydedilen görüntülerde Mustafa A., evin bahçesinde Şevval isimli yeğeninin eline silah verdi ve çocuğu ateş etmesi için zorladı. Küçük kız, Mustafa A.'ya doğru ateş etti.
Tabancadan çıkan mermi şans eseri kimseyi yaralamadı. Kızın tabancayı kendisine doğru tutmasına kızan amca, kızın "Korkuyorum" sözlerine rağmen yeniden ateş etmesini istedi. Çocuktan sonra kendisi de ateş eden adam, o anları telefon kamerası ile kaydedip, sosyal medya hesabında yayınladı.
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