https://tr.sputniknews.com/20210924/cumhurbaskani-yardimcisi-insanimizi-uyusturucuya-kurban-vermeyecek-bu-savastan-galip-cikacagiz-1049226714.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: İnsanımızı uyuşturucuya kurban vermeyecek, bu savaştan galip çıkacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: İnsanımızı uyuşturucuya kurban vermeyecek, bu savaştan galip çıkacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bağımlılıkla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar sayesinde 2017'den bugüne ölüm oranlarında yüzde 66.6 düşüş... 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T20:31+0300

2021-09-24T20:31+0300

2021-09-24T20:31+0300

türkiye

fuat oktay

cumhurbaşkanlığı

uyuşturucu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/1044695826_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_499faaecea67f2f072a86cdba30ea5aa.jpg

Sosyal medya hesabından, 2013'ten bugüne kadar bağımlılıkla mücadelede gelinen noktaya ilişkin verileri içeren bir grafik paylaşan Oktay, şunları kaydetti:"Uyuşturucu kullanımına bağlı ölümlerin zirve yaptığı 2017'den bugüne, bağımlılıkla mücadele çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde ölümlerde yüzde 66,6'lık bir düşüş sağlamayı başardık. İnsanımızı uyuşturucuya kurban vermeyecek, bu savaştan galip çıkacağız."

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fuat oktay, cumhurbaşkanlığı, uyuşturucu