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Erdoğan'dan ABD'ye tepki: İki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı konumda olmamız gerekir
Erdoğan'dan ABD'ye tepki: İki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı konumda olmamız gerekir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile ilişkilere değindi, "İki NATO ülkesi olarak bu konumda olmamalıydık" dedi. 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T13:48+0300
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recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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recep tayyip erdoğan

Erdoğan'dan ABD'ye tepki: İki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı konumda olmamız gerekir

13:48 24.09.2021 (güncellendi: 14:04 24.09.2021)
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile ilişkilere değindi, "İki NATO ülkesi olarak bu konumda olmamalıydık" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"İki NATO ülkesi olarak daha farklı konumda olmamız gerekir. Beklenen noktada değilsek bunu da ifade etmek gerekir. Şu ana kadar ABD'li liderlerle böyle bir durum yaşamadık. Terör örgütleriyle ilgili mücadelede ABD, terör örgütlerine beklenenin çok üstünde destek veriyor. Mücadeleyi bırakın onlara yüklü miktarda araç gereç desteği veriyor. Bu tür yaklaşımlar olunca dünya ile paylaşmamız gerekir.
Sayın Putin'den beklentilerim çok daha farklı. Zira Suriye'de rejim malesef burada bizim için ülkemizin güneyinde adeta bir tehdit oluşturuyor. Burada dost ülkel olarak da sayın Putin'den daha doğrusu Rusya'dan bir dayanışmamızın gereği olarak farklı yaklaşımlar bekliyorum.
Bu mücadeleyi de güneyde birlikte yürütmemiz lazım. Şu anda görüldüğü gibi ABD, Suriye ile de pek iniltili değil. Burada şimdi kim var, İran, Rusya ve biz varız. Burada eğer orayı da barış havzası haline dönüştüreceksek aramızda görüşmemiz şart. Bunları görüşeceğiz. Bir de Rusya ile ikili münasebetlerimizi çok daha ileri taşıma gayreti içerisindeyiz. Hedefimiz 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak.
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