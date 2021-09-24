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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan yurtlarla ilgili yeni açıklama
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan yurtlarla ilgili yeni açıklama
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, artan kira ve yurt fiyatları nedeniyle barınma problemi yaşadığını belirten öğrencilerle ilgili konuştu... 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T14:36+0300
2021-09-24T14:45+0300
türkiye
gençlik ve spor bakanlığı
yurt
kyk
açıklama
mehmet muharrem kasapoğlu
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. A Haber yayınına katılan Bakan Kasapoğlu, 'Türkiye'deki yurt altyapısının an itibariyle dünyada hiçbir ülkede olmadığını' söyledi. Her gencin barınma ihtiyacını karşılayacaklarını dile getiren Kasapoğlu, "81 ilde 270 ilçede şu anda hizmet veren yurdumuz var. Burada 720 bin yatak kapasitesinden bahsediyoruz" ifadesini kullandı. Kasapoğlu'nun açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:"2002 yılı ile 2021 yılı kıyaslaması olarak bakıldığı zaman hem yatak hem hizmet hem de konfor açısında büyük farklar var. Altyapı olarak sunulan hizmet standardı olarak dünyanın en güçlü otel zincirleri ile rekabet edebilecek bir altyapı sistemimiz var. Türkiye'nin her yerinde olan ve sadece barınmayı değil beslemesinden sanatına sporuna kadar her türlü hizmeti bünyesinde barındıran bir altyapı var.'Pandemide yoğunluk oluştu'Dünyada eğitimi ihracat kalemi olarak gören ülkeler var. Bu ülkelere gidip baktığınız zaman bizim yurtlarımız ile kıyaslanamaz bile. Bu altyapı sistemi kolay kurulmadı. Cumhuriyet tarihinde böyle bir şey var mıydı? 20 kişilik odalar, 1 katta bir banyo bir lavabo vardı. Biz bunların hepsini yeniden inşa ettik. Etüt alanları olmayan merkezler ısınmayan kaloriferler vardı bunların hepsini yeniledik. Bunlar çok uzun zamanlar değil bunlar 2000'li yılların başı ve 90'lı yıllarda olan şeylerdi. Şu anda yaşananı bir sorun olarak dile getirmek haksızlık olur. Pandemi sürecinde başvuru almadık. Bu süreç ile yeni dönem birleşince bir yoğunluk oluştu."Yurt kapasitelerinin en önemli öncelikleri olduğunu kaydeden Kasapoğlu, "Eylemlerle ilgili olarak, İçişleri Bakanlığı eylem yapan gençlerin yurtlarımıza başvuru yapmadıkları belirledi" dedi.Kasapoğlu, "Yoğunluklarımız var ama çalışmalarımız devam ediyor. Bazı şehirlerde tüm öğrenciler yurtlara yerleşti" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210922/ogrenciler-neden-barinamiyor-1049147369.html
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gençlik ve spor bakanlığı, yurt, kyk, açıklama, mehmet muharrem kasapoğlu

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan yurtlarla ilgili yeni açıklama

14:36 24.09.2021 (güncellendi: 14:45 24.09.2021)
© AA / Evrim AydınGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© AA / Evrim Aydın
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, artan kira ve yurt fiyatları nedeniyle barınma problemi yaşadığını belirten öğrencilerle ilgili konuştu. Kasapoğlu, "İstanbul’da, İzmir’de, Anadolu’da yeni yurtlar açacağız, kiralamalar var. Bazı şehirlerde tüm öğrenciler yurtlara yerleşti. Pazartesi günü ek yerleştirmeler devam edecek" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
A Haber yayınına katılan Bakan Kasapoğlu, 'Türkiye'deki yurt altyapısının an itibariyle dünyada hiçbir ülkede olmadığını' söyledi. Her gencin barınma ihtiyacını karşılayacaklarını dile getiren Kasapoğlu, "81 ilde 270 ilçede şu anda hizmet veren yurdumuz var. Burada 720 bin yatak kapasitesinden bahsediyoruz" ifadesini kullandı. Kasapoğlu'nun açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:
"2002 yılı ile 2021 yılı kıyaslaması olarak bakıldığı zaman hem yatak hem hizmet hem de konfor açısında büyük farklar var. Altyapı olarak sunulan hizmet standardı olarak dünyanın en güçlü otel zincirleri ile rekabet edebilecek bir altyapı sistemimiz var. Türkiye'nin her yerinde olan ve sadece barınmayı değil beslemesinden sanatına sporuna kadar her türlü hizmeti bünyesinde barındıran bir altyapı var.

'Pandemide yoğunluk oluştu'

Dünyada eğitimi ihracat kalemi olarak gören ülkeler var. Bu ülkelere gidip baktığınız zaman bizim yurtlarımız ile kıyaslanamaz bile. Bu altyapı sistemi kolay kurulmadı. Cumhuriyet tarihinde böyle bir şey var mıydı? 20 kişilik odalar, 1 katta bir banyo bir lavabo vardı. Biz bunların hepsini yeniden inşa ettik. Etüt alanları olmayan merkezler ısınmayan kaloriferler vardı bunların hepsini yeniledik. Bunlar çok uzun zamanlar değil bunlar 2000'li yılların başı ve 90'lı yıllarda olan şeylerdi. Şu anda yaşananı bir sorun olarak dile getirmek haksızlık olur. Pandemi sürecinde başvuru almadık. Bu süreç ile yeni dönem birleşince bir yoğunluk oluştu."
Yurt kapasitelerinin en önemli öncelikleri olduğunu kaydeden Kasapoğlu, "Eylemlerle ilgili olarak, İçişleri Bakanlığı eylem yapan gençlerin yurtlarımıza başvuru yapmadıkları belirledi" dedi.
Kasapoğlu, "Yoğunluklarımız var ama çalışmalarımız devam ediyor. Bazı şehirlerde tüm öğrenciler yurtlara yerleşti" diye konuştu.
Barınamıyoruz Hareketi eylemi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
GÖRÜŞ
Öğrenciler neden barınamıyor?
22 Eylül, 19:15
521101
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