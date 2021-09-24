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Cumhurbaşkanı Yardımcısı: İnsanımızı uyuşturucuya kurban vermeyecek, bu savaştan galip çıkacağız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: İnsanımızı uyuşturucuya kurban vermeyecek, bu savaştan galip çıkacağız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bağımlılıkla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar sayesinde 2017'den bugüne ölüm oranlarında yüzde 66.6 düşüş... 24.09.2021, Sputnik Türkiye
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türkiye
fuat oktay
cumhurbaşkanlığı
uyuşturucu
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Sosyal medya hesabından, 2013'ten bugüne kadar bağımlılıkla mücadelede gelinen noktaya ilişkin verileri içeren bir grafik paylaşan Oktay, şunları kaydetti:"Uyuşturucu kullanımına bağlı ölümlerin zirve yaptığı 2017'den bugüne, bağımlılıkla mücadele çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde ölümlerde yüzde 66,6'lık bir düşüş sağlamayı başardık. İnsanımızı uyuşturucuya kurban vermeyecek, bu savaştan galip çıkacağız."
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fuat oktay, cumhurbaşkanlığı, uyuşturucu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: İnsanımızı uyuşturucuya kurban vermeyecek, bu savaştan galip çıkacağız

20:31 24.09.2021
© AAFuat Oktay
Fuat Oktay - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bağımlılıkla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar sayesinde 2017'den bugüne ölüm oranlarında yüzde 66.6 düşüş sağlandığını ifade etti.
Sosyal medya hesabından, 2013'ten bugüne kadar bağımlılıkla mücadelede gelinen noktaya ilişkin verileri içeren bir grafik paylaşan Oktay, şunları kaydetti:
"Uyuşturucu kullanımına bağlı ölümlerin zirve yaptığı 2017'den bugüne, bağımlılıkla mücadele çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde ölümlerde yüzde 66,6'lık bir düşüş sağlamayı başardık. İnsanımızı uyuşturucuya kurban vermeyecek, bu savaştan galip çıkacağız."
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