https://tr.sputniknews.com/20210924/galatasarayda-tarihi-basarisizlik-1049201243.html

Galatasaray'da tarihi başarısızlık

Galatasaray'da tarihi başarısızlık

Galatasaray Kayserispor yenilgisiyle 6 hafta sonunda 8 puanda kaldı. Böylece Galatasaray son 32 yılın en kötü sezon başlangıcını yaptı. 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T01:00+0300

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2021-09-24T01:00+0300

spor

galatasaray

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Galatasaray son 32 yılın en kötü sezon başlangıcını yaptı. Sarı kırmızılılarda galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Galatasaray, Kayserispor'a 3-0 kaybederek 6 haftada 8 puan toplayabildi.Kulüp tarihinden en az puan toplanan sezon ise 1989-1990 sezonuydu. O dönem 2 galibiyet alabilen Galatasaray yalnızca 6 puan toplayabilmişti.

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2021

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galatasaray