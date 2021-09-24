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Edirne’de kırmızı alarm: Kan emen sinek bulaştırdı, 8 köyde ‘mavi dil’ karantinası başladı
Edirne’de kırmızı alarm: Kan emen sinek bulaştırdı, 8 köyde ‘mavi dil’ karantinası başladı
Edirne’de küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara kan emen sinekle bulaşan ‘mavi dil’ hastalığı belirtileri görülmesi üzerine 8 köyde karantina uygulaması başlatıldı. 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T09:46+0300
2021-09-24T09:46+0300
yaşam
türkiye
büyükbaş
hayvan
hastalık
salgın
mavi dil
küçükbaş hayvan
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Edirne’nin merkez ve Havsa ilçesinde küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda hastalıktan şüphelenilmesi üzerine, ilgi kurumlara bağlı uzman ekipler hayvanlardan numune aldı. Yapılan araştırmalar sonucu hayvanlara mavi dil hastalığı teşhisi konuldu. Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hastalığa karşı tüm tedbirleri alıp mücadele başlattı. Mavi dil hastalığı tespit edilen köyler ile beraber, çevrelerindeki 10 kilometrelik alan içerisinde kalan toplam 8 köyde karantina başlatıldı.Belediye yasak getirdiKarantina uygulanan köyler ile ilgili Havsa Belediyesi de radikal karar aldı. Havsa Belediyesi'nden yapılan duyuruda, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda oluşan mavi dil hastalığı sebebiyle, Havsa ilçesine bağlı Azatlı ve Abalar köyleriyle beraber, Edirne merkeze bağlı Orhaniye, Karakasım, Doyran, Elçili, Tayakadın ve Üyüklütatar köylerinden gelecek hayvanların ilçede kurulan hayvan pazarına alınmayacağı belirtildi.Hayvan sahiplerinin aşı yaptırma telaşıEdirne’nin Abalar Köyü’nde yaşayan Nedim Buruldağı, mavi dil hastalığı tespit edilen hayvanların bulunduğu köyün etrafında yer alan 10 kilometrelik alanda karantina uygulandığını söyledi. Koyun sahiplerinin hayvanlarına aşı yaptırma telaşı içerisinde olduğunu anlatan Buruldağı, ikamet ettiği Abalar Köyü’nün de karantinada olduğunu belirtti. Bir diğer vatandaş Hasan Avcı da, komşu köylerde hayvanlarda mavi dil hastalığı tespit edilince kendi hayvanlarının da 1 ay süreli karantinaya alındığını ve hayvan alım satımı yapılmadığını açıkladı. Azatlı köyünde yaşayan vatandaşlardan Ahmet Çiftçi, köylerinin tedbir amaçlı karantinada olduğunu ifade etti. Mavi dil hastalığıyla mücadele için gerekli tedbirlerin alındığının altını çizen Çiftçi, bir an önce karantina sürecinin tamamlanmasını beklediklerini söyledi.
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türkiye, büyükbaş, hayvan, hastalık, salgın, mavi dil, küçükbaş hayvan

Edirne’de kırmızı alarm: Kan emen sinek bulaştırdı, 8 köyde ‘mavi dil’ karantinası başladı

09:46 24.09.2021
© MEHMET BASMACI - ŞENER URFAEdirne’de kırmızı alarm
Edirne’de kırmızı alarm - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© MEHMET BASMACI - ŞENER URFA
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Edirne’de küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara kan emen sinekle bulaşan ‘mavi dil’ hastalığı belirtileri görülmesi üzerine 8 köyde karantina uygulaması başlatıldı.
Edirne’nin merkez ve Havsa ilçesinde küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda hastalıktan şüphelenilmesi üzerine, ilgi kurumlara bağlı uzman ekipler hayvanlardan numune aldı.
Yapılan araştırmalar sonucu hayvanlara mavi dil hastalığı teşhisi konuldu. Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hastalığa karşı tüm tedbirleri alıp mücadele başlattı.
Mavi dil hastalığı tespit edilen köyler ile beraber, çevrelerindeki 10 kilometrelik alan içerisinde kalan toplam 8 köyde karantina başlatıldı.

Belediye yasak getirdi

Karantina uygulanan köyler ile ilgili Havsa Belediyesi de radikal karar aldı. Havsa Belediyesi'nden yapılan duyuruda, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda oluşan mavi dil hastalığı sebebiyle, Havsa ilçesine bağlı Azatlı ve Abalar köyleriyle beraber, Edirne merkeze bağlı Orhaniye, Karakasım, Doyran, Elçili, Tayakadın ve Üyüklütatar köylerinden gelecek hayvanların ilçede kurulan hayvan pazarına alınmayacağı belirtildi.

Hayvan sahiplerinin aşı yaptırma telaşı

Edirne’nin Abalar Köyü’nde yaşayan Nedim Buruldağı, mavi dil hastalığı tespit edilen hayvanların bulunduğu köyün etrafında yer alan 10 kilometrelik alanda karantina uygulandığını söyledi.
Koyun sahiplerinin hayvanlarına aşı yaptırma telaşı içerisinde olduğunu anlatan Buruldağı, ikamet ettiği Abalar Köyü’nün de karantinada olduğunu belirtti. Bir diğer vatandaş Hasan Avcı da, komşu köylerde hayvanlarda mavi dil hastalığı tespit edilince kendi hayvanlarının da 1 ay süreli karantinaya alındığını ve hayvan alım satımı yapılmadığını açıkladı.
Azatlı köyünde yaşayan vatandaşlardan Ahmet Çiftçi, köylerinin tedbir amaçlı karantinada olduğunu ifade etti. Mavi dil hastalığıyla mücadele için gerekli tedbirlerin alındığının altını çizen Çiftçi, bir an önce karantina sürecinin tamamlanmasını beklediklerini söyledi.
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