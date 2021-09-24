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Galatasaray'da tarihi başarısızlık
Galatasaray'da tarihi başarısızlık
Galatasaray Kayserispor yenilgisiyle 6 hafta sonunda 8 puanda kaldı. Böylece Galatasaray son 32 yılın en kötü sezon başlangıcını yaptı. 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T01:00+0300
2021-09-24T01:00+0300
2021-09-24T01:00+0300
spor
galatasaray
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Galatasaray son 32 yılın en kötü sezon başlangıcını yaptı. Sarı kırmızılılarda galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Galatasaray, Kayserispor'a 3-0 kaybederek 6 haftada 8 puan toplayabildi.Kulüp tarihinden en az puan toplanan sezon ise 1989-1990 sezonuydu. O dönem 2 galibiyet alabilen Galatasaray yalnızca 6 puan toplayabilmişti.
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MIA „Rosiya Segodnya“
galatasaray
Galatasaray'da tarihi başarısızlık
Galatasaray Kayserispor yenilgisiyle 6 hafta sonunda 8 puanda kaldı. Böylece Galatasaray son 32 yılın en kötü sezon başlangıcını yaptı.
Galatasaray son 32 yılın en kötü sezon başlangıcını yaptı.
Sarı kırmızılılarda galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Galatasaray, Kayserispor'a 3-0 kaybederek 6 haftada 8 puan toplayabildi.
Kulüp tarihinden en az puan toplanan sezon ise 1989-1990 sezonuydu. O dönem 2 galibiyet alabilen Galatasaray yalnızca 6 puan toplayabilmişti.