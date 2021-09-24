Erdoğan'dan ABD'ye tepki: İki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı konumda olmamız gerekir

"İki NATO ülkesi olarak daha farklı konumda olmamız gerekir. Beklenen noktada değilsek bunu da ifade etmek gerekir. Şu ana kadar ABD'li liderlerle böyle bir durum yaşamadık. Terör örgütleriyle ilgili mücadelede ABD, terör örgütlerine beklenenin çok üstünde destek veriyor. Mücadeleyi bırakın onlara yüklü miktarda araç gereç desteği veriyor. Bu tür yaklaşımlar olunca dünya ile paylaşmamız gerekir. "İki NATO ülkesi olarak daha farklı konumda olmamız gerekir. Beklenen noktada değilsek bunu da ifade etmek gerekir. Şu ana kadar ABD'li liderlerle böyle bir durum yaşamadık. Terör örgütleriyle ilgili mücadelede ABD, terör örgütlerine beklenenin çok üstünde destek veriyor. Mücadeleyi bırakın onlara yüklü miktarda araç gereç desteği veriyor. Bu tür yaklaşımlar olunca dünya ile paylaşmamız gerekir.

Sayın Putin'den beklentilerim çok daha farklı. Zira Suriye'de rejim malesef burada bizim için ülkemizin güneyinde adeta bir tehdit oluşturuyor. Burada dost ülkel olarak da sayın Putin'den daha doğrusu Rusya'dan bir dayanışmamızın gereği olarak farklı yaklaşımlar bekliyorum. Sayın Putin'den beklentilerim çok daha farklı. Zira Suriye'de rejim malesef burada bizim için ülkemizin güneyinde adeta bir tehdit oluşturuyor. Burada dost ülkel olarak da sayın Putin'den daha doğrusu Rusya'dan bir dayanışmamızın gereği olarak farklı yaklaşımlar bekliyorum.