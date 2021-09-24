https://tr.sputniknews.com/20210924/felc-gecirmis-hastalar-icin-goz-hareketleriyle-ilerleyen-arac-yaptilar-1049217786.html
Felç geçirenler için göz hareketleriyle ilerleyen araç yaptılar
Felç geçirenler için göz hareketleriyle ilerleyen araç yaptılar
TEKNOFEST’te yarışan BTU Brain takımı, felç geçirmiş hastalar için beyin dalga kontrollü bir araç geliştirdi. Araç göz hareketleriyle ilerliyor ve tanımlı... 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T15:16+0300
2021-09-24T15:16+0300
2021-09-24T15:18+0300
yaşam
türkiye
beyin
yarışma
araç
dalga
göz
felç
teknofest
bursa teknik üniversitesi
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Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 2021’de ‘İnsanlık Yararına Teknolojiler’ yarışmasında yarışan Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri İsmail Zengin ve Ramazan Yavuz felç geçirmiş hastalar için beyin dalga kontrollü bir araç geliştirdi. Araç hastaların göz hareketleriyle hareket ediyor, tanımlı olduğu kişiye gelen ‘neredesin’ kısa mesajıyla lokasyon da gönderebiliyor.Projeyi anlatan Zengin “İzlemiş olduğumuz bir filmde, 15 dakika boyunca sadece tavanın gösterilmesi ve ‘siz 15 dakikada sıkıldınız, insanlar bunu ömürleri boyunca yaşıyor’ mesajının verilmesi bizi bu projeyi geliştirme konusunda etkiledi. Hastalar bunu yaşamasın, biraz da olsa kendi ihtiyaçlarını da görebilsinler diye bunu yapmak istedik” diye konuştu.Aracın nasıl çalıştığını aktaran Yavuz ise “Biz beyin sinyallerinden çıkartarak yapıyoruz. Bizim tek elektrotlu bir cihazımız var EEG sinyallerini okuyor. Beyindeki sinyalleri ölçerek göz hareketlerini çıkarabiliyoruz. Buna istinaden hareketi sağlıyoruz. Yukarı baktıysa onun algoritmasını kuruyoruz, ileri gitsin, aşağı baktıysa geri gitsin. Göz kırptıysa dursun. İlerleyen zamanlarda elektrot sayısını çoğaltarak düşünce ile hareketi sağlamayı planlıyoruz” dedi.BTU Brain takımı, iki senedir TEKNOFEST’e katıldıklarını ve her sene projeyi daha da ileri seviyeye taşıma amacında olduklarını vurguladı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Burcu Okutan
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türkiye, beyin, yarışma, araç, dalga, göz, felç, teknofest, bursa teknik üniversitesi
Felç geçirenler için göz hareketleriyle ilerleyen araç yaptılar
15:16 24.09.2021 (güncellendi: 15:18 24.09.2021)
TEKNOFEST’te yarışan BTU Brain takımı, felç geçirmiş hastalar için beyin dalga kontrollü bir araç geliştirdi. Araç göz hareketleriyle ilerliyor ve tanımlı olduğu kişiye gelen ‘neredesin’ kısa mesajıyla lokasyon da gönderebiliyor.
Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 2021’de ‘İnsanlık Yararına Teknolojiler’ yarışmasında yarışan Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri İsmail Zengin ve Ramazan Yavuz felç geçirmiş hastalar için beyin dalga kontrollü bir araç geliştirdi. Araç hastaların göz hareketleriyle hareket ediyor, tanımlı olduğu kişiye gelen ‘neredesin’ kısa mesajıyla lokasyon da gönderebiliyor.
Projeyi anlatan Zengin “İzlemiş olduğumuz bir filmde, 15 dakika boyunca sadece tavanın gösterilmesi ve ‘siz 15 dakikada sıkıldınız, insanlar bunu ömürleri boyunca yaşıyor’ mesajının verilmesi bizi bu projeyi geliştirme konusunda etkiledi. Hastalar bunu yaşamasın, biraz da olsa kendi ihtiyaçlarını da görebilsinler diye bunu yapmak istedik” diye konuştu.
Aracın nasıl çalıştığını aktaran Yavuz ise “Biz beyin sinyallerinden çıkartarak yapıyoruz. Bizim tek elektrotlu bir cihazımız var EEG sinyallerini okuyor. Beyindeki sinyalleri ölçerek göz hareketlerini çıkarabiliyoruz. Buna istinaden hareketi sağlıyoruz. Yukarı baktıysa onun algoritmasını kuruyoruz, ileri gitsin, aşağı baktıysa geri gitsin. Göz kırptıysa dursun. İlerleyen zamanlarda elektrot sayısını çoğaltarak düşünce ile hareketi sağlamayı planlıyoruz” dedi.
BTU Brain takımı, iki senedir TEKNOFEST’e katıldıklarını ve her sene projeyi daha da ileri seviyeye taşıma amacında olduklarını vurguladı.