Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210924/filistin-devlet-baskani-abbas-israile-isgaline-son-vermesi-icin-bir-yil-veriyoruz-1049226511.html
Filistin Devlet Başkanı Abbas: İsrail'e, işgaline son vermesi için bir yıl veriyoruz
Filistin Devlet Başkanı Abbas: İsrail'e, işgaline son vermesi için bir yıl veriyoruz
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümün başarısız olması durumunda, ya BM’nin 1947 tarihli 181 bölme kararına... 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T20:24+0300
2021-09-24T20:24+0300
dünya
israil
filistin
mahmud abbas
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104207/93/1042079347_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_18be52c9611172db02ccbbd31217ad4a.jpg
Abbas, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinden, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na video mesaj yöntemiyle hitap etti.İsrail’in imzalanan anlaşmalara uymadığını ve tüm barış girişimlerinden kaçındığını vurgulayan Abbas, “İşgal devletine, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere 1967 sınırlarındaki işgaline son vermesi için bir yıl veriyoruz. Bu süre zarfında Orta Doğu Dörtlüsü (Rusya, ABD, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler) gözetiminde sınırı çizmeye ve tüm sorunları çözmeye hazırız. Aksi takdirde neden 1967 sınırları üzerinde bir İsrail’i tanımaya devam edeceğiz?” dedi.Abbas Filistin halkının kendi kaderini tayin etmek ve haklarını almak için mücadelesini sürdürmeye devam edeceğine vurgu yaparak, “Filistinlilere, 1967 sınırlarının iki katı olarak Tarihi Filistin topraklarının yüzde 44'ünü veren 1947 tarihli 181 sayılı Bölünme Kararına dayalı bir çözüme geri dönme seçeneği de dahil olmak üzere alternatifler halkımıza açıktır.” ifadelerini kullandı.Filistin halkının İsrail’in işgali ve ırka dayalı ayrımcı devlet politikasını güçlendirme çabalarını sürdürmesini kabul etmeyeceğine dikkati çeken Abbas, “Buna karşın sahadaki gerçekler ve gelişmeler, Tarihi Filistin topraklarında herkesin tam ve eşit siyasi haklara kavuşacağı tek bir devlet çatısı altında yaşamayı dayatacaktır.” şeklinde konuştu.Abbas, “İsrail’in seçimi yapması gerekiyor. Önündeki seçenekler bunlardır ve seçim yapmak zorundadır” uyarısında bulundu.İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi" kabul etmemesi nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210906/israil-cumhurbaskani-herzog-filistin-yonetimiyle-yeniden-iliskiye-gecilmesi-cagrisi-yapti-1048641771.html
israil
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104207/93/1042079347_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_a5e6803431e313c26be93c75a81bcecd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, filistin, mahmud abbas

Filistin Devlet Başkanı Abbas: İsrail'e, işgaline son vermesi için bir yıl veriyoruz

20:24 24.09.2021
© AA / Issam RimawiFilistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© AA / Issam Rimawi
Abone ol
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümün başarısız olması durumunda, ya BM’nin 1947 tarihli 181 bölme kararına dönme seçeneği ya da herkesin eşit siyasi haklara sahip olduğu tarihi Filistin topraklarında tek devletli bir çözüm yoluna gideceklerini söyledi.
Abbas, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinden, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na video mesaj yöntemiyle hitap etti.

İsrail’in imzalanan anlaşmalara uymadığını ve tüm barış girişimlerinden kaçındığını vurgulayan Abbas, “İşgal devletine, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere 1967 sınırlarındaki işgaline son vermesi için bir yıl veriyoruz. Bu süre zarfında Orta Doğu Dörtlüsü (Rusya, ABD, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler) gözetiminde sınırı çizmeye ve tüm sorunları çözmeye hazırız. Aksi takdirde neden 1967 sınırları üzerinde bir İsrail’i tanımaya devam edeceğiz?” dedi.

Abbas Filistin halkının kendi kaderini tayin etmek ve haklarını almak için mücadelesini sürdürmeye devam edeceğine vurgu yaparak, “Filistinlilere, 1967 sınırlarının iki katı olarak Tarihi Filistin topraklarının yüzde 44'ünü veren 1947 tarihli 181 sayılı Bölünme Kararına dayalı bir çözüme geri dönme seçeneği de dahil olmak üzere alternatifler halkımıza açıktır.” ifadelerini kullandı.

Filistin halkının İsrail’in işgali ve ırka dayalı ayrımcı devlet politikasını güçlendirme çabalarını sürdürmesini kabul etmeyeceğine dikkati çeken Abbas, “Buna karşın sahadaki gerçekler ve gelişmeler, Tarihi Filistin topraklarında herkesin tam ve eşit siyasi haklara kavuşacağı tek bir devlet çatısı altında yaşamayı dayatacaktır.” şeklinde konuştu.

Abbas, “İsrail’in seçimi yapması gerekiyor. Önündeki seçenekler bunlardır ve seçim yapmak zorundadır” uyarısında bulundu.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi" kabul etmemesi nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.
İsrail'deki Siyonist Birlik Partisi lideri İsaac Herzog - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
DÜNYA
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Filistin yönetimiyle yeniden ilişkiye geçilmesi çağrısı yaptı
6 Eylül, 05:55
601100
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:36İtalya'da market alışverişinden kare paylaşan Ebrar Karakurt: 'TR'de 1.000 lira, İtalya'da 55 euro'
20:31Cumhurbaşkanı Yardımcısı: İnsanımızı uyuşturucuya kurban vermeyecek, bu savaştan galip çıkacağız
20:25Gazprom: Avrupa’daki doğalgaz kıtlığında elimiz olduğu iddiaları saçma
20:24Filistin Devlet Başkanı Abbas: İsrail'e, işgaline son vermesi için bir yıl veriyoruz
20:16Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı
20:04CNN sunucusu Chris Cuomo hakkında cinsel taciz iddiası
19:57Rizespor Başkanı Tahir Kıran: Galatasaray'ı Rize'ye gömmeliyiz, o malum takım bizimle çok uğraşıyor
19:50IMF Başkanı Georgieva: Küresel fosil yakıt sübvansiyonları 2020'de 6 trilyon doları buldu
19:40Mehmet Ali Erbil: Bölüm başı 1 trilyon 2 trilyon para veriyorlar, televizyonu bitirdiler
19:39Herkesin gözü önünde Balıklıgöl’e atlayıp yüzdü
19:35Son 24 saatte 27 bin 197 yeni vaka tespit edildi, 221 kişi hayatını kaybetti
19:22Erdoğan: Yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu güçte Avrupa'da 5'inci, dünyada 12'nci sıradayız
19:15Bakan Pakdemirli: Destekleme ödemelerini bugün gerçekleştiriyoruz
19:12Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası yatırımcıların ülkemize yönelik ilgisi de giderek artmaktadır
19:08Rus bilim insanı açıkladı: Güneş’in rengi ne?
19:04CHP'li Öztrak: İlk seçimde işbaşına geleceğiz, millet rahat nefes alacak
18:58Ermenistan: Türkiye'yle ilişkileri ön koşulsuz olarak normalleştirmeyi mümkün görüyoruz
18:43Fed Başkanı Powell'dan 'yeni gerçeğe uyum' açıklaması
18:40Lübnan Başbakanı Mikati, ilk resmi ziyaretini Fransa’ya yaptı
18:40TEKNOFEST'te konuşan Aziz Sancar'dan gençlere: İnatçı olun