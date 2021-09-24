https://tr.sputniknews.com/20210924/dolartl-yukselisini-surduruyor-885i-gordu-1049207893.html

Dolar/TL yükselişini sürdürüyor: 8.85'i gördü

Dolar/TL yükselişini sürdürüyor: 8.85'i gördü

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası yükselişe geçen dolar/TL kuru, 8.85 seviyesini gördü. 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T10:12+0300

2021-09-24T10:12+0300

2021-09-24T10:12+0300

ekonomi

tl

faiz indirimi

dolar

merkez bankası

ekonomi

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Dolar/TL , Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 100 baz puanlık faiz indirim kararının ardından 8.81 seviyesini gördükten sonra gerilemişti. Cuma günü yükselmeye devam eden dolar/TL, 8.85 seviyesini de aşarak rekor tazeledi. Euro/TL de 10.39 civarında seyrediyor.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, perşembe günü politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18 seviyesine çekti. Böylelikle 1.5 yıl sonra ilk faiz indirim kararı gelmiş oldu. Piyasanın beklentisi faizlerin yüzde 19 seviyesinde tutulacağı yönündeydi. Karar metninde çekirdek enflasyon gelişmelerinin değerlendirildiği ifade edilirken metinden faizin enflasyon üzerinde belirleneceği olmak üzere sıkı duruş taahhüdü veren ifadeler çıkarıldı.Türkiye'nin kredi temerrüt risk primi (CDS) 412 baz puana kadar tırmanırken Türkiye 10 yıllık devlet tahvili faizi son 2 günde 70 baz puana yakın yükseldi.

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tl, faiz indirimi, dolar, merkez bankası, ekonomi