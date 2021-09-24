Herkesin gözü önünde Balıklıgöl’e atlayıp yüzdü

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesindeki tarihi ve turistik Balıklıgöl’de, iddiaya göre psikolojik sorunları bulunan ve bölgede 'Şapka Mehmet' olarak tanınan şahıs, elbiseleriyle Balıklıgöl’e atladı. Şahsın Balıkgöl’de yüzdüğünü görenler, o anları kaydetti.İnsanların şaşkın bakışları arasında suda yüzmeye devam eden adam, olay yerine giden güvenlik güçlerinin ısrarına rağmen çıkmak istemedi. Bir süre daha Balıklıgöl’de yüzmeye devam eden adam, daha sonra ikna edilerek çıkartıldı.Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs, emniyete götürüldü.
Şanlıurfa’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişi, Balıklıgöl’e atlayarak yüzdü.
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesindeki tarihi ve turistik Balıklıgöl’de, iddiaya göre psikolojik sorunları bulunan ve bölgede 'Şapka Mehmet' olarak tanınan şahıs, elbiseleriyle Balıklıgöl’e atladı. Şahsın Balıkgöl’de yüzdüğünü görenler, o anları kaydetti.