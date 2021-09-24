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FSB: Yekaterinburg'da yakalanan 15 teröristten 5'i tutuklandı, diğerleri sınır dışı edilecek
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoABD'nin yaptırım paketine dahil ettiği Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) Moskova'daki merkezi
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Eylül ayında yapılan üç özel operasyonda Sverdlovsk Bölgesi'nde faaliyet yürüten 15 terör örgütü üyesinin yakalandığını duyurdu.
Terörle mücadele çalışmalarını sürdüren FSB, bu ay içinde Yekaterinburg'da gerçekleştirilen özel operasyonların sonuçları hakkında açıklama yaptı.
Eylülde şimdiye dek üç özel operasyon düzenlenerek 15 teröristin gözaltına alındığını kaydeden FSB, yakalanan teröristlerin 5'inin tutuklandığını, 10 teröristin ise sınır dışı edileceğini bildirdi.
FSB, teröristlerin hücrelerinde yapılan aramalarda 3 kilo patlayıcı madde ele geçirildiğinin altını çizdi.
FSB, tutuklanan 5 terörist hakkında Rusya Ceza Kanunu'nun terörle ilgili bazı maddeleri uyarınca 3'er dava açıldığını da vurguladı.
Dün FSB, Yekaterinburg kentinde göçmenleri teröre yönlendiren, cihatçılardan oluşan bir hücrenin çökertildiğini açıklamıştı.
FSB, hücrenin Orta Asya ülkelerinin vatandaşlarından oluştuğuna dikkat çekmişti.
Eylülde şimdiye dek üç özel operasyon düzenlenerek 15 teröristin gözaltına alındığını kaydeden FSB, yakalanan teröristlerin 5'inin tutuklandığını, 10 teröristin ise sınır dışı edileceğini bildirdi.
FSB, teröristlerin hücrelerinde yapılan aramalarda 3 kilo patlayıcı madde ele geçirildiğinin altını çizdi.
FSB, tutuklanan 5 terörist hakkında Rusya Ceza Kanunu'nun terörle ilgili bazı maddeleri uyarınca 3'er dava açıldığını da vurguladı.
Dün FSB, Yekaterinburg kentinde göçmenleri teröre yönlendiren, cihatçılardan oluşan bir hücrenin çökertildiğini açıklamıştı.
FSB, hücrenin Orta Asya ülkelerinin vatandaşlarından oluştuğuna dikkat çekmişti.