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Hayvanat bahçesindeki goriller oral seks yapmaya başladı, çocuklar ve veliler panikledi
Hayvanat bahçesindeki goriller oral seks yapmaya başladı, çocuklar ve veliler panikledi
ABD'deki bir hayvanat bahçesine çocuklarıyla birlikte gelen ebeveynler, iki gorilin önce kucaklaşma sonra oral seks görüntüleri karşısında paniğe kapıldı... 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T12:37+0300
2021-09-24T13:36+0300
goril
hayvanat bahçesi
oral seks
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New York'da bulunan Bronx Hayvanat Bahçesi'nde iki gorilin yakınlaştıkları anlar, velilerin paniklemesine sebep oldu. Çocuklar ve ebeveynlerin kendilerini izledikleri sırada önce sarılan goriller daha sonra oral seks yapmaya başladı. Veliler gördükleri manzara karşısında şoka girip çocuklara 'gözlerini kapatmalarını' söylerken, bazı çocukların bağırdığı bazılarının da kikirdedikleri görüldü. New York Times'a konuşan bir baba, "Dört yaşındaki kızım ve yeğenim ile goril sergisindeydim. Karım uyuyan oğlumla birlikte sergiden çıkmak zorunda kaldı" dedi.
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goril, hayvanat bahçesi, oral seks

Hayvanat bahçesindeki goriller oral seks yapmaya başladı, çocuklar ve veliler panikledi

12:37 24.09.2021 (güncellendi: 13:36 24.09.2021)
© AFP 2021 / STUART PRICEUganda-gümüş sırtlı goril
Uganda-gümüş sırtlı goril - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© AFP 2021 / STUART PRICE
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ABD'deki bir hayvanat bahçesine çocuklarıyla birlikte gelen ebeveynler, iki gorilin önce kucaklaşma sonra oral seks görüntüleri karşısında paniğe kapıldı. Veliler 'gözünüzü kapatın' diye bağırırken çocukların bağırdıkları görüldü.
New York'da bulunan Bronx Hayvanat Bahçesi'nde iki gorilin yakınlaştıkları anlar, velilerin paniklemesine sebep oldu.
Çocuklar ve ebeveynlerin kendilerini izledikleri sırada önce sarılan goriller daha sonra oral seks yapmaya başladı.
Veliler gördükleri manzara karşısında şoka girip çocuklara 'gözlerini kapatmalarını' söylerken, bazı çocukların bağırdığı bazılarının da kikirdedikleri görüldü.
New York Times'a konuşan bir baba, "Dört yaşındaki kızım ve yeğenim ile goril sergisindeydim. Karım uyuyan oğlumla birlikte sergiden çıkmak zorunda kaldı" dedi.
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