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Ermenistan: Türkiye'yle ilişkileri ön koşulsuz olarak normalleştirmeyi mümkün görüyoruz
Ermenistan: Türkiye'yle ilişkileri ön koşulsuz olarak normalleştirmeyi mümkün görüyoruz
Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Erivan'ın Ankara'yla ilişkileri ön koşulsuz olarak normalleştirmeyi mümkün gördüğünü söyledi. 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T18:58+0300
2021-09-24T18:58+0300
dünya
ermenistan
türkiye
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Başkent Erivan'da basın toplantısı düzenleyen Grigoryan, "Ermenistan hükümeti, bölgenin tamamında barış ve istikrar sağlanması gerektiğini defaatle ifade etti. Bu mantık çerçevesinde Türkiye'yle ilişkileri düzeltmemiz gerekiyor. Bu düzelme, kademeli olmalı. Düzelmeyi sağlayabilecek fırsatlardan birinin Ermenistan ile Türkiye arasında en üst ve üst düzeylerde diyalog olduğuna eminiz" dedi.'Siyasi adımlar atılıyor'Ermenistan'ın Türkiye'yle ilişkileri düzeltmeye hazır olduğunun altını çizen Grigoryan, bu yönde siyasi adımlar atıldığını kaydetti.Grigoryan, "Türkiye ile ilişkilerin düzeltilmesini konuşuyor olmamız önemli ve bu süreç Azerbaycan'la olan ilişkilerden ayrı tutulmalı. Türkiye ile ilişkiler ön koşulsuz düzeltilmeli ve düzelmeyle birlikte ön koşulsuz bir diyalog başlatmanın mümkün olacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.'Dağlık Karabağ'ın statüsüyle ilgili karar alınmalı'Dağlık Karabağ'ın statüsüyle ilgili bir karar alınması gerektiğini de kaydeden Grigoryan, sözlerini şöyle sürdürdü: 8 Eylül'de Paşinyan, hükümetin bugünkü oturumunda bölgedeki tüm iletişim hatlarının açılması gerektiğini, ayrıca ikili ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda Türkiye ile diyalog başlatmaya hazır olduğunu ifade etmişti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, "Eğer Tayyip Erdoğan'la bir görüşme arzu ediyorsa işte burada artık belli adımların da atılması lazım. Biz görüşmelere kapalı değiliz, görüşmeleri yaparız. Nitekim, Gürcistan Başbakanıyla da görüşme arzusunu bana iletti, o da bana geldi. Ama dediğim gibi biz bu görüşmeleri yaparken burada onların olumlu yaklaşım göstermek suretiyle bu adımları atması lazım" demişti.
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ermenistan, türkiye

Ermenistan: Türkiye'yle ilişkileri ön koşulsuz olarak normalleştirmeyi mümkün görüyoruz

18:58 24.09.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girErmenistan
Ermenistan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
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Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Erivan'ın Ankara'yla ilişkileri ön koşulsuz olarak normalleştirmeyi mümkün gördüğünü söyledi.
Başkent Erivan'da basın toplantısı düzenleyen Grigoryan, "Ermenistan hükümeti, bölgenin tamamında barış ve istikrar sağlanması gerektiğini defaatle ifade etti. Bu mantık çerçevesinde Türkiye'yle ilişkileri düzeltmemiz gerekiyor. Bu düzelme, kademeli olmalı. Düzelmeyi sağlayabilecek fırsatlardan birinin Ermenistan ile Türkiye arasında en üst ve üst düzeylerde diyalog olduğuna eminiz" dedi.

'Siyasi adımlar atılıyor'

Ermenistan'ın Türkiye'yle ilişkileri düzeltmeye hazır olduğunun altını çizen Grigoryan, bu yönde siyasi adımlar atıldığını kaydetti.

Grigoryan, "Türkiye ile ilişkilerin düzeltilmesini konuşuyor olmamız önemli ve bu süreç Azerbaycan'la olan ilişkilerden ayrı tutulmalı. Türkiye ile ilişkiler ön koşulsuz düzeltilmeli ve düzelmeyle birlikte ön koşulsuz bir diyalog başlatmanın mümkün olacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

'Dağlık Karabağ'ın statüsüyle ilgili karar alınmalı'

Dağlık Karabağ'ın statüsüyle ilgili bir karar alınması gerektiğini de kaydeden Grigoryan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karabağ sorununun çözümü için yegane ve önemli platform AGİT Minsk Grubu. AGİT Minsk Grubu'nun tüm eş başkanları (Rusya, Fransa, ABD) Minsk Grubu çerçevesinde müzakerelere yeniden başlamanın ve önem arz eden Dağlık Karabağ'ın statüsü konusunu tartışmanın gerekli olduğunu belirttiler. Dağlık Karabağ sorunu çözülmedi. Statü konusunda karar alınması gerekiyor. Biz, bu kararı AGİT Minsk Grubu çerçevesinde görüyoruz. Bundan dolayı Azerbaycan'ın açıklamalarına anlam veremiyoruz, zira Karabağ sorunu bir toprak ihtilafı değil, kendi kaderini tayin etme konusudur."

8 Eylül'de Paşinyan, hükümetin bugünkü oturumunda bölgedeki tüm iletişim hatlarının açılması gerektiğini, ayrıca ikili ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda Türkiye ile diyalog başlatmaya hazır olduğunu ifade etmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, "Eğer Tayyip Erdoğan'la bir görüşme arzu ediyorsa işte burada artık belli adımların da atılması lazım. Biz görüşmelere kapalı değiliz, görüşmeleri yaparız. Nitekim, Gürcistan Başbakanıyla da görüşme arzusunu bana iletti, o da bana geldi. Ama dediğim gibi biz bu görüşmeleri yaparken burada onların olumlu yaklaşım göstermek suretiyle bu adımları atması lazım" demişti.
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