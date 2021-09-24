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https://tr.sputniknews.com/20210924/farc-muhalifleri-kolombiyanin-cucuta-bolgesindeki-askeri-usse-duzenlenen-saldiridan-biz-sorumluyuz-1049203718.html
FARC muhalifleri: Kolombiya'nın Cucuta bölgesindeki askeri üsse düzenlenen saldırıdan biz sorumluyuz
FARC muhalifleri: Kolombiya'nın Cucuta bölgesindeki askeri üsse düzenlenen saldırıdan biz sorumluyuz
'John Mechas' takma adlı FARC muhalifi bir komutan, Kolombiya'nın Cucuta bölgesindeki askeri üsse düzenlenen bombalı saldırı ile Devlet Başkanı Ivan Duque'yi... 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T03:58+0300
2021-09-24T03:58+0300
dünya
kolombiya
farc
bombalı saldırı
ivan duque
cucuta
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Asıl adı 'Javier Alonso Velosa' olan ve 'John Mechas' takma adını kullanan, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) örgütünün katıldığı barış sürecine karşı çıkarak silah bırakmayan komutan, geçen aylarda ülkenin Cucuta bölgesindeki askeri üssü hedef alan bombalı saldırıdan kendilerinin sorumlu olduğunu iddia etti.Kolombiya ordusunun 30. Tugay'ına ev sahipliği yapan üsse haziran ayında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı neticesinde ikisi Amerikalı askeri danışman olmak üzere 44 kişi yaralanmıştı.Haziran ayının sonlarında ise, Devlet Başkanı Ivan Duque'yi taşıyan helikopter, aynı bölgede kurşunların hedefi olmuştu.Temmuz ayında Norte de Santander eyaletinde, saldırılara karıştıkları gerekçesiyle 10 kişi tutuklanmıştı. Başsavcı, yakalananların tamamının 2016'da yapılan barış anlaşmasını reddeden ve muhalif 33. Cephe'ye bağlı olan eski FARC militanları olduğunu söylemişti.'Amerikalı danışmanlar ve tugay komutanlarına odaklandık'John Mechas, dün Catatumbo bölgesinde çekilen görüntülerde yerel bir muhabire yaptığı açıklamada, bombalı saldırıyı üstlenerek, 'Kuzey Amerikalı danışmanlar ve tugay komutanlarına' odaklanıldığını belirtti."Açıkçası, bunu yapan bizdik" diyen Mechas, "Kendi imkanlarımızla onlara güçlü bir darbe indirebilmek için uygun bir fırsattı" ifadelerini kullandı.Mechas, alt rütbelerdeki askerleri düşman olarak görmediklerini, ancak 'oligarşik mekanizmayla' savaşacaklarını da sözlerine ekledi.Kolombiya Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.2016'da FARC'ın yaklaşık 13 bin mensubu, örgütün 50 yıldan uzun süredir devam eden ihtilaftaki rolünü sona erdiren barış anlaşması uyarınca terhis edilmişti.Örgütün eski mensupları, 'Comunes' adlı bir siyasi parti kurarak legal siyasete atılmıştı.Kolombiya ordusunun paylaştığı bilgiye göre, halihazırda ülke genelinde yaklaşık 2 bin 500 FARC muhalifi bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20210617/kolombiya-askeri-birlikte-meydana-gelen-bombali-saldiridan-ulusal-kurtulus-ordusunu-sorumlu-tuttu-1044752640.html
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kolombiya, farc, bombalı saldırı, ivan duque, cucuta

FARC muhalifleri: Kolombiya'nın Cucuta bölgesindeki askeri üsse düzenlenen saldırıdan biz sorumluyuz

03:58 24.09.2021
© REUTERSKolombiya ordusu
Kolombiya ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© REUTERS
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'John Mechas' takma adlı FARC muhalifi bir komutan, Kolombiya'nın Cucuta bölgesindeki askeri üsse düzenlenen bombalı saldırı ile Devlet Başkanı Ivan Duque'yi taşıyan helikopterin hedef alınmasından kendilerinin sorumlu olduğunu söyledi.
Asıl adı 'Javier Alonso Velosa' olan ve 'John Mechas' takma adını kullanan, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) örgütünün katıldığı barış sürecine karşı çıkarak silah bırakmayan komutan, geçen aylarda ülkenin Cucuta bölgesindeki askeri üssü hedef alan bombalı saldırıdan kendilerinin sorumlu olduğunu iddia etti.
Kolombiya ordusunun 30. Tugay'ına ev sahipliği yapan üsse haziran ayında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı neticesinde ikisi Amerikalı askeri danışman olmak üzere 44 kişi yaralanmıştı.
Haziran ayının sonlarında ise, Devlet Başkanı Ivan Duque'yi taşıyan helikopter, aynı bölgede kurşunların hedefi olmuştu.
Temmuz ayında Norte de Santander eyaletinde, saldırılara karıştıkları gerekçesiyle 10 kişi tutuklanmıştı. Başsavcı, yakalananların tamamının 2016'da yapılan barış anlaşmasını reddeden ve muhalif 33. Cephe'ye bağlı olan eski FARC militanları olduğunu söylemişti.

'Amerikalı danışmanlar ve tugay komutanlarına odaklandık'

John Mechas, dün Catatumbo bölgesinde çekilen görüntülerde yerel bir muhabire yaptığı açıklamada, bombalı saldırıyı üstlenerek, 'Kuzey Amerikalı danışmanlar ve tugay komutanlarına' odaklanıldığını belirtti.
"Açıkçası, bunu yapan bizdik" diyen Mechas, "Kendi imkanlarımızla onlara güçlü bir darbe indirebilmek için uygun bir fırsattı" ifadelerini kullandı.
Mechas, alt rütbelerdeki askerleri düşman olarak görmediklerini, ancak 'oligarşik mekanizmayla' savaşacaklarını da sözlerine ekledi.
Kolombiya Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.
2016'da FARC'ın yaklaşık 13 bin mensubu, örgütün 50 yıldan uzun süredir devam eden ihtilaftaki rolünü sona erdiren barış anlaşması uyarınca terhis edilmişti.
Örgütün eski mensupları, 'Comunes' adlı bir siyasi parti kurarak legal siyasete atılmıştı.
Kolombiya ordusunun paylaştığı bilgiye göre, halihazırda ülke genelinde yaklaşık 2 bin 500 FARC muhalifi bulunuyor.
Kolombiya - bombalı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2021
DÜNYA
Kolombiya, askeri birlikte meydana gelen bombalı saldırıdan Ulusal Kurtuluş Ordusu'nu sorumlu tuttu
17 Haziran , 03:08
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