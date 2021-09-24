https://tr.sputniknews.com/20210924/gretadan-hafta-sonu-sandiga-gidecek-olan-almanya-halkina-cagri-1049229082.html
Greta'dan hafta sonu sandığa gidecek olan Almanya halkına çağrı
Greta'dan hafta sonu sandığa gidecek olan Almanya halkına çağrı
İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, bu pazar günü genel seçimler için sandığa gidecek olan Almanya halkına çağrı yaparak, 'oy kullanmanın iklim... 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T22:44+0300
2021-09-24T22:44+0300
2021-09-24T22:44+0300
dünya
almanya
seçim
protesto
iklim değişikliği
greta thunberg
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İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Almanya'da pazar günü düzenlenecek olan genel seçimler öncesinde Alman halkına sandığa gitme çağrısı yaparak, 'oy kullanmanın iklim değişikliğiyle mücadele için yeterli olmadığını' ifade etti.Başkent Berlin'de parlamento binası önünde düzenlenen 'Fridays for Future' eyleminde konuşma yapan Thunberg, "Evet, oy vermeliyiz, siz de oy vermelisiniz. Ama unutmayın ki, oy kullanmak tek başına yeterli olmayacak; sokaklara çıkmaya devam etmeli ve liderlerimizden iklim konusunda harekete geçmelerini talep etmeyi sürdürmeliyiz" ifadelerini kullandı.Tezahürat yapan kalabalığa hitap eden Thunberg, "Oy kullanmak gerekli, ancak tek başına yeterli değil. Dünya gezegenini şimdi ve gelecekte güvenli kılmak istiyorsak, aktif demokrat yurttaşlar olmalı ve sokaklara çıkmalıyız" dedi.Öte yandan Almanya'daki partileri, iklim değişikliği konusunda ajandalarının zayıf olduğu gerekçesiyle eleştiren 18 yaşındaki aktivist, Alman Ekonomik Araştırma Enstitüsü tarafından bu ay yayınlanan ve partilerin hiçbirinin, 2030 karbon emisyonu hedefine ulaşma yönünde bir konsept önermediğini belirten raporu anımsattı.Thunberg, hiçbir siyasi partinin 'Paris İklim Anlaşması'yla tutarlı olan bir yol haritası çizmek bir yana yakınından bile geçmediğini' öne sürdü.Almanya halkı, 26 Eylül'de Başbakan Angela Merkel'in halefini seçmek üzere sandık başına gidecek.Seçimlerin Hristiyan Demokratik Birlik'in (CDU) adayı Armin Laschet ile Yeşiller Partisi'nin adayı Annalena Baerbock arasında çekişmeli geçmesi bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20210924/basbakanlik-gorevini-birakmaya-hazirlanan-almanya-basbakani-merkel-kus-parkini-ziyaret-etti-1049217048.html
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almanya, seçim, protesto, iklim değişikliği, greta thunberg
Greta'dan hafta sonu sandığa gidecek olan Almanya halkına çağrı
İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, bu pazar günü genel seçimler için sandığa gidecek olan Almanya halkına çağrı yaparak, 'oy kullanmanın iklim değişikliğiyle mücadele için tek başına yeterli olmadığını' söyledi.
İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Almanya'da pazar günü düzenlenecek olan genel seçimler öncesinde Alman halkına sandığa gitme çağrısı yaparak, 'oy kullanmanın iklim değişikliğiyle mücadele için yeterli olmadığını' ifade etti.
Başkent Berlin'de parlamento binası önünde düzenlenen 'Fridays for Future' eyleminde konuşma yapan Thunberg, "Evet, oy vermeliyiz, siz de oy vermelisiniz. Ama unutmayın ki, oy kullanmak tek başına yeterli olmayacak; sokaklara çıkmaya devam etmeli ve liderlerimizden iklim konusunda harekete geçmelerini talep etmeyi sürdürmeliyiz" ifadelerini kullandı.
Tezahürat yapan kalabalığa hitap eden Thunberg, "Oy kullanmak gerekli, ancak tek başına yeterli değil. Dünya gezegenini şimdi ve gelecekte güvenli kılmak istiyorsak, aktif demokrat yurttaşlar olmalı ve sokaklara çıkmalıyız" dedi.
Öte yandan Almanya'daki partileri, iklim değişikliği konusunda ajandalarının zayıf olduğu gerekçesiyle eleştiren 18 yaşındaki aktivist, Alman Ekonomik Araştırma Enstitüsü tarafından bu ay yayınlanan ve partilerin hiçbirinin, 2030 karbon emisyonu hedefine ulaşma yönünde bir konsept önermediğini belirten raporu anımsattı.
Thunberg, hiçbir siyasi partinin 'Paris İklim Anlaşması'yla tutarlı olan bir yol haritası çizmek bir yana yakınından bile geçmediğini' öne sürdü.
Almanya halkı, 26 Eylül'de Başbakan Angela Merkel'in halefini seçmek üzere sandık başına gidecek.
Seçimlerin Hristiyan Demokratik Birlik'in (CDU) adayı Armin Laschet ile Yeşiller Partisi'nin adayı Annalena Baerbock arasında çekişmeli geçmesi bekleniyor.