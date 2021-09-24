https://tr.sputniknews.com/20210924/erdogan-yenilenebilir-enerji-kaynakli-kurulu-gucte-avrupada-5inci-dunyada-12nci-siradayiz-1049225326.html

Erdoğan: Yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu güçte Avrupa'da 5'inci, dünyada 12'nci sıradayız

Erdoğan: Yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu güçte Avrupa'da 5'inci, dünyada 12'nci sıradayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu güçte Avrupa'da 5'inci, dünyada 12'nci sırada yer alıyoruz." dedi. 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T19:22+0300

2021-09-24T19:22+0300

2021-09-24T20:12+0300

politika

recep tayyip erdoğan

iklim

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birleşmiş Milletler Yüksek Düzeyli Enerji Diyaloğu Toplantısı"na bir video mesaj gönderdi.Erdoğan, "Ülkemiz, iklim kriziyle mücadelede ve temiz enerji dönüşümünü sağlamakta üzerine düşeni yapmaya devam edecektir" diye konuştu.Konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin insanlık tarihindeki en önemli meydan okumaların başında geldiğini ifade etti.Dünyanın en ücra köşelerinin bile iklim krizinin tetiklediği doğal afetler, sağlık sorunları ile ekonomik ve sosyal sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:Enerji dönüşümünün kolay bir süreç olmadığının açık olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sürecin enerji sektöründeki tüm kurumları, piyasaları ve tüketicileri etkilediği gibi, küresel çapta, ulusal ve yerel düzeylerde farklı alanlara yansıyan etkileri de beraberinde getirdiğini belirtti.Erdoğan, "İşte bu nedenle enerji dönüşümünde genel geçer veya tek tip yaklaşımlardan kaçınılmalıdır. Uygun politikalar, ülkelerin kendilerine özgü koşulları dikkate alınmak suretiyle geliştirilmelidir. Türkiye, Avrupa Yeşil Mutabakatında vurgulanan yeni ve alternatif enerji kaynakları, yeşil hidrojen, temiz yanma ve karbon tutma teknolojileri, deniz üstü rüzgar ve dalga enerjisi teknolojileri konularını da bu kapsamda yakından takip etmektedir." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle tamamladı:"Ülkemiz, uluslararası toplumun sorumluluk sahibi bir üyesi olarak, iklim kriziyle mücadelede ve temiz enerji dönüşümünü sağlamakta üzerine düşeni yapmaya devam edecektir. Değerli Dostum Genel Sekreter Sayın Guterres'e teşekkür ediyor, toplantımızın tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

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recep tayyip erdoğan, iklim