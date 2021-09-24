https://tr.sputniknews.com/20210924/hayvanat-bahcesindeki-goriller-oral-seks-yapmaya-basladi-cocuklar-ve-veliler-panikledi-1049212184.html

Hayvanat bahçesindeki goriller oral seks yapmaya başladı, çocuklar ve veliler panikledi

Hayvanat bahçesindeki goriller oral seks yapmaya başladı, çocuklar ve veliler panikledi

ABD'deki bir hayvanat bahçesine çocuklarıyla birlikte gelen ebeveynler, iki gorilin önce kucaklaşma sonra oral seks görüntüleri karşısında paniğe kapıldı... 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T12:37+0300

2021-09-24T12:37+0300

2021-09-24T13:36+0300

goril

hayvanat bahçesi

oral seks

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New York'da bulunan Bronx Hayvanat Bahçesi'nde iki gorilin yakınlaştıkları anlar, velilerin paniklemesine sebep oldu. Çocuklar ve ebeveynlerin kendilerini izledikleri sırada önce sarılan goriller daha sonra oral seks yapmaya başladı. Veliler gördükleri manzara karşısında şoka girip çocuklara 'gözlerini kapatmalarını' söylerken, bazı çocukların bağırdığı bazılarının da kikirdedikleri görüldü. New York Times'a konuşan bir baba, "Dört yaşındaki kızım ve yeğenim ile goril sergisindeydim. Karım uyuyan oğlumla birlikte sergiden çıkmak zorunda kaldı" dedi.

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2021

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goril, hayvanat bahçesi, oral seks