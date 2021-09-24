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Gazprom: Avrupa’daki doğalgaz kıtlığında elimiz olduğu iddiaları saçma
Gazprom: Avrupa’daki doğalgaz kıtlığında elimiz olduğu iddiaları saçma
Avrupalı milletvekillerinin, doğalgaz fiyatlarındaki ani artış nedeniyle Rus enerji şirketi Gazprom’a soruşturma açılması talebini değerlendiren Gazprom Export... 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T20:25+0300
2021-09-24T20:25+0300
ekonomi
avrupa
gazprom
doğalgaz
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Gazprom Export Sözleşme Yapılandırma ve Fiyatlandırma Daire Başkanı Sergey Komlev, kurumsal yayın için kaleme aldığı yazıda, “Gazprom’un Avrupa’ya boru hatları üzerinden yaptığı gaz teslimatı tarihi maksimumlar seviyesinde gerçekleşiyor, artan teslimatın büyük kısmı büyük alıcılara tekabül ediyor” ifadesini kullandı.Temmuz sonu tahminlere göre, Gazprom’un bu yılın ilk 7 ayında doğalgaz üretiminin 298 milyar 200 milyon metre küp olarak gerçekleştiğini bildiren Komlev, bu rakamın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.4 daha fazla olduğunu kaydetti.Aynı dönemde, yüzde 23.2 oranında artan gaz ihracatının 115 milyar 300 milyon metreküp olarak gerçekleştiği vurgulandı.ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazprom’un Ukrayna transiti için ek hacimlerin rezervasyonundan vazgeçmesini “endişe kaynağı” olarak nitelendirerek sevkiyatı artırma talebinde bulunmuştu.Gazprom, mevcut anlaşmalardan doğan tüm yükümlülüklerini yerine getirdiklerini defalarca kaydetmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın talebinin mantık dışı olduğunu belirterek, “Amerikalılar şu basit hakikati anlamalılar, yakıt önce satılıyor, ardından üretiliyor, sonra sevk ediliyor. Bu yüzden sevkiyatın artırılması için Avrupalı partnerler ek alımlar yapmalı” ifadesini kullanmıştı.
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avrupa, gazprom, doğalgaz

Gazprom: Avrupa’daki doğalgaz kıtlığında elimiz olduğu iddiaları saçma

20:25 24.09.2021
© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINAGazprom
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINA
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Avrupalı milletvekillerinin, doğalgaz fiyatlarındaki ani artış nedeniyle Rus enerji şirketi Gazprom’a soruşturma açılması talebini değerlendiren Gazprom Export yetkilisi Komlev, suçlamaların saçma olduğunu belirtti.
Gazprom Export Sözleşme Yapılandırma ve Fiyatlandırma Daire Başkanı Sergey Komlev, kurumsal yayın için kaleme aldığı yazıda, “Gazprom’un Avrupa’ya boru hatları üzerinden yaptığı gaz teslimatı tarihi maksimumlar seviyesinde gerçekleşiyor, artan teslimatın büyük kısmı büyük alıcılara tekabül ediyor” ifadesini kullandı.
Temmuz sonu tahminlere göre, Gazprom’un bu yılın ilk 7 ayında doğalgaz üretiminin 298 milyar 200 milyon metre küp olarak gerçekleştiğini bildiren Komlev, bu rakamın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.4 daha fazla olduğunu kaydetti.
Aynı dönemde, yüzde 23.2 oranında artan gaz ihracatının 115 milyar 300 milyon metreküp olarak gerçekleştiği vurgulandı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazprom’un Ukrayna transiti için ek hacimlerin rezervasyonundan vazgeçmesini “endişe kaynağı” olarak nitelendirerek sevkiyatı artırma talebinde bulunmuştu.
Gazprom, mevcut anlaşmalardan doğan tüm yükümlülüklerini yerine getirdiklerini defalarca kaydetmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın talebinin mantık dışı olduğunu belirterek, “Amerikalılar şu basit hakikati anlamalılar, yakıt önce satılıyor, ardından üretiliyor, sonra sevk ediliyor. Bu yüzden sevkiyatın artırılması için Avrupalı partnerler ek alımlar yapmalı” ifadesini kullanmıştı.
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