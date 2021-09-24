https://tr.sputniknews.com/20210924/fsb-yekaterinburgda-yakalanan-15-teroristten-5i-tutuklandi-digerleri-sinir-disi-edilecek-1049202328.html

FSB: Yekaterinburg'da yakalanan 15 teröristten 5'i tutuklandı, diğerleri sınır dışı edilecek

FSB: Yekaterinburg'da yakalanan 15 teröristten 5'i tutuklandı, diğerleri sınır dışı edilecek

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Eylül ayında yapılan üç özel operasyonda Sverdlovsk Bölgesi'nde faaliyet yürüten 15 terör örgütü üyesinin yakalandığını... 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T01:23+0300

2021-09-24T01:23+0300

2021-09-24T01:23+0300

dünya

rusya

orta asya

fsb

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102658/67/1026586790_0:281:5389:3312_1920x0_80_0_0_7b8a176dcf9a45a600b6a787b0962b8b.jpg

Terörle mücadele çalışmalarını sürdüren FSB, bu ay içinde Yekaterinburg'da gerçekleştirilen özel operasyonların sonuçları hakkında açıklama yaptı. Eylülde şimdiye dek üç özel operasyon düzenlenerek 15 teröristin gözaltına alındığını kaydeden FSB, yakalanan teröristlerin 5'inin tutuklandığını, 10 teröristin ise sınır dışı edileceğini bildirdi.FSB, teröristlerin hücrelerinde yapılan aramalarda 3 kilo patlayıcı madde ele geçirildiğinin altını çizdi.FSB, tutuklanan 5 terörist hakkında Rusya Ceza Kanunu'nun terörle ilgili bazı maddeleri uyarınca 3'er dava açıldığını da vurguladı.Dün FSB, Yekaterinburg kentinde göçmenleri teröre yönlendiren, cihatçılardan oluşan bir hücrenin çökertildiğini açıklamıştı.FSB, hücrenin Orta Asya ülkelerinin vatandaşlarından oluştuğuna dikkat çekmişti.

rusya

orta asya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, orta asya, fsb