https://tr.sputniknews.com/20210924/ida-kasirgasi-toplantisina-online-saldiri-ekranlara-pornografik-icerik-yansittilar-1049206470.html
Ida Kasırgası toplantısına online saldırı: Ekranlara pornografik içerik yansıttılar
Ida Kasırgası toplantısına online saldırı: Ekranlara pornografik içerik yansıttılar
ABD Louisiana’da Ida kasırgasıyla ilgili düzenlenen bir toplantıda pornografik içerikli yayınlar yapılması, toplantının kesintiye uğramasına neden oldu. 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T09:41+0300
2021-09-24T09:41+0300
2021-09-24T09:41+0300
dünya
abd
porno
hacker
toplantı
ida kasırgası
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ABD'de yaşanan Ida kasırgasıyla ilgili olarak düzenlenen bir toplantıya pornografik görüntüler damga vurdu. Kasırga nedeniyle yaşanan elektrik ve telefon kesintilerini tartışmak için sanal olarak bir araya gelen katılımcıların bazılarının bilgisayar ekranlarında pornografik içeriklerin yer aldığı görüldü. The Advocate'nin haberine göre, elektrik şirketleri ve Louisiana eyaletinin kamu hizmet servisi, yaşanan aksaklıklar nedeniyle büyük tepki altında. Yaşanan bu olayın da söz konusu tepkilerin bir parçası olabileceği düşünülüyor. Louisiana Kamu Hizmeti Komisyonu (PSC) Başkanı Craig Green, yaşanan olayla ilgili olarak "Talihsiz ve iğrençti. Görünüşe göre, bilgisayar korsanlarının yeterli elektriği ve internet erişimi var" ifadelerini kullandı.Toplantı raporlarına göre, beş üyeli komisyon sorunu çözene kadar toplantıyı 15 dakika ertelemek zorunda kaldı. Grubun yönetici sekreteri ise, WGNO-TV'ye, işin içinde birden fazla 'sahte hesap olduğunu' söyledi. Öte yandan, toplantı yeniden başladığında herhangi bir kesinti yaşanmadı. Toplantının yapılacaklar listesine, Ağustos ayı sonlarında yaşanan kasırga nedeniyle meydana gelen elektrik kesintileri ve hizmet aksamaları hakkında yayınlanan raporların tartışılması da yer aldı.The Advocate, Ida'nın 1 milyondan fazla müşterinin elektriğini kestiğini ve 25 binden fazla insanın hala elektriksiz olduğunu aktardı.
https://tr.sputniknews.com/20210902/pensilvanyada-ida-kasirgasi-nedeniyle-376-yol-ulasima-kapandi-1048561134.html
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abd, porno, hacker, toplantı, ida kasırgası
Ida Kasırgası toplantısına online saldırı: Ekranlara pornografik içerik yansıttılar
ABD Louisiana’da Ida kasırgasıyla ilgili düzenlenen bir toplantıda pornografik içerikli yayınlar yapılması, toplantının kesintiye uğramasına neden oldu.
ABD'de yaşanan Ida kasırgasıyla ilgili olarak düzenlenen bir toplantıya pornografik görüntüler damga vurdu.
Kasırga nedeniyle yaşanan elektrik ve telefon kesintilerini tartışmak için sanal olarak bir araya gelen katılımcıların bazılarının bilgisayar ekranlarında pornografik içeriklerin yer aldığı görüldü.
The Advocate'nin haberine göre, elektrik şirketleri ve Louisiana eyaletinin kamu hizmet servisi, yaşanan aksaklıklar nedeniyle büyük tepki altında. Yaşanan bu olayın da söz konusu tepkilerin bir parçası olabileceği düşünülüyor.
Louisiana Kamu Hizmeti Komisyonu (PSC) Başkanı Craig Green, yaşanan olayla ilgili olarak "Talihsiz ve iğrençti. Görünüşe göre, bilgisayar korsanlarının yeterli elektriği ve internet erişimi var" ifadelerini kullandı.
Toplantı raporlarına göre, beş üyeli komisyon sorunu çözene kadar toplantıyı 15 dakika ertelemek zorunda kaldı. Grubun yönetici sekreteri ise, WGNO-TV'ye, işin içinde birden fazla 'sahte hesap olduğunu' söyledi.
Öte yandan, toplantı yeniden başladığında herhangi bir kesinti yaşanmadı.
Toplantının yapılacaklar listesine, Ağustos ayı sonlarında yaşanan kasırga nedeniyle meydana gelen elektrik kesintileri ve hizmet aksamaları hakkında yayınlanan raporların tartışılması da yer aldı.
The Advocate, Ida'nın 1 milyondan fazla müşterinin elektriğini kestiğini ve 25 binden fazla insanın hala elektriksiz olduğunu aktardı.