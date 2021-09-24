https://tr.sputniknews.com/20210924/fatih-altayli-ak-partinin-kamuoyu-arastirmalarini-da-yapan-firmanin-patronuna-bir-olasiligi-sordum-1049210496.html

Fatih Altaylı: AK Parti'nin kamuoyu araştırmalarını da yapan firmanın patronuna bir olasılığı sordum

Fatih Altaylı: AK Parti'nin kamuoyu araştırmalarını da yapan firmanın patronuna bir olasılığı sordum

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, AK Parti'nin kamuoyu araştırmalarını da yapan firmanın patronuna "Şöyle bir olasılığa ne dersin?" diyerek bir plan anlattığını... 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T11:58+0300

2021-09-24T11:58+0300

2021-09-24T12:00+0300

politika

ak parti

chp

ali babacan

meral akşener

mansur yavaş

araştırma

fatih altaylı

iyi parti

millet ittifakı

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Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, 'En iyi aday seçilebilecek olandır' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığına aday olması halinde Akşener’in de 3. aday olarak gireceği bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2. tura Akşener’in kalacağı yolundaki iddiama 'Sen Akşener’in aday olması gerektiğini mi düşünüyorsun?' soruları geldi" diye başladı.Bu konulara hiç kafa yormadığını söyleyen Altaylı, "Kim isterse aday olur. Kimseyi de desteklemiyorum. Benim işim değil. Benim yaptığım sadece tespit ve bir tür fikir jimnastiği" dedi. Altaylı, şöyle devam etti:"Ancak birkaç ay önce AK Parti’nin kamuoyu araştırmalarını da yapan bir firmanın AK Partili olarak bilinen patronuna 'Şöyle bir olasılığa ne dersin?' diyerek bir plan anlattım.'Millet İttifakı Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı, Meral Akşener İçişleri’nden, Ali Babacan Ekonomi’den, Osman Korutürk de Dışişleri'nden sorumlu Başkan yardımcısı diye seçime girseler ne olur?''Daha tahmin için erken ama 60'a yaklaşabilir görünüyor'Araştırma firmasını patronu iki ay sonra geldi ve 'Kabus senaryosu olurmuş, gördük' dedi. 'Ne alır tahminince' diye sordum. 'Daha tahmin için erken ama 60'a yaklaşabilir görünüyor' dedi.Benim ise etrafa bakınca gördüğüm şudur. Mansur Yavaş yaptıkları ve yapmadıkları ile, tarzı ve tavrı ile, şaşırtıcı derecede olgun demokratik tavrı ile, iş yapma üslubu ile gerektiğinde sert gerektiğinde yumuşak üslubu ile, şeffaf yönetim anlayışı ile halkın gözünde giderek yükselen bir değere sahip.'Ama devlet yönetme tecrübesi yok' ya da 'Uluslararası ilişkileri nasıl götürecek kardeşim' diyenlere 'Tayyip Bey seçildiği zaman çok mu devlet tecrübesi, çok mu uluslararası ilişkiler bilgisi vardı' yanıtları verildiğini duyuyorum sıklıkla.Ekonomi konusunda ise Ali Babacan’a güvenenlerin özellikle iş çevrelerinde çok yoğun olduğu aşikar. Babacan’ın bilgisine, ilişkilerine ve mali namusuna da güven yüksek.Geçenlerde bir sohbette Ali Babacan’ın adı geçerken, tekstil piyasasında iş yapan bir işadamı 'Kardeşim, kimse tam fatura çalışmazken bizim sektördü tam fatura çalışan, vade farkını faturaya yansıtan tek firma Ali Babacan’ın babasının firmasıydı' diyordu.Dediğim gibi bunlar benim işim değil. Ama siyasete bazen yakından bazen uzaktan ama tarafsız gözle bakan biri olarak Millet İttifakı’nın en güçlü adayı olarak Mansur Yavaş’ı gördüğümü söylemeliyim."'En önemli profil seçilebilme profilidir'Altaylı, bazı okurların "Adayın kimliği değil, hangi profilde olacağı önemli" dediğini belirterek "Güldüm. En önemli profil seçilebilme profilidir. Seçilemeyecek adayın profili ne olursa olsun önemli değildir. AK Parti açısından ideal aday kombinasyonu Erdoğan’a karşı Kılıçdaroğlu’dur. Böyle bir kombinasyonla seçim ilk turda biter" ifadesini kullandı.

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