Foreign Policy: Lavrov’un diplomasideki ustalığı Moskova’nın karşıtlarına engel oluyor

Makalede Lavrov’un diplomasi konusundaki ustalığının Moskova’nın karşıtlarına engel olduğu belirtildi. Makaleye göre Lavrov’un diplomasi konusundaki ustalığı, Moskova’nın karşıtlarına uluslararası arenada kendi çıkarlarını sunmasına sıklıkla engel oluyor. “Amerikan ve Avrupa diplomasisinin önüne engeller koymak onun için amansız bir sanat biçimi haline geldi” ifadelerinin kullanıldığı makalede Lavrov’un muhataplarının zorlu görüşmelerdeki davranışlarına dikkat çekildi. Makalede, “Lavrov, onun diplomatik deneyimi ve boy ölçüşmesi güç hünerlerini kabul eden bazı Batılı mevkidaşlarından gönülsüz bir saygı görüyor” ifadelerine de yer verildi. Bununla birlikte yazıda Lavrov’un Moskova’nın mesajlarını BM’ye açıkça iletebilecek profesyonel biri olarak görüldüğü de vurgulandı. Lavrov şu anda 76. BM Genel Kurulu’nun düzenlendiği New York’ta ve yarın konuşmasını yapacak.
ABD’de yayın yapan Foreign Policy dergisi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un uzun yıllara dayanan diplomasi deneyimiyle ilgili bir makale yayınladı.
Makalede Lavrov’un diplomasi konusundaki ustalığının Moskova’nın karşıtlarına engel olduğu belirtildi. Makaleye göre Lavrov’un diplomasi konusundaki ustalığı, Moskova’nın karşıtlarına uluslararası arenada kendi çıkarlarını sunmasına sıklıkla engel oluyor.
“Amerikan ve Avrupa diplomasisinin önüne engeller koymak onun için amansız bir sanat biçimi haline geldi” ifadelerinin kullanıldığı makalede Lavrov’un muhataplarının zorlu görüşmelerdeki davranışlarına dikkat çekildi.
Makalede, “Lavrov, onun diplomatik deneyimi ve boy ölçüşmesi güç hünerlerini kabul eden bazı Batılı mevkidaşlarından gönülsüz bir saygı görüyor” ifadelerine de yer verildi.
Bununla birlikte yazıda Lavrov’un Moskova’nın mesajlarını BM’ye açıkça iletebilecek profesyonel biri olarak görüldüğü de vurgulandı.
Lavrov şu anda 76. BM Genel Kurulu’nun düzenlendiği New York’ta ve yarın konuşmasını yapacak.